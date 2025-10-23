En kvinna, en hund och spanska Iberia är parterna i en tvist där slutpunkten är att sällskapsdjur klassas som ”bagage”.
EU-domstolens ställningstagande är att sällskapsdjur omfattas av begreppet ”bagage” i Montreal-konventionen, skriver Dagens juridik.
På sista raden leder det till att flygbolagets skadeståndsansvar för förlust av ett sällskapsdjur vid transport därför är begränsat enligt samma regler som gäller vid förlorat bagage.
EU-domstolen: "Din hund är bagage"
En kvinna, en hund och spanska Iberia är parterna i en tvist där slutpunkten är att sällskapsdjur klassas som ”bagage”.
Mest läst i kategorin
Glöm Paris och Bali – här är platsen alla vill resa till 2026
Japans korallrev? Kanske Italiens Maldiverna? Bortom stränder och koraller väntar dock årets vinnare: en dold pärla bland bergen. Resenärer väljer bort storstäderna och söker sig allt oftare till naturen. Det visar en ny global rapport från Expedia, Hotels.com och Vrbo, som rankar de tio snabbast växande resmålen inför 2026. Hit ska du resa Sökningarna efter …
Sümela – det spektakulära klostret trotsar gravitationslagen
Vissa platser aktiverar ett slags tvivel i hjärnan. Sümela-klostret i östra Turkiet är en av dem. Byggnaden sitter fast i en lodrät klippvägg i Pontiska alperna, nästan trehundra meter ovanför dalen. På avstånd ser den ut som en hallucination och något som definitivt trotsar gravitationslagen. Klostret bär dessutom ett historiskt djup som är ovanligt, även …
Flygbolagens Halloween: 10 avgifter som får dig att skrika
Glöm spöken, häxor och zombier – det verkligt skrämmande i höst finns i flygbolagens avgifter och prislappar. Från “förbjuden rullväska” till “namnändring = mardröm” visar flygindustrin ännu en gång att det mest skräckinjagande inte sker i luften, utan på din faktura. När lutning kostar extra Att välja platsrad och benutrymme har länge kostat extra. Men …
American Express flyger högt – lyxkortet som blev en livsstil
När andra finansjättar kämpar i motvind fortsätter American Express att skina. Under årets tredje kvartal slog kortjätten alla rekord – med ökade kortköp, rusande vinster och en tydlig strategi: premium, teknik och global expansion. Aktien steg med 7,3 procent på rapportdagen. En klubb för de som älskar att betala dyrt – och ofta American Express …
Viggos testar Cadillac Optiq
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har gjort det Elvis bara kunde drömma om – provkört Cadillacs eldrivna familjeSUV i bergen utanför Barcelona. Det mullrar inte längre under huven, men skärmen är större än en biosalong och ljudsystemet får till och med Presley att snurra i graven av avund. Frågan är bara om den elektriska Optiq …
Husdjur: Världens sorgligaste ekonomiindikator. Dagens PS
Flög från Argentina
Det hela började med att den aktuella kvinnan bokade flygbiljetter hos spanska Iberia från Buenos Aires till Barcelona i oktober 2019.
Kvinnan reste med sin hund, men utifrån dess storlek och vikt var den tvungen att resa i lastutrymmet.
Under transporten till flygplanet, på flygplatsen, tog hunden sig ut ur transportväskan, sprang i väg och har sedan inte återfunnits.
Kvinnan väckte efter händelsen talan vid Madrids handelsdomstol och yrkade ersättning för ”ideell skada” med 5 000 euro.
Iberia erkänner sitt ansvar, men inom begränsningarna för bagageförlust i Montreal-konventionen.
Kan uppgradera bagaget
Det leder till påpekandet att kvinnan inte lämnat någon ”särskild intresseförklaring”, vilket enligt artikel 22.2 i konventionen, gör det möjligt att deklarera ett högre värde på det incheckade bagaget mot eventuell betalning av ytterligare ett belopp och med flygbolagets samtycke till det hela.
Tvisten nu har gällt osäkerheten kring hur begreppet ”bagage” i sammanhanget ska tolkas.
