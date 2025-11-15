Trött på den svenska kylan? Här är det varmast i Spanien i vinter

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

När mörkret faller tidigt och termometern kryper nedåt söker många svenskar ett avbrott från kylan.

Spanien, som för många förknippas med sommarens intensiva turism, är i själva verket ett av Europas mest attraktiva vintermål.

Med soliga dagar, behagliga temperaturer och betydligt färre besökare erbjuder landet en vinterupplevelse som både är prisvärd och lättillgänglig. Det skriver Independent.

Tenerife: stabil värme och dramatisk natur

Tenerife är en återkommande vinterfavorit och ön levererar sällan under december, januari och februari. Temperaturen ligger ofta kring 22 grader och solen visar sig i genomsnitt sex timmar om dagen.

På ön tornar Spaniens högsta berg, Teide, upp sig.

Ett av landets mest spektakulära naturmål.

Här kan resenärer vandra i nationalparken eller bara njuta av lugna dagar vid kusten.

Kombinationen av värme, natur och stabilt klimat gör att Tenerife fortsätter dominera som Spaniens tryggaste vinterval.

