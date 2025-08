Reykjavik är Nordens Dubai – 36 heta timmar i den isländska smältdegeln

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Lördag – Ljus, litteratur och lakrits

Reykjavik är lika delar konstskola, badhus och science fiction-scenografi. (Foto: Canva)

09.00: Morgonpoesi vid Tjörnin

Börja med kaffe från Kaffi O-le och kanelbulle från Braud og Co. Ta med till dammen Tjörnin, där bronsstatyer av isländska poeter läser upp sina verk via QR-koder. Vackert, märkligt och typiskt Reykjavik.

10.00: In i sagornas hjärta

Utställningen World of Words på Arni Magnusson-institutet visar för första gången på över tio år upp de handskrivna Eddorna – fundamentet för hela vår nordiska mytologi. En hypermodern utställning om medeltidens mest kraftfulla texter.

12.00: Lunch med eller utan ammoniak

Hos Saegreifinn får du langustinsoppa, grillspett och för de modiga: fermenterad haj med en shot brennivín. Lokalen är liten och ruffig men charmig – en smak av det riktiga Reykjavik.

13.30: Konst och glass i Grandi

Marshallhuset i hamnen är ett koncentrum i en gammal fiskfabrik. Här hittar du samtidskonst i världsklass. När du är klar: gå till Omnom, Islands glassiga chokladmärke. Glassarna ser ut som djur eller monster – lakrits är en nationalsport.

15.00: Bokhandlar utan puffins

Skalda är Reykjaviks vackraste bokhandel med översatt isländsk litteratur. Gå vidare till Bokin för dammiga rariteter och till Salka för öl och romaner. Fischersund säljer parfym signerad Jonsi från Sigur Rós.

Reykjavik är platsen där man älskar naturen – men inte drar sig för att förbättra den med ett konstverk. (Foto: Canva)

17.30: Regnbågsvägen till Hallgrimskirkja

Skolavordustigur – också kallad Rainbow Road – leder dig till Hallgrimskirkja. Kyrkan är formad som basaltpelare och syns över hela stan. Bakom ligger skulpturparken tillägnad Einar Jónsson, Reykjaviks mest visionära konstnär.

19.00: Cod wings med naturvin

På Skal! äter du Islands bästa småtugg. Missa inte signaturrätten cod wings med rökt kärnmjölk. Allt serveras med utvalda naturviner och ett leende. Vill du maxa? Boka OX – 20 rätter, 20 wow.

21.30: Djamma hela natten

Välj din vibe: Vinstukan för vin, Lemmy för öl, Jungle för cocktails och Paloma för dans. Reykjavik festar smart, högljutt och sent. En hot dog efteråt är obligatoriskt – men du behöver inte stå i kö vid Baejarins Beztu. Alla korvar smakar likadant.

Söndag – Skyr, sjöar och sista suck

09.00: Återuppståndelse på Prikid

Prikid är brunchens moder. Här serveras “The Truck”: ägg, bacon, potatis, skyr och pannkakor. Det är ljust trä, mörk musik och alltid fullt.

11.30: Spa med fjordkänsla

Hvammsvik är Reykjaviks mest spektakulära spa. Beläget i en fjord, byggt på en varm källa. Här badar du i stilla bassänger medan havet rör sig bara meter bort. Bastu, kallbad, swim-up-bar – och fisksoppa till lunch. Det är magi.

Iceland Parliament Hotel: för dig som vill sova i ett kulturarv med room service.

1. Iceland Parliament Hotel – lyx mitt i makten

Vill du ha både spa, politik och design i ett och samma hotell? Då är Iceland Parliament Hotel rätt val. Hotellet ligger bokstavligen granne med Alltinget – Islands riksdag – och tar upp ett helt kvarter av ihopbyggda gamla skolor, postkontor och nya moderna volymer. Resultatet är en slags isländsk version av Hogwarts – fast med spa och room service. Här finns mer än 160 rum, en elegant restaurang, en inbjudande bar och ett wellnessområde du gärna fastnar i. Prisnivån är hög, men du får valuta för varje krona. Utsikten mot torget är dessutom utmärkt för den som gillar politisk dramatik med frukosten.

