Prylarna som räddar din sommarresa 2026

Håll koll på väskan – annars gör någon annan det

Att bagage försvinner är en klassiker. Nu finns det ingen ursäkt.

Apple AirTag gör att du vet var väskan är, även när flygbolaget inte vet det. Kör du Android fungerar Tile Mate lika bra.

ANNONS

Vill du gå ett steg längre: en stöldsäker ryggsäck som Pacsafe Venturesafe X30 gör livet svårare för ficktjuvar i Barcelona och Rom.

Portabel wifi-router som ger uppkoppling när hotellnätet sviker. (Foto: Pressbild)

Internet är inte en rättighet

Det känns så – tills det inte fungerar.

En portabel hotspot som Skyroam Solis Lite ger dig nät när hotell-wifit lever sitt eget liv. Alternativet TP-Link M7350 med lokalt simkort är billigare och ofta stabilare.

Brusreducerande hörlurar som stänger ute både flygplansbuller och medpassagerare. (Foto: Pressbild)

Stäng ute världen ibland

Resor är romantiska i teorin. I praktiken sitter du bredvid någon som ser på film utan hörlurar.

ANNONS

Brusreducerande lurar som Sony WH-1000XM6 är skillnaden mellan semester och irritation. Budgetvarianten JBL Tune 760NC räcker långt.

Packkuber som förvandlar en kaotisk resväska till något som liknar struktur. (Foto: Pressbild)

Ordning slår kaos

Det låter tråkigt. Det är det inte.

Packkuber som Eagle Creek Pack-It Reveal gör att du slipper gräva efter strumpor varje morgon. En kabelorganisatör som Bellroy Tech Kit sparar minuter varje dag. På en tvåveckorsresa blir det timmar.

Små saker som gör stor skillnad

En hopfällbar vattenflaska som Hydaway Collapsible Bottle är genial i städer där kranvattnet är bättre än flaskvattnet.

En lätt dagryggsäck som Osprey Ultralight Stuff Pack löser spontana utflykter utan att du behöver släpa på hela packningen.

Och ja, en läsplatta som Kindle Paperwhite är fortfarande det enklaste sättet att få med sig tio böcker utan att få ont i ryggen.

ANNONS

Bagagevåg som räddar dig från panikompackning vid gaten. Och en portabel steamer som gör skjortan presentabel på tre minuter.(Foto: Pressbild)

För den som vill resa som ett proffs

Det finns några prylar som inte alla behöver, men som rätt person kommer svära vid.

En bagagevåg som Etekcity Luggage Scale räddar dig från ompackning på flygplatsgolv.

En portabel steamer som Steamery Cirrus No.2 gör att du ser ut som att du checkat in – även om du bara dumpat väskan.

Och för den som dokumenterar livet: DJI Osmo Mobile 6 ger stabila filmer istället för semester-skakningar.

Smarta reseprylar märks knappt när de fungerar, men saknas direkt när de inte är där. (Foto: Canva)

Det enda du egentligen behöver

Listan kan göras längre. Men poängen är enkel.

ANNONS

Resande 2026 handlar inte om att packa mer. Det handlar om att packa rätt.

Resten löser sig. Oftast.

