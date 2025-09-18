Dagensps.se
På spaning efter Proust – weekendresan som alla låtsas ha gjort

Här började det – en by i Frankrike som blev större än Paris tack vare en kaka och en penna. (Foto: Wikipedia/AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

”På spaning efter den tid som flytt” måste vara den bok som alla säger sig läsa på semestern, men som nästan ingen orkar igenom. Det är inte konstigt – verket består av sju romaner och över en miljon ord. Men det är också just därför Marcel Proust lever vidare: som en sorts litteraturens influencer långt innan Instagram, där hans madeleinekaka är lika ikonisk som dagens cappuccino-selfies. Och för den som inte vill läsa böckerna finns alltid möjligheten att resa till Prousts barndomsby Illiers-Combray, en plats som byggt hela sin identitet på hans författarskap.

Prousts arbetsrum: mindre Netflix and chill, mer existentialism and insomnia. (Foto: AP)

Illiers-Combray – madeleinekakans Mekka

Illiers-Combray ligger en dryg timmes tågresa sydväst om Paris. En sömnig by på franska landsbygden, men också hem till Marcel Prousts barndomsminnen. Här står hans familjs hus bevarat som museum, komplett med det lilla sovrummet där han låg vaken och väntade på sin mammas godnattkyss. Att kliva in i det rummet är som att gå rakt in i romanen – tapeter, möbler och till och med gardinerna är kvar.

På byns huvudgata finns bageriet där man säljer madeleinekakor i små lådor, gärna med Prousts porträtt på omslaget. Kyrkan, vars klockor präglar så många sidor i ”På spaning”, står kvar och guidningar sker dagligen. Allt andas Proust, men på ett charmigt och smått kommersiellt sätt.

Vinden ja, men inga vindkraftverk

Som Vanity Fair noterar lever byn inte bara på litterära pilgrimer. Det är också en plats där de stora franska frågorna dyker upp: ska man bygga vindkraftverk på slätterna runtomkring? Svaret från lokalborna är nej – landskapet ska bevaras som det var i Prousts tid. Resultatet är att hela området känns som ett tidsfönster in i det tidiga 1900-talet.

Det gör Illiers-Combray till en av få platser i Frankrike där litteraturen inte bara är en hyllning i bokhyllan, utan en levande motor för lokal ekonomi och identitet.

Marcel Proust – mannen som skrev mer om gardiner än IKEA:s katalog. (Foto: AP)

Proust som influencer

Man kan skratta åt tanken, men Proust var i mångt och mycket en influencer före ordet fanns. Han gjorde små detaljer – en kaka doppad i te, en promenad längs landsvägen, en blick över en salong – till universella symboler. Hans analys av tid och minne har i dag samma funktion som en välredigerad TikTok-video: den får oss att känna att vi delar ett ögonblick som annars skulle gått förlorat.

Skillnaden är bara att Proust behövde 300 sidor för att beskriva ett ögonblick.

Svensk parallell: våra egna Proust-platser

För svenska läsare är det lätt att tänka att Proust bara hör hemma i Frankrike. Men vi har våra egna motsvarigheter. På Mårbacka i Värmland är Selma Lagerlöfs hem bevarat på samma sätt. I Vimmerby lever Astrid Lindgrens barndom kvar i gatorna och husen. Strindbergs Kymmendö i Stockholms skärgård är lika präglad av hans minnen som Illiers-Combray är av Proust.

Poängen är att litteratur inte bara handlar om böcker, utan om platser. Resmålet blir en genväg till förståelsen.

Tåget från Paris till Proust – en litterär pendling på drygt en timme. (Foto: Canva)

Resa dit

Från Paris Gare Montparnasse tar tåget till Chartres drygt en timme. Därifrån är det bara några kilometer till Illiers-Combray. Väl på plats finns en handfull små hotell och pensionat, men de flesta nöjer sig med en dagstur. Missa inte Maison de Proust (museet), kyrkan Saint-Jacques och bageriet på Rue du Docteur Proust.

För den som vill vara extra ambitiös finns guidade vandringar som följer Prousts fotspår genom hela byn. Men lika gärna kan man slå sig ner på ett café med en kopp te och en madeleinekaka – och låtsas att man förstår hela romanen.

Därför orkar ingen läsa Proust

”På spaning efter den tid som flytt” är svår av flera skäl. Dels är texten extremt lång, dels är Proust besatt av detaljer. Han kan ägna tio sidor åt en gardin eller en känsla som flimrar förbi. Det är briljant, men också utmanande. Och i vår tid, där TikTok-klipp på 15 sekunder formar vårt tålamod, är det kanske inte konstigt att de flesta stannar vid att citera madeleinekakan.

Men Proust hade nog älskat idén att bli ”sampled” i små doser. Han visste att minnet fungerar i fragment.

Den enda byn i världen där man kan köpa madeleinekakor och låtsas vara geni samtidigt. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Prousts Illiers-Combray

  • Maison de Proust: författarens barndomshem, nu museum.
  • Kyrkan Saint-Jacques: central i romanens barndomsskildringar.
  • Bageriet på Rue du Docteur Proust: köp madeleinekakor.
  • La Madeleine Café: stanna för te med kaka, annars är besöket inte komplett.
  • Resa dit: Tåg Paris–Chartres (1 timme), sedan buss eller taxi till Illiers-Combray.

Snabbkurs: Så slipper du läsa Proust

Här är fusklappen du kan använda på nästa middag:

  • Verket: sju romaner, 1913–1927, totalt över 1,2 miljoner ord.
  • Starten: en madeleinekaka doppas i te och väcker barndomsminnen.
  • Combray: barndom, kyrkklockor, mammas kyss.
  • Paris: societet, intriger och överklassens tomma prat.
  • Kärleken: Albertine, svartsjuka och ändlösa analyser.
  • Tiden: åldrande, död, minne.
  • Poängen: det handlar inte om vad som händer, utan om hur vi minns det som hände.

Säg bara: ”Det handlar om tid, minne och förlorad kärlek, och allt börjar med en madeleinekaka.” Då kommer alla att nicka instämmande – och ingen kommer fråga om du faktiskt läst den.

Källa: Vanity Fair, september 2025

Så erövrade nordisk design världen – från Paris 1925 till Milano 2025

“Nordisk design – en kärlekshistoria” är SVT:s svar på Netflix-draman och Marvel-filmer. Men istället för superhjältar i trikåer får vi stolar, soffor och snygga hus.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