Boka in oss här till bästa priset.

Galtafell är som att bo hos en väldigt stilig isländsk farbror med bra konstsmak.

2. Guesthouse Galtafell – budgetslottsromantik nära dammen

Den som föredrar charm framför champagne checkar in på Galtafell. Huset, som en gång var hem åt konstnären Muggur, ligger på en stillsam gata ett stenkast från Tjörnin. Inredningen är enkel men genomtänkt – här finns rum med snedtak, rustika möbler och ett vänligt kök där man kan laga sin egen nattmacka. Det bästa? Priserna håller sig under Reykjaviks vanliga absurda nivåer även under högsäsong. Ett perfekt val för par, vänner eller soloresenärer som vill bo mitt i staden men ändå höra fåglarna kvittra.

Ett litet hotell med stor personlighet – och ovanligt bra kaffe på gångavstånd.

Boka in oss här till bästa priset.

Takbaren på Loft är lika social som en isländsk julfest – fast med bättre utsikt.

3. Loft HI Hostel – socialt, centralt och med takterrass

För dig som gillar att bo billigt men ändå snyggt och tryggt, är Loft ett givet val. Beläget högst upp i ett vanligt hus mitt på shoppinggatan Laugavegur, har det fräscha dorms och privata rum, men framför allt: en enorm gemensam yta med bar, kök och en takterrass som lockar både gäster och locals när solen tittar fram. Här kan du möta både en surfare från San Diego och en professor från Paris – över en lokal öl eller ett parti biljard. Inget lyx, men massor av liv.

På Loft sover du ovanpå Reykjavik – och ibland mitt i en konsert.

Boka in oss här till bästa priset.

Fönster mot fiskebåtarna och en frukost som klarar både jetlag och baksmälla.

4. Reykjavik Marina – hamncharm med hipsterkänsla

I ett gammalt varvshus i hamnen har man skapat ett av Reykjaviks mest fotogeniska boutiquehotell. Här finns designmöbler, kitschiga detaljer, stora fönster med utsikt mot båttrafiken och ett lugn som trotsar det livliga området Grandi. Frukosten är bra, baren ännu bättre, och personalen har alltid ett nytt konstgalleri eller pierogibar att tipsa om. För dig som vill kombinera konstmorgon i Marshallhuset med nattklubb på Paloma – och sedan sova i tystnad.

Vakna till doften av hav, ljudet av måsar och utsikten över varvets gamla kranar.

Boka in oss här till bästa priset.

Lägenhetshotell med både kikare, kokplatta och karaktär.

5. Kvosin Downtown Hotel – lägenhetslyx för längre vistelse

Kvosin är hotellet för dig som vill känna dig som en local, men med bättre lakan. Här bor du i rymliga studios eller sviter med kök, matbord och vardagsrum – perfekt för par eller familjer som stannar mer än två nätter. Inredningen är nordisk med personliga detaljer och humor – vissa rum har böcker om vulkaner, andra en kikare för att spana på Hallgrimskirkja. Läget är superbt: bakom parlamentet, ett stenkast från bokhandlar, Tjörnin och Reykjaviks bästa bageri.

Sviterna på Kvosin är större än vissa Stockholmsettor – och mycket trevligare.

Boka in oss här till bästa priset.

Perfect Weekend Guide – Reykjavik

Reykjavik är inte vackert i klassisk mening – men otroligt fotogeniskt. (Foto: Canva)

Bäst för själen:

– World of Words – Eddan har aldrig varit snyggare

– Grotta – fotbad + fyr = frid

– Tjörnin – poesi i parken

Bäst för magen:

– Skal! för cod wings och vin

– Omnom för lakritsmonster

– Frakkar om du vågar haj

Bäst för ögonen:

– Hallgrimskirkja – en kyrka som ser ut som lava

– Marshallhuset – sillfabrik med samtidskonst

– Fischersund – doftande design

Bäst för kroppen:

– Laugardalslaug för socialt bubbel

– Hvammsvik för landskap och lyx

– Prikid för brunch med återställare

Undvik:

– Taxis – extremt dyra

– Puffinshoppar

– Att fuska i duschen innan bad

