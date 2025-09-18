På spaning efter Proust – weekendresan som alla låtsas ha gjort

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Vinden ja, men inga vindkraftverk

Som Vanity Fair noterar lever byn inte bara på litterära pilgrimer. Det är också en plats där de stora franska frågorna dyker upp: ska man bygga vindkraftverk på slätterna runtomkring? Svaret från lokalborna är nej – landskapet ska bevaras som det var i Prousts tid. Resultatet är att hela området känns som ett tidsfönster in i det tidiga 1900-talet.

Det gör Illiers-Combray till en av få platser i Frankrike där litteraturen inte bara är en hyllning i bokhyllan, utan en levande motor för lokal ekonomi och identitet.

Marcel Proust – mannen som skrev mer om gardiner än IKEA:s katalog. (Foto: AP)

Proust som influencer

Man kan skratta åt tanken, men Proust var i mångt och mycket en influencer före ordet fanns. Han gjorde små detaljer – en kaka doppad i te, en promenad längs landsvägen, en blick över en salong – till universella symboler. Hans analys av tid och minne har i dag samma funktion som en välredigerad TikTok-video: den får oss att känna att vi delar ett ögonblick som annars skulle gått förlorat.

Skillnaden är bara att Proust behövde 300 sidor för att beskriva ett ögonblick.

Svensk parallell: våra egna Proust-platser

För svenska läsare är det lätt att tänka att Proust bara hör hemma i Frankrike. Men vi har våra egna motsvarigheter. På Mårbacka i Värmland är Selma Lagerlöfs hem bevarat på samma sätt. I Vimmerby lever Astrid Lindgrens barndom kvar i gatorna och husen. Strindbergs Kymmendö i Stockholms skärgård är lika präglad av hans minnen som Illiers-Combray är av Proust.

Poängen är att litteratur inte bara handlar om böcker, utan om platser. Resmålet blir en genväg till förståelsen.

Tåget från Paris till Proust – en litterär pendling på drygt en timme. (Foto: Canva)

Resa dit

Från Paris Gare Montparnasse tar tåget till Chartres drygt en timme. Därifrån är det bara några kilometer till Illiers-Combray. Väl på plats finns en handfull små hotell och pensionat, men de flesta nöjer sig med en dagstur. Missa inte Maison de Proust (museet), kyrkan Saint-Jacques och bageriet på Rue du Docteur Proust.

För den som vill vara extra ambitiös finns guidade vandringar som följer Prousts fotspår genom hela byn. Men lika gärna kan man slå sig ner på ett café med en kopp te och en madeleinekaka – och låtsas att man förstår hela romanen.

Därför orkar ingen läsa Proust

”På spaning efter den tid som flytt” är svår av flera skäl. Dels är texten extremt lång, dels är Proust besatt av detaljer. Han kan ägna tio sidor åt en gardin eller en känsla som flimrar förbi. Det är briljant, men också utmanande. Och i vår tid, där TikTok-klipp på 15 sekunder formar vårt tålamod, är det kanske inte konstigt att de flesta stannar vid att citera madeleinekakan.

Men Proust hade nog älskat idén att bli ”sampled” i små doser. Han visste att minnet fungerar i fragment.

Den enda byn i världen där man kan köpa madeleinekakor och låtsas vara geni samtidigt. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Prousts Illiers-Combray

Maison de Proust : författarens barndomshem, nu museum.

: författarens barndomshem, nu museum. Kyrkan Saint-Jacques : central i romanens barndomsskildringar.

: central i romanens barndomsskildringar. Bageriet på Rue du Docteur Proust : köp madeleinekakor.

: köp madeleinekakor. La Madeleine Café : stanna för te med kaka, annars är besöket inte komplett.

: stanna för te med kaka, annars är besöket inte komplett. Resa dit: Tåg Paris–Chartres (1 timme), sedan buss eller taxi till Illiers-Combray.

Snabbkurs: Så slipper du läsa Proust

Här är fusklappen du kan använda på nästa middag:

Verket : sju romaner, 1913–1927, totalt över 1,2 miljoner ord.

: sju romaner, 1913–1927, totalt över 1,2 miljoner ord. Starten : en madeleinekaka doppas i te och väcker barndomsminnen.

: en madeleinekaka doppas i te och väcker barndomsminnen. Combray : barndom, kyrkklockor, mammas kyss.

: barndom, kyrkklockor, mammas kyss. Paris : societet, intriger och överklassens tomma prat.

: societet, intriger och överklassens tomma prat. Kärleken : Albertine, svartsjuka och ändlösa analyser.

: Albertine, svartsjuka och ändlösa analyser. Tiden : åldrande, död, minne.

: åldrande, död, minne. Poängen: det handlar inte om vad som händer, utan om hur vi minns det som hände.

Säg bara: ”Det handlar om tid, minne och förlorad kärlek, och allt börjar med en madeleinekaka.” Då kommer alla att nicka instämmande – och ingen kommer fråga om du faktiskt läst den.

Källa: Vanity Fair, september 2025