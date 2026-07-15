En morgonflygning med ett Ryanairplan mot Alicante fick avbrytas efter att besättningen utlyst nödläge över Frankrike. Planet styrde om och landade säkert på flygplatsen Paris Beauvais.
Ryanairplan tvingades nödlanda – på väg mot solsemestern i Spanien
Oväntad kursändring över Frankrike
När ett Ryanairplan befann sig på cirka 11 300 meters höjd över norra Frankrike deklarerade besättningen nödläge. Därefter lämnade flygplanet sin ordinarie rutt och påbörjade en kontrollerad nedstigning mot Paris Beauvais.
Säker landning med Ryanairplanet
Flygledningen gav flygplanet prioritet och kort därefter kunde det landa säkert på Paris Beauvais, där räddningstjänst och flygplatsens beredskap mötