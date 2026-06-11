Det är lätt att tro att den som bokar ett hotellrum först får bästa priset. Men 2026 ser verkligheten annorlunda ut. En ny rapport visar att den som väntar till sista veckan före avresa ofta får de lägsta priserna.
Så hittar du sommarens billigaste hotellrum
För svenska resenärer som jagar hotellfynd finns det flera enkla knep som kan spara både hundralappar och tusenlappar.
Vänta längre än du tror
Den största överraskningen i årets Hotellprisindex är att sista minuten faktiskt fungerar igen.
Resenärer som bokade hotell 0–7 dagar före avresa betalade i genomsnitt 31 procent mindre än de som bokade tre till fyra månader i förväg. Den optimala bokningstidpunkten är enligt rapporten ungefär en vecka före resan.
Det betyder inte att du ska chansa med flygbiljetter till Mallorca i juli, men när det gäller hotell finns det ofta pengar att spara genom att ha lite is i magen.
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Checka in på rätt dag
Många planerar sin weekend från lördag till söndag. Det är precis därför det blir dyrt.
Den som istället börjar sin hotellvistelse på en söndag sparar i genomsnitt nio procent jämfört med en incheckning på lördag, som är veckans dyraste dag för hotell.
Det kanske inte låter mycket, men på en långweekend för familjen kan det handla om flera hundra kronor.
Res när alla andra jobbar
Januari är årets billigaste hotellmånad. Juli är dyrast för svenska resor och oktober är dyrast för utlandsresor.
Den som kan resa utanför högsäsongen får ofta ett bättre hotell för samma pengar – eller samma hotell för betydligt mindre pengar.
Titta bortom de vanliga turistmagneterna
Femstjärnigt behöver inte betyda ruin.
Rapporten visar att det fortfarande går att hitta femstjärniga hotell för under 2 000 kronor natten i flera europeiska städer. Bland de mest prisvärda finns Zagreb i Kroatien, Tallinn i Estland, Riga i Lettland, Vilnius i Litauen och Wroclaw i Polen.
Med andra ord: hoppa över Paris och London om budgeten är begränsad.
Använd teknik som din resekamrat
Många bokar hotell och hoppas på det bästa. De smartaste resenärerna gör tvärtom.
Aktivera prisbevakningar, välj hotell med kostnadsfri avbokning och håll koll på medlemsrabatter. Enligt Hotels.com prioriterar var fjärde resenär rabatter, och medlemspriser kan ge upp till 20 procents avdrag på vissa hotell.
Perfect Weekend Guide: Fem regler för billigare hotell
- Boka cirka en vecka före avresa.
- Checka in på söndagar istället för lördagar.
- Undvik juli om du reser i Sverige.
- Välj underskattade städer framför klassiska turistfällor.
- Använd prisbevakning och kostnadsfri avbokning.
Det gamla rådet att boka så tidigt som möjligt håller på att bli lika omodernt som faxmaskinen. I hotellvärlden 2026 är det den som vågar vänta som oftast checkar in billigast.
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