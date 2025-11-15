Dagensps.se
Trött på den svenska kylan? Här är det varmast i Spanien i vinter

Spanien
Här är Spaniens 6 varmaste platser i vinter (Foto Mats Schagerström / TT kod 70502)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

Spanien lockar med sol, värme och färre turister när vintern tar över hemma.

När mörkret faller tidigt och termometern kryper nedåt söker många svenskar ett avbrott från kylan.

Spanien, som för många förknippas med sommarens intensiva turism, är i själva verket ett av Europas mest attraktiva vintermål.

Med soliga dagar, behagliga temperaturer och betydligt färre besökare erbjuder landet en vinterupplevelse som både är prisvärd och lättillgänglig. Det skriver Independent.

Tenerife: stabil värme och dramatisk natur

Tenerife är en återkommande vinterfavorit och ön levererar sällan under december, januari och februari. Temperaturen ligger ofta kring 22 grader och solen visar sig i genomsnitt sex timmar om dagen.

På ön tornar Spaniens högsta berg, Teide, upp sig.

Ett av landets mest spektakulära naturmål.

Här kan resenärer vandra i nationalparken eller bara njuta av lugna dagar vid kusten.

Kombinationen av värme, natur och stabilt klimat gör att Tenerife fortsätter dominera som Spaniens tryggaste vinterval.

Läs innan du reser till Spanien: Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt  – Dagens PS

Valencia och Seville: storstad med behagligt klimat

På fastlandet bjuder Valencia på milda vinterdagar som gör staden idealisk för cykling, strandpromenader och museibesök.

Temperaturen ligger ofta runt 17 grader, vilket gör det möjligt att äta lunch vid stranden långt in i februari.

Seville är ännu varmare och räknas som Europas hetaste storstad.

Under vintern sjunker temperaturen till ett mer behagligt spann mellan 16 och 18 grader, vilket öppnar för en stadsvistelse där kultur, historia och gastronomi står i centrum.

Den andalusiska huvudstaden är lika sevärd på vintern som på sommaren, bara betydligt mer hanterbar.

Nerja, Lanzarote och Malaga: kuststäder med solgaranti

Nerja lockar med sina vita hus och höga klippor med utsikt över Alboranhavet.

Lanzarote kombinerar vulkanlandskap med stränder och ett vinterklimat som ofta når över 20 grader.

Malaga är ett av Spaniens mest levande vintermål.

Staden erbjuder både kustnära promenader och kulturupplevelser med allt från museer till den mauriska fästningen Alcazaba.

Med sina 18 vintergrader är det ett av de mest stabila alternativen på fastlandet.

För svenskar som vill fly vintern utan lång flygresa är Spanien därför ett av de mest attraktiva alternativen, och ett av de varmaste.

Vill du ha sol, kultur och priser som inte är på högsäsongsnivå, är någon av dessa sex destinationer ett säkert kort.

SpanienSverige
