Spanien lockar med sol, värme och färre turister när vintern tar över hemma.
Trött på den svenska kylan? Här är det varmast i Spanien i vinter
Mest läst i kategorin
Sju saker du måste göra i Miami
Miami är staden som alltid börjar om. Från orkaner till konstmässor, från cigarrdoft till japanska lyssningsrum – här är allt möjligt, hela tiden. Hundra år efter sin födelse firar staden sig själv med samma energi som en nybliven influencer på sitt första PR-event. Här är sju saker du enligt New York Times inte får missa …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
5000 mystiska hål i Anderna – nu har forskarna att de har svaret
Högt uppe i de peruanska Anderna slingrar sig ett märkligt mönster över landskapet – ett band av mer än 5000 mystiska, runda hål, prydligt uppradade längs bergsryggen Monte Sierpe, ”Ormens berg”. I snart hundra år har de förbryllat både arkeologer och fantaster. Var det gravar, vattenreservoarer eller ett urgammalt astronomiskt schema? Från gåta till handelsplats …
Semesterparadiset i landssorg – så påverkas din resa
Resan till semesterparadiset i Asien blir inte riktigt som förr i år. Efter drottningmodern Sirikits bortgång i oktober råder landssorg i Thailand – och det betyder att hela landet sänkt volymen. Flaggor på halv stång, svarta kläder och färre fullmånefester. Ja, till och med i Bangkok märks en ton av stillhet. Men misströsta inte: solen …
Hotellkedja i konkurs – "Tio minuter på oss att packa"
Ett globalt semesterkaos skakar resevärlden. En hotellkedja som kallats “Airbnbs störste utmanare”, har kollapsat – och gäster över hela världen har bokstavligen kastats ut ur sina rum. “Vi hade tio minuter på oss att packa” “Jag frågade personalen om vi kunde stanna till vår utcheckning klockan elva, men de sa att de fått order om …
När mörkret faller tidigt och termometern kryper nedåt söker många svenskar ett avbrott från kylan.
Spanien, som för många förknippas med sommarens intensiva turism, är i själva verket ett av Europas mest attraktiva vintermål.
Med soliga dagar, behagliga temperaturer och betydligt färre besökare erbjuder landet en vinterupplevelse som både är prisvärd och lättillgänglig. Det skriver Independent.
Tenerife: stabil värme och dramatisk natur
Tenerife är en återkommande vinterfavorit och ön levererar sällan under december, januari och februari. Temperaturen ligger ofta kring 22 grader och solen visar sig i genomsnitt sex timmar om dagen.
På ön tornar Spaniens högsta berg, Teide, upp sig.
Ett av landets mest spektakulära naturmål.
Här kan resenärer vandra i nationalparken eller bara njuta av lugna dagar vid kusten.
Kombinationen av värme, natur och stabilt klimat gör att Tenerife fortsätter dominera som Spaniens tryggaste vinterval.
Läs innan du reser till Spanien: Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt – Dagens PS
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Valencia och Seville: storstad med behagligt klimat
På fastlandet bjuder Valencia på milda vinterdagar som gör staden idealisk för cykling, strandpromenader och museibesök.
Temperaturen ligger ofta runt 17 grader, vilket gör det möjligt att äta lunch vid stranden långt in i februari.
Seville är ännu varmare och räknas som Europas hetaste storstad.
Under vintern sjunker temperaturen till ett mer behagligt spann mellan 16 och 18 grader, vilket öppnar för en stadsvistelse där kultur, historia och gastronomi står i centrum.
Den andalusiska huvudstaden är lika sevärd på vintern som på sommaren, bara betydligt mer hanterbar.
Nerja, Lanzarote och Malaga: kuststäder med solgaranti
Nerja lockar med sina vita hus och höga klippor med utsikt över Alboranhavet.
Lanzarote kombinerar vulkanlandskap med stränder och ett vinterklimat som ofta når över 20 grader.
Malaga är ett av Spaniens mest levande vintermål.
Staden erbjuder både kustnära promenader och kulturupplevelser med allt från museer till den mauriska fästningen Alcazaba.
Med sina 18 vintergrader är det ett av de mest stabila alternativen på fastlandet.
För svenskar som vill fly vintern utan lång flygresa är Spanien därför ett av de mest attraktiva alternativen, och ett av de varmaste.
Vill du ha sol, kultur och priser som inte är på högsäsongsnivå, är någon av dessa sex destinationer ett säkert kort.
Missa inte:
Budgetturisterna flyr Mallorca, lyxresenärerna checkar in – Dagens PS
Spanska turistfesten över – populära staden inför totalstopp – Dagens PS
Spaniens gröna kris: Sol- och vindkraft på gränsen – Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Trött på den svenska kylan? Här är det varmast i Spanien i vinter
Spanien lockar med sol, värme och färre turister när vintern tar över hemma. När mörkret faller tidigt och termometern kryper nedåt söker många svenskar ett avbrott från kylan. Spanien, som för många förknippas med sommarens intensiva turism, är i själva verket ett av Europas mest attraktiva vintermål. Med soliga dagar, behagliga temperaturer och betydligt färre …
Burgardrömmen som gick upp i rök
Wendy’s var en gång burgardrömmen alla pratade om. Amerikas stora hopp i hamburgarvärlden. En glad rödhårig flicka log från varje skylt, och löftet var enkelt: färskt, aldrig fryst. På 1980-talet kom kedjan även till Sverige – mitt i yuppieeran, när Stureplan var en parkeringsplats och ingen ännu sagt “latte”. Men precis som många amerikanska drömmar …
Amerikanska julklappar över 1 000 kronor dyrare i år
Det blir en dyr jul i många amerikanska hem i år. Donald Trumps tullar gör elektronik och kläder särskilt kostsamma, och för en hel familj kan det handla om stora belopp. Tullarna på importerade varor riskerar att bli en tung ekonomisk belastning för amerikanska hushåll under nästa års julhandel. En ny analys från LendingTree uppskattar …
Putins käftsmäll – BNP-siffran blev inte den väntade
Det blev en sämre BNP-siffra än väntat för Ryssland, vars ekonomi bara växte med 0,6 procent under det tredje kvartalet. Dessutom fortsätter de ukrainska angreppen mot energianläggningar att ställa till problem. Rysslands ekonomi tappade fart under tredje kvartalet och växte mindre än väntat, enligt färska siffror från landets statistikmyndighet. BNP steg i årstakt med 0,6 …
Elbilsmarknaden skakas om: Oväntad modell tar över förstaplatsen
Elbilsmarknaden visar oväntade skiften när nya modeller tar över toppositionerna. Den tyska elbilsmarknaden har länge dominerats av Volkswagen, men den senaste månadsstatistiken förändrar bilden dramatiskt. Nya siffror från det tyska Kraftfahrt-Bundesamt visar att en oväntad utmanare nu tagit sig förbi både ID.7 och ID.3 och lagt beslag på förstaplatsen. Resultatet markerar ett ovanligt skifte i …