Domstolen i Madrid menar att eftersom sällskapsdjur är levande varelser med känslor och känsloband till sina ägare, innebär en förlust av dem ”en psykologisk skada som i allmänhet inte är jämförbar med den skada som orsakas av förlust av enbart diverse föremål, motsvarande begreppet bagage”.
Därför ställde Madrid-domstolen följande fråga till EU-domstolen;
”Ska artikel 17.2 jämförd med artikel 22.2 i tolkas så, att sällskapsdjur inte kan betraktas som sådant ’bagage’ (incheckat eller handbagage) som den bestämmelsen är tillämplig på?”
Möjlighet: Miljardbelopp investeras i husdjuren. Dagens PS
Jodå, hund är bagage
Nu konstaterar EU-domstolen att det behövs ”en enhetlig och självständig tolkning för medlemsstaterna”.
Sedan får man bekymmer. Eftersom ”den allmänspråkliga betydelsen av ordet ´bagage´ avser föremål”, är det inte möjligt att ”redan av detta dra slutsatsen att sällskapsdjur inte ingår i detta begrepp”, skriver domstolen.
Å andra sidan; ”Det står klart att ett sällskapsdjur inte kan likställas med en ´passagerare´ i enlighet med förarbetena till Montrealkonventionen”.
Slutsatsen? ”Domstolen finner därför att ett sällskapsdjur omfattas av begreppet ´bagage´ och att ersättning för skada till följd av att bagaget förlorats omfattas av de bestämmelser om skadeståndsansvar som föreskrivs för bagage i artiklarna 17.2 och 22.2 i Montrealkonventionen”.
Därför var kvinnans hund ett bagage och eftersom hon inte uppgraderat värdet av det/hunden, är flygbolagets ansvar begränsat till motsvarande drygt 15 000 svenska kronor.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Gasproducenter varnar EU – ny lag kan stjälpa allt
Om inte EU ändrar sin planerade lagstiftning kommer unionen att drivas i händerna på Ryssland. Det menar USA och Qatar i ett gemensamt brev. USA och Qatar är två länder som båda levererar naturgas till EU. Nu har de har riktat skarp kritik mot EU:s planerade hållbarhetslagar och varnat för att de nya reglerna kan …
EU-domstolen: "Din hund är bagage"
En kvinna, en hund och spanska Iberia är parterna i en tvist där slutpunkten är att sällskapsdjur klassas som ”bagage”. EU-domstolens ställningstagande är att sällskapsdjur omfattas av begreppet ”bagage” i Montreal-konventionen, skriver Dagens juridik. På sista raden leder det till att flygbolagets skadeståndsansvar för förlust av ett sällskapsdjur vid transport därför är begränsat enligt samma …
Den oväntade effekten av Ozempic – handlar inte om vikten
De populära läkemedlen mot diabetes och fetma visar sig göra mer än att bara krympa midjemåttet.? Enligt en granskning i Dagens Nyheter har intresset för de nya fetmaläkemedlen fullkomligt exploderat. Tusentals svenskar använder i dag de så kallade GLP-1-agonisterna för att gå ner i vikt.? På andra sidan Atlanten tar hela en av åtta vuxna …
Blandad kompott för svenska livsmedel – kyckling överraskar
Flera svenska livsmedelsbolag som Axfood och AAk har presenterat sina kvartalsrapporter, och bilden är varierande med både utmaningar och framgångar inom branschen. Dagligvaruhandelsföretaget Axfood (börskurs Axfood) kom in något under analytikernas estimat för det tredje kvartalet 2025. Rörelseresultatet landade på 1059 miljoner kronor, medan genomsnittet av analytikerestimat låg på 1098 miljoner. Även försäljningen på 22 …
Finland: "Ge Ukraina Tomahawks"
Finland vill ge Ukraina möjlighet att trappa upp attackerna mot Ryssland genom att ge landet tillgång till amerikanska Tomahawks. ”Ukraina måste vara utrustad för att matcha eller överträffa Rysslands kapacitet, eftersom Vladimir Putin bara reagerar på styrka”. Uttalandet kommer från Finlands statsminister Petteri Orpo som hos Politico utvecklar resonemanget. ”USA och Donald Trump borde tillåta …