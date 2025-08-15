En 274 dagar lång kryssning låter som rena drömmen – tills du råkar säga fel ord vid lunchbordet. På Royal Caribbeans Serenade of the Seas finns en oskriven regel som kan tysta en hel matsal på sekunden. Och ja, det handlar om du vet vad…
Resenärens tabbe: Sa det förbjudna ordet på kryssning
En 274 dagar lång kryssning – och ett ord man absolut inte får säga
Tänk dig att du kliver ombord på världens längsta kryssning: 274 dagar, 11 världsarv, över 60 länder och en biljett som kostar från 600 000 till 1,3 miljoner kronor. Du får lyxmat, världens mest välputsade mässingsräcken och solnedgångar som ser ut som reklam för champagne. Men det finns en regel som inte står i någon broschyr: säg aldrig ”Titanic”.
Det fick den amerikanske TikTok-profilen Marc Sebastian erfara när han tillbringade 18 dagar på Royal Caribbeans Serenade of the Seas – ett flytande ålderdomshem med Cheesecake Factory-vibbar, som han själv uttrycker det.
Lunchen som dog
Under en lunch med nya bekanta råkade Sebastian slänga ur sig att deras fartyg bara är 30 meter längre än Titanic. Det var som att stänga av musiken i en nattklubb. ”Besticken föll. Servitörer flämtade. Det blev knäpptyst”, berättar han.
En medpassagerare förklarade sedan den oskrivna regeln: på kryssning pratar man inte om Titanic. Punkt. Lite som att skrika ”bomb” på Arlanda eller säga ”Macbeth” på en teater.
Andra förbjudna nöjen vid kryssning
Erfarna kryssare i kommentarerna på TikTok bekräftade att det är ett globalt fenomen. Och att det även är en dålig idé att be skeppets band spela ”My Heart Will Go On”. Någon drog parallellen till att säga ”Voldemort” på Hogwarts – du vet att det är fel, även om du inte riktigt förstår varför.
Kort men intensiv romans på kryssning
Sebastian stannade inte hela resan. Han hoppade av efter 18 dagar och hävdade skämtsamt att han blev utslängd efter att ha räddat en pingvin som hoppat ombord. I själva verket var det för att han tyckte livet till sjöss var ”överstimulerande och stressigt”. När skeppet korsade den ökända Drakepassagen blev han övertygad – det räckte gott.
Men han fick med sig en viktig lärdom: nästa gång han tar en kryssning ska han inte säga ”Titanic”. Och definitivt inte be om Celine Dion på jukeboxen.
Perfect Weekend Guide till Ultimate World Cruise
Resan: 274 dagar med Royal Caribbeans ”Ultimate World Cruise” genom fem världsdelar.
Priset: 600 000–1,3 miljoner kronor per person beroende på hyttklass.
Oskrivna regeln: Låt bli att prata om Titanic – och glöm ”My Heart Will Go On”.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
