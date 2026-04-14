De söker världens sämsta fotograf – betalar en halv miljon

Belöningen är inte direkt symbolisk. Den utvalda kandidaten får en tio dagar lång resa runt Island, inklusive flyg, boende och transporter. På det en ersättning på 50 000 dollar, vilket motsvarar närmare en halv miljon kronor.

Det är ungefär vad en genomsnittlig content creator tjänar på att le stelt framför en infinitypool. Här räcker det att inte kunna hålla kameran still.

Den här bilden tog tre försök och blev sämre varje gång. Men vi tror inte att det räcker för att vinna PR-tävlingen.

En protest mot AI-estetik

Bakom kampanjen finns en tydlig poäng. Icelandair menar att Islands natur blivit så perfekt i bild att den inte längre känns trovärdig. AI-genererade landskap och överredigerade foton har gjort att verkligheten ifrågasätts.

Deras lösning är enkel. Visa Island som det faktiskt ser ut. Eller ännu hellre, hur det ser ut genom en riktigt dålig kamera.

Citatet från bolagets marknadschef säger allt: ibland är det bästa sättet att visa äkta skönhet att slänga regelboken.

Icelandair vill ha katastrofbilder – och få hela världen att prata sin kalla ö.

En idé som är bättre än den borde vara

Det här är förstås briljant marknadsföring. Alla pratar om det. Alla tror att de har en chans. Och någonstans sitter en person med en sprucken iPhone 5 och känner att tiden äntligen är kommen.

Samtidigt säger det något om vår samtid. När perfektion blir norm, blir det imperfekta det mest trovärdiga.

Och kanske är det just det Icelandair vill åt. Inte fler vykort. Utan fler minnen som ser ut som minnen faktiskt gör. Lite suddiga, lite sneda, men ändå ganska fantastiska.