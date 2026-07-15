Ryanairplan tvingades nödlanda – på väg mot solsemestern i Spanien

Säker landning med Ryanairplanet

Flygledningen gav flygplanet prioritet och kort därefter kunde det landa säkert på Paris Beauvais, där räddningstjänst och flygplatsens beredskap mötte upp enligt rutin.

Ingen information tyder på att någon kom till skada skriver Air Live.

Orsaken är fortfarande oklar

Ryanairplan FR4007 lyfte från Manchester på tisdagsmorgonen med den spanska semesterorten Alicante som slutdestination. Flygningen genomfördes med ett Boeing 737 MAX 8200.

Ryanair har ännu inte bekräftat vad som låg bakom nödläget. Det kan handla om ett tekniskt fel eller ett akut sjukdomsfall ombord, men någon officiell förklaring har ännu inte lämnats.

När ett Ryanairplan deklarerar nödläge innebär det inte nödvändigtvis att situationen är livshotande. Det är en säkerhetsåtgärd som ger besättningen prioritet för att kunna landa så snabbt och säkert som möjligt.

Passagerarna fick fortsätta sin resa först efter att flygbolaget ordnat en ny lösning.