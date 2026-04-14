Turister varnas för Öland – extrem ökning stoppar besök

En kraftig ökning av fästingar och rapporterade fall av fästingburna sjukdomar har lett till att besökare uppmanas att vara försiktiga, och i vissa fall helt avstå från vistelser i utsatta områden.

Antalet rapporterade fästingar har ökat markant under den senaste tiden, vilket skapar oro både bland boende och besökare.

Problemen på Öland stannar inte vid naturrelaterade risker. Även infrastrukturen bidrar till ett mer komplext läge för besökare. Tidigare genomgångar visar att hundratals bilister varje år bötfälls på ön, ofta i samband med fartkameror längs de mest trafikerade sommarvägarna.

Särskilt områden kring Färjestaden och Köpingsvik sticker ut som återkommande problemzoner.

Snabb ökning väcker oro

Det är inte en gradvis förändring utan en tydlig uppgång som nu får genomslag.

Lokala rapporter beskriver en situation där fästingar förekommer i betydligt större omfattning än tidigare.

Enligt uppgifter rör det sig om en “extrem ökning”, vilket förändrar förutsättningarna för vistelse i naturmiljöer.

Det gäller särskilt områden med högt gräs och tät vegetation där risken för exponering är som störst. För turistnäringen innebär det ett känsligt läge.

ANNONS

Öland är starkt beroende av sommarsäsongen, och varningar av den här typen riskerar att påverka både bokningar och besöksflöden.