Världens mest avslappnade städer 2025 – här får du ner pulsen

Strandhäng i San Diego – här är stress det enda som förbjuds. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Att semestra i städer förknippas ofta med avgaser, bilköer och en konstant känsla av att vara på väg till nästa grej. Men tänk om storstaden också kan vara den ultimata platsen för att hitta lugnet.

Internationella eSIM-bolaget Holafly har gjort grovjobbet och listat de städer som levererar mest harmoni i år. Kriterierna: luftkvalitet, parker, spa, solljus och – förstås – lokalbefolkningens allmänna lyckonivå. Resultatet är en topplista som får en att vilja byta tunnelbana mot yogamatta direkt.

Melbourne bjuder på över 2 300 soltimmar – solbränna ingår i paketet. (Foto: Canva)

5. Melbourne – världens mest avslappnade kaffekultur

Australiens andra stad (försök säga det till en lokalbo) tar plats som femma. Här finns 215 parker, nästan lika många spa och en kaffekultur som skulle få en Södermalmshipster att rodna. Dessutom över 2 300 soltimmar per år. Att Melbourne toppat listan över världens mest levnadsvänliga städer flera gånger känns ganska självklart när man går längs Yarrafloden med en flat white i handen.

239 parker i Sydney gör att storstadspulsen känns väldigt avlägsen. (Foto: Canva)
4. Sydney – surf och soluppgång

Storasyrran Sydney kniper fjärdeplatsen. Här går folk upp i ottan för att surfa, springa längs Bondi Beach eller dricka morgonkaffe med havsutsikt. 239 parker och nästan 2 500 soltimmar gör staden till ett mecka för den som vill byta kontorsstol mot picknickfilt. Det är svårt att stressa när alla andra redan är bruna, salta och lyckliga.

Låsta dörrar? Inte i Österrike, där cyklar står obevakade på gatorna. (Foto: Canva)

3. Wien – kultur som meditation 2025

Österrikes huvudstad är mest känd för klassisk musik, schnitzel och sig själv som kejsarstad. Men Wien har också några av Europas renaste stadsluft, över hundra museer och en imponerande satsning på hållbarhet. Här kan man bokstavligen andas ut. En dag på Kunsthistorisches Museum eller en eftermiddag på ett av stadens klassiska kaféer gör mer för själen än en mindfulnessapp i mobilen.

Gatumat och trygghet i samma förpackning – välkommen till Singapore. (Foto: Canva)

2. Singapore – grönskande disciplin

Den lilla stadsstaten med de stora planerna har förvandlat sig till ett tropiskt ekoparadis. Med 242 parker och 698 spa känns det nästan som att hela landet är ett wellnesscenter. Att Singapore dessutom har 2 022 soltimmar och världens kanske mest disciplinerade trafikanter gör inte saken sämre. Välkommen till en stad där gräsmattorna är lika välansade som invånarnas tålamod.

Surfa på dagen, spa på kvällen – San Diego är chill i kubik. (Foto: Canva)

1. San Diego – Kaliforniens chillfaktor 2025

Vinnaren 2025 är San Diego. Här lever alla enligt mantrat “sola, surfa, slappna av”. Staden stoltserar med 266 naturreservat och parker, perfekta för vandringar och strandhäng. Lägg till 359 spa och wellnesscenter och du har en stad som gör sitt bästa för att hålla både kropp och själ i zenläge. San Diego är inte bara Kaliforniens soligaste stad, det är också den mest avslappnade storstaden i världen just nu.

Sydneyborna går upp med solen – för att hinna surfa innan jobbet. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide världens lugnaste städer 2025

– Melbourne: 215 parker, 249 spa, 2 360 soltimmar.
– Sydney: 239 parker, 2 468 soltimmar, surf i världsklass.
– Wien: 100 museer, Europas renaste luft.
– Singapore: 698 spa, “Garden City” med framtidsplaner.
– San Diego: 266 naturreservat, 359 spa och evig sol.

Källa: Conde Nast, Holafly, Happy City Index, World Weather & Climate

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

