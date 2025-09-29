Dagensps.se
Plan tvingades vända – drönarlarm stoppar flyg i Norge

norwegian
Norwegian-planet fick vända efter drönarlarm vid Bardufoss. (Foto: Torstein Bøe/NTB).
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Två passagerarflyg fick ändra kurs i Norge efter rapporter om drönare nära flygplatser. Norwegian vände tillbaka till Gardermoen och ett Widerøe-plan tvingades flyga vidare till Trondheim – allt för att undvika risker för flygsäkerheten.

Flygplan i Norge fick avbryta landningar

Söndagskvällen blev dramatisk i Norge. Ett Norwegian-plan på väg till Bardufoss fick vända tillbaka till Gardermoen efter att flygledningen larmat om en drönare i närheten av flygplatsen. Några timmar tidigare hade även ett Widerøe-plan ändrat rutt efter liknande rapporter vid Brønnøysund lufthavn.

Enligt Avinor, som driver de norska flygplatserna, sågs drönarna inom de förbjudna säkerhetszonerna runt flygplatserna. Det ledde till att både en ankomst och en avgång påverkades i Bardufoss.

“Vår främsta prioritet är flygsäkerheten. Vi tar inga risker när sådana här observationer görs”, säger Avinors presstalesperson Karoline Pedersen rapporterar VG.

Passagerare drabbas direkt

För de resenärer som satt ombord innebar det först väntan i luften och sedan ett oväntat stopp hundratals kilometer bort. Widerøes flyg WF 715, som skulle landa i Brønnøysund, fick cirkla på över 7 000 fots höjd i flera varv innan piloterna valde att avbryta och flyga direkt till Trondheim.

Norwegians presstalesperson Eivind Hammer Myhre bekräftar att deras flyg fick samma order från flygledningen. Planen landade säkert, men långt ifrån resenärernas ursprungliga destination.

Den norska regeringen meddelade under torsdagen att de är beredda ge statligt stöd till Norwegian. (Foto: Press)
Flygledningen slog larm om drönare inom säkerhetszonen. (Foto: Press)
Polisen och säkerhetstjänsten i Norge inkopplade

Både polis och norska säkerhetstjänsten PST är inkopplade. Händelserna ses som allvarliga intrång i flygsäkerheten och PST har inlett informationsinsamling tillsammans med lokala polisdistrikt.

“Vi är rutinmässigt orienterade om observationerna och har kontakt med polisen och nationella samarbetspartner”, säger Eirik Veum på PST.

Nya restriktioner mot drönare

Redan i helgen hade Nordlandpolisen infört skärpta droneregler: förbjudet att flyga inom tio kilometer från fyra flygplatser i området, däribland Brønnøysund. Beslutet kom efter flera rapporter om misstänkt drönaraktivitet vid både militära och civila flygfält.

I Trøndelag strömmar tipsen in, men där har inga formella åtgärder ännu införts. Restriktionerna i Nordland gäller till måndag lunch, men kan komma att förlängas.

Ett växande hot i luften

Drönare kan låta som en leksak på julafton, men vid en start- eller landningsbana kan de utgöra livsfara. Händelserna i Norge visar hur snabbt flygsäkerheten kan hotas av obehöriga farkoster. Ingen skadades denna gång, men både passagerare och besättningar fick en tydlig påminnelse om sårbarheten i dagens flygtrafik.

Källa: VG, NTB.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

