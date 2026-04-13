Mellby Gårds jaktslott Eriksberg i djup kris

Organisationskartan som ingen förstår

Bakgrunden är en omorganisation där verksamheten delats upp i olika bolag. På pappret rationellt. I verkligheten, enligt kritiken, förvirrande. Problemet är att Eriksberg vill vara två saker samtidigt. Dels en exotisk djurpark med vilda djur i ett gigantiskt hägn. När säsongen är slut ska ett stort antal djur skjutas av. Den andra verksamheten är ett retreat med pool och lyxrestaurang. I den senare världen är de vilda djuren en kuliss till drinkar och god mat.

I denna målkrock möts två olika personalgrupper med helt olika bild av verksamhetens syfte och mål. Att dela upp verksamheten på Eriksberg i två bolag har uppenbarligen inte gjort saken bättre.

Personal beskriver hur kommunikation brutits, hur beslut fastnar och hur det blivit oklart vem som egentligen bestämmer. Det är sällan ett bra tecken i en verksamhet som bygger på service. Gäster märker inte alltid vad som händer bakom kulisserna – förrän de gör det.

Och då är det redan för sent.

ANNONS

Ledarskapets svåraste gren

Från ledningen tonas kritiken ner. Konflikten beskrivs som en blandning av missförstånd och förändringsarbete. Det är i och för sig standardreplik nummer ett i alla bolag som hamnar här.

Problemet är att den sällan räcker.

När flera medarbetare oberoende av varandra beskriver samma sak brukar det finnas en kärna av sanning. Frågan är inte om förändring behövs – det gör den alltid – utan hur den genomförs.

Att bygga en stark kultur tar år. Att rasera den går på en säsong.

Eriksberg lockar besökare med pool- och naturupplevelser – men bakom kulisserna stormar det. (Foto: Pressbild)

Lyxindustrins blinda fläck

Det här är inte bara en historia om Eriksberg. Det är en historia om hela besöksnäringen.

ANNONS

Hotell, resorter och upplevelsebolag säljer känslor. Men känslor skapas av människor. Och människor fungerar dåligt i otydliga organisationer.

Det finns en intressant paradox här. Ju mer premium en upplevelse är, desto mer beroende är den av fungerande intern kultur. Det går inte att kompensera dåligt ledarskap med snygga rum eller fler dovhjortar.

Gästen märker det i bemötandet. I energin. I det där svårmätbara som ofta avgör om man kommer tillbaka eller inte.

Eriksberg har investerat stort i ett tjugotal nya hotellrum i en lodge. (Foto: Pressbild)

En affär som inte måste gå ihop

Tittar man i bokslutet för Eriksberg Vilt & Natur AB 2024 blir bilden tydlig. Omsättningen ligger runt 60 miljoner kronor, men rörelseresultatet är kraftigt negativt. Senast blev det en förlust på 29 miljoner.

Det är inga småpengar.

Samtidigt visar siffrorna något annat. Bolaget får koncernbidrag från ägaren Mellby Gård och har ett eget kapital på över 250 miljoner kronor. Med andra ord: det finns muskler hos finansfamiljen Andersson som äger Mellby Gård. Nyligen byggde man en ny lodge med exklusiva sviter och stora hotellrum med underbar utsikt över savannen i Blekinge och dess många vilda djur.

Eriksberg är inte en verksamhet som lever eller dör med varje bokning. Det är en turistdestination som får fortsätta ändå med finansfamijens Andersson tjocka plånbok som bas. Dock är det vackra jaktslottet i Blekinge blott en myra i den stora elefantkoncernen Mellby Gård.

ANNONS

Natur, tystnad och höga ambitioner möter en betydligt mer komplicerad vardag. (Pressbild)

En av Sveriges mest diskreta kassakor

Mellby Gård är inte ett bolag som skriker högst. Men det är ett bolag med ovanligt starka finanser – och ännu starkare tålamod.

Koncernen, som alltså kontrolleras av familjen Andersson, har byggt upp en portfölj med både noterade och onoterade innehav. Det handlar om bolag som Kappahl, Duni och Academedia. Inga startups. Inga chansningar. Snarare stabila kassaflöden och utdelningar som tickar in år efter år.

Omsättningen i koncernen ligger på runt 15–20 miljarder kronor per år, beroende på hur portföljbolagen utvecklas. Resultatet varierar, men vinster på flera miljarder kronor är inte ovanliga under starka år.

Det är den typen av siffror som gör att Mellby Gård kan arbeta annorlunda än de flesta.

