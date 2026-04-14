En snabb och oväntad utveckling på Öland får nu konsekvenser för turismen. Myndigheter och experter uppmanar besökare att tänka om.
Turister varnas för Öland – extrem ökning stoppar besök
Öland har länge varit ett av Sveriges mest attraktiva turistmål under sommaren.
Men nu förändras bilden snabbt.
En kraftig ökning av fästingar och rapporterade fall av fästingburna sjukdomar har lett till att besökare uppmanas att vara försiktiga, och i vissa fall helt avstå från vistelser i utsatta områden.
Antalet rapporterade fästingar har ökat markant under den senaste tiden, vilket skapar oro både bland boende och besökare.
Problemen på Öland stannar inte vid naturrelaterade risker. Även infrastrukturen bidrar till ett mer komplext läge för besökare. Tidigare genomgångar visar att hundratals bilister varje år bötfälls på ön, ofta i samband med fartkameror längs de mest trafikerade sommarvägarna.
Särskilt områden kring Färjestaden och Köpingsvik sticker ut som återkommande problemzoner.
Snabb ökning väcker oro
Det är inte en gradvis förändring utan en tydlig uppgång som nu får genomslag.
Lokala rapporter beskriver en situation där fästingar förekommer i betydligt större omfattning än tidigare.
Enligt uppgifter rör det sig om en “extrem ökning”, vilket förändrar förutsättningarna för vistelse i naturmiljöer.
Det gäller särskilt områden med högt gräs och tät vegetation där risken för exponering är som störst. För turistnäringen innebär det ett känsligt läge.
Öland är starkt beroende av sommarsäsongen, och varningar av den här typen riskerar att påverka både bokningar och besöksflöden.
Klimat och natur i förändring
Bakom utvecklingen ligger sannolikt flera samverkande faktorer.
Mildare vintrar och längre vegetationsperioder skapar bättre förutsättningar för fästingar att överleva och sprida sig.
Folkhälsomyndigheten har tidigare pekat på att klimatförändringar påverkar spridningen av fästingburna sjukdomar i Sverige.
I vissa regioner har risken ökat tydligt de senaste åren. Mer information om utvecklingen finns hos myndigheten. Det innebär att problemet inte är isolerat till Öland, men att effekten där blivit särskilt tydlig.
Turismens balansgång
För besöksnäringen handlar det nu om att balansera information och trygghet.
Att helt avråda från besök riskerar ekonomiska konsekvenser, samtidigt som bristande information kan slå tillbaka på förtroendet.
För turister innebär situationen ett ökat ansvar. Skyddsåtgärder som heltäckande klädsel, noggranna kontroller och kunskap om symtom blir avgörande.
