EU-domstolen: "Din hund är bagage"

Husdjur: Världens sorgligaste ekonomiindikator. Dagens PS

Flög från Argentina

Det hela började med att den aktuella kvinnan bokade flygbiljetter hos spanska Iberia från Buenos Aires till Barcelona i oktober 2019.

Kvinnan reste med sin hund, men utifrån dess storlek och vikt var den tvungen att resa i lastutrymmet.

Under transporten till flygplanet, på flygplatsen, tog hunden sig ut ur transportväskan, sprang i väg och har sedan inte återfunnits.



Kvinnan väckte efter händelsen talan vid Madrids handelsdomstol och yrkade ersättning för ”ideell skada” med 5 000 euro.

Iberia erkänner sitt ansvar, men inom begränsningarna för bagageförlust i Montreal-konventionen.

Husdjur? Bagage? Även om det finns känslomässiga band mellan husdjur och ägare måste de jämställas med bagage, menar EU-domstolen. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Kan uppgradera bagaget

Det leder till påpekandet att kvinnan inte lämnat någon ”särskild intresseförklaring”, vilket enligt artikel 22.2 i konventionen, gör det möjligt att deklarera ett högre värde på det incheckade bagaget mot eventuell betalning av ytterligare ett belopp och med flygbolagets samtycke till det hela.



Tvisten nu har gällt osäkerheten kring hur begreppet ”bagage” i sammanhanget ska tolkas.

Domstolen i Madrid menar att eftersom sällskapsdjur är levande varelser med känslor och känsloband till sina ägare, innebär en förlust av dem ”en psykologisk skada som i allmänhet inte är jämförbar med den skada som orsakas av förlust av enbart diverse föremål, motsvarande begreppet bagage”.



Därför ställde Madrid-domstolen följande fråga till EU-domstolen;

”Ska artikel 17.2 jämförd med artikel 22.2 i tolkas så, att sällskapsdjur inte kan betraktas som sådant ’bagage’ (incheckat eller handbagage) som den bestämmelsen är tillämplig på?”

ANNONS

Möjlighet: Miljardbelopp investeras i husdjuren. Dagens PS

Jodå, hund är bagage

Nu konstaterar EU-domstolen att det behövs ”en enhetlig och självständig tolkning för medlemsstaterna”.

Sedan får man bekymmer. Eftersom ”den allmänspråkliga betydelsen av ordet ´bagage´ avser föremål”, är det inte möjligt att ”redan av detta dra slutsatsen att sällskapsdjur inte ingår i detta begrepp”, skriver domstolen.



Å andra sidan; ”Det står klart att ett sällskapsdjur inte kan likställas med en ´passagerare´ i enlighet med förarbetena till Montrealkonventionen”.



Slutsatsen? ”Domstolen finner därför att ett sällskapsdjur omfattas av begreppet ´bagage´ och att ersättning för skada till följd av att bagaget förlorats omfattas av de bestämmelser om skadeståndsansvar som föreskrivs för bagage i artiklarna 17.2 och 22.2 i Montrealkonventionen”.



Därför var kvinnans hund ett bagage och eftersom hon inte uppgraderat värdet av det/hunden, är flygbolagets ansvar begränsat till motsvarande drygt 15 000 svenska kronor.

Här blir oönskade husdjur måltider på zoo. Dagens PS