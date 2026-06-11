Så hittar du sommarens billigaste hotellrum

Checka in på rätt dag

Många planerar sin weekend från lördag till söndag. Det är precis därför det blir dyrt.

Den som istället börjar sin hotellvistelse på en söndag sparar i genomsnitt nio procent jämfört med en incheckning på lördag, som är veckans dyraste dag för hotell.

Det kanske inte låter mycket, men på en långweekend för familjen kan det handla om flera hundra kronor.

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Väghotell 2026: mindre baconbuffé, mer solpanel. (Foto: Pressbild/Canva)

Res när alla andra jobbar

Januari är årets billigaste hotellmånad. Juli är dyrast för svenska resor och oktober är dyrast för utlandsresor.

Den som kan resa utanför högsäsongen får ofta ett bättre hotell för samma pengar – eller samma hotell för betydligt mindre pengar.

Titta bortom de vanliga turistmagneterna

Femstjärnigt behöver inte betyda ruin.

Rapporten visar att det fortfarande går att hitta femstjärniga hotell för under 2 000 kronor natten i flera europeiska städer. Bland de mest prisvärda finns Zagreb i Kroatien, Tallinn i Estland, Riga i Lettland, Vilnius i Litauen och Wroclaw i Polen.

Med andra ord: hoppa över Paris och London om budgeten är begränsad.

Använd teknik som din resekamrat

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Många bokar hotell och hoppas på det bästa. De smartaste resenärerna gör tvärtom.

Aktivera prisbevakningar, välj hotell med kostnadsfri avbokning och håll koll på medlemsrabatter. Enligt Hotels.com prioriterar var fjärde resenär rabatter, och medlemspriser kan ge upp till 20 procents avdrag på vissa hotell.

Hotellvärldens eviga balansgång: snyggt på bild eller enkelt i verkligheten.(Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Fem regler för billigare hotell

Boka cirka en vecka före avresa. Checka in på söndagar istället för lördagar. Undvik juli om du reser i Sverige. Välj underskattade städer framför klassiska turistfällor. Använd prisbevakning och kostnadsfri avbokning.

Det gamla rådet att boka så tidigt som möjligt håller på att bli lika omodernt som faxmaskinen. I hotellvärlden 2026 är det den som vågar vänta som oftast checkar in billigast.