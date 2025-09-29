Plan tvingades vända – drönarlarm stoppar flyg i Norge

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Passagerare drabbas direkt

För de resenärer som satt ombord innebar det först väntan i luften och sedan ett oväntat stopp hundratals kilometer bort. Widerøes flyg WF 715, som skulle landa i Brønnøysund, fick cirkla på över 7 000 fots höjd i flera varv innan piloterna valde att avbryta och flyga direkt till Trondheim.

Norwegians presstalesperson Eivind Hammer Myhre bekräftar att deras flyg fick samma order från flygledningen. Planen landade säkert, men långt ifrån resenärernas ursprungliga destination.

Flygledningen slog larm om drönare inom säkerhetszonen. (Foto: Press)

Polisen och säkerhetstjänsten i Norge inkopplade

Både polis och norska säkerhetstjänsten PST är inkopplade. Händelserna ses som allvarliga intrång i flygsäkerheten och PST har inlett informationsinsamling tillsammans med lokala polisdistrikt.

“Vi är rutinmässigt orienterade om observationerna och har kontakt med polisen och nationella samarbetspartner”, säger Eirik Veum på PST.

Nya restriktioner mot drönare

Redan i helgen hade Nordlandpolisen infört skärpta droneregler: förbjudet att flyga inom tio kilometer från fyra flygplatser i området, däribland Brønnøysund. Beslutet kom efter flera rapporter om misstänkt drönaraktivitet vid både militära och civila flygfält.

I Trøndelag strömmar tipsen in, men där har inga formella åtgärder ännu införts. Restriktionerna i Nordland gäller till måndag lunch, men kan komma att förlängas.

Ett växande hot i luften

Drönare kan låta som en leksak på julafton, men vid en start- eller landningsbana kan de utgöra livsfara. Händelserna i Norge visar hur snabbt flygsäkerheten kan hotas av obehöriga farkoster. Ingen skadades denna gång, men både passagerare och besättningar fick en tydlig påminnelse om sårbarheten i dagens flygtrafik.

Källa: VG, NTB.

