New Jersey – den sköna okända grannen

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Bo på en farm – ät från samma

New Jersey kallas ibland för The Garden State – inte utan orsak. Här frodas småskaliga jordbruk, ekologiska gårdsbutiker och farm-to-table-restauranger. Ett bra exempel är Beach Plum Farm i Cape May där du både kan övernatta i ett av husen på gården, äta middag på restaurangen – och plocka dina egna ägg till frukost.

ANNONS

Välkommen till Appalachian Trail. Vandring som ger både svett och självinsikt. (Foto: Pressbild)

Vandra i bergen – nära storstan

Delstaten är mer än kust. Appalachian Trail sträcker sig över New Jersey, och Wallkill River Refuge bjuder på fågelskådning och picknick i pastoral miljö. Missa inte Delaware Water Gap, där bergen stupar rakt ner i floden och dimmorna lägger sig som filmisk fond varje morgon.

Tips: För en weekendvandring, kombinera Appalachian Trail med en övernattning i historiska Hope.

Milkshaken på Doo Wop-dinern är inte retro. Den är religion. (Foto: Pressbild)

Doo Wop och Diner – retro på riktigt

I Wildwoods söderut är det 1950-tal varje dag. Här bevaras diners, motellskyltar och fasader i en pastellfärgad dröm om efterkrigstiden. Du känner igen det från gamla Elvis-filmer – men här är det på riktigt. Doo Wop Experience Museum berättar historien, men hela staden är ett levande museum.

Tips: Ta en milkshake på en äkta diner. Det är inte kitsch, det är kultur.

ANNONS

I Bruce Springsteens fotspår

Svenskar älskar Bruce – och Bruce älskar New Jersey. Asbury Park är platsen där han spelade sina första konserter, och The Stone Pony är klubben som gjort honom odödlig. Här spelade även Southside Johnny, Bon Jovi och andra Jersey-hjältar. Du kan fortfarande se livemusik här nästan varje kväll.

Tips: Ta en öl på Wonder Bar och promenera längs Asbury Boardwalk i solnedgång. Allt du hör är Springsteens textrader i huvudet.

Vill du gå all in? Besök Freehold, där Bruce växte upp – och som han så ofta sjunger om. Här ligger också Springsteen Archives på Monmouth University.

Tony Sopranos bakgård

New Jersey är mer än berg, kust och jordgubbsstånd. För tv-fans är det lika med The Sopranos. Serien utspelar sig i norra Jersey – och inspelningsplatserna går att besöka. Från Bada Bing-klubben (egentligen Satin Dolls i Lodi) till Pizzaland, Holsten’s i Bloomfield där sista scenen utspelar sig – och såklart Sopranos hem i North Caldwell. Det är ett slags mörkt pilgrimsresande, med cannoli.

Tips: Ta en guidad Sopranos Tour från Manhattan – eller hyr bil och kör din egen maffiavariant.

New Jersey Transit – din hemliga nyckel

ANNONS

Till skillnad från många andra delstater har New Jersey ett välfungerande kollektivtrafiksystem. Från Penn Station i New York tar du dig till Newark, Princeton, Asbury Park eller Atlantic City – utan hyrbil, utan strul.

Tips: Kombinera en helg i New York med två dagar i Cape May – du kommer tacka oss.

Skön shopping, utan skatt

Visste du att kläder och skor är skattebefriade i New Jersey? Outlets som The Mills at Jersey Gardens eller American Dream Mall erbjuder fyndläge som slår både Soho och Woodbury. Glöm inte att ta med en extra väska i handbagaget.

Tips: The Mills ligger bara tio minuter från Newark Airport. Perfekt för ett sista-minuten-race.

The Mills at Jersey Gardens – skattefritt, svettfritt och farligt för din resväska. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide till New Jersey

Att göra:

– Lyssna på livemusik i Asbury Park

– Vandra Appalachian Trail

– Sitta i Tony Sopranos bås på Holsten’s

– Se NFL-laget New York Giants spela hemma i sin New Jersey-arena

Att äta:

– Ostron i Cape May

– Pancakes i Wildwood

– BBQ i Jersey City

– Cannoli på Holsten’s i Bloomfield

ANNONS

Att bo:

– Renault Winery (romantiskt)

– Beach Plum Farm (rustikt)

– Asbury Hotel (hippt)

Att undvika:

– Att bara stanna på flygplatsen. Du kommer ångra det.

Läs mer: www.visitnj.org