Resenärens tabbe: Sa det förbjudna ordet på kryssning

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Lunchen som dog

Under en lunch med nya bekanta råkade Sebastian slänga ur sig att deras fartyg bara är 30 meter längre än Titanic. Det var som att stänga av musiken i en nattklubb. ”Besticken föll. Servitörer flämtade. Det blev knäpptyst”, berättar han.

En medpassagerare förklarade sedan den oskrivna regeln: på kryssning pratar man inte om Titanic. Punkt. Lite som att skrika ”bomb” på Arlanda eller säga ”Macbeth” på en teater.

Andra förbjudna nöjen vid kryssning

Erfarna kryssare i kommentarerna på TikTok bekräftade att det är ett globalt fenomen. Och att det även är en dålig idé att be skeppets band spela ”My Heart Will Go On”. Någon drog parallellen till att säga ”Voldemort” på Hogwarts – du vet att det är fel, även om du inte riktigt förstår varför.

Kort men intensiv romans på kryssning

Sebastian stannade inte hela resan. Han hoppade av efter 18 dagar och hävdade skämtsamt att han blev utslängd efter att ha räddat en pingvin som hoppat ombord. I själva verket var det för att han tyckte livet till sjöss var ”överstimulerande och stressigt”. När skeppet korsade den ökända Drakepassagen blev han övertygad – det räckte gott.

Men han fick med sig en viktig lärdom: nästa gång han tar en kryssning ska han inte säga ”Titanic”. Och definitivt inte be om Celine Dion på jukeboxen.

274 dagar till havs… eller 18 om du heter Marc Sebastian. (Foto: Anders Wiklund / TT)

Perfect Weekend Guide till Ultimate World Cruise

Resan: 274 dagar med Royal Caribbeans ”Ultimate World Cruise” genom fem världsdelar.

Priset: 600 000–1,3 miljoner kronor per person beroende på hyttklass.

Oskrivna regeln: Låt bli att prata om Titanic – och glöm ”My Heart Will Go On”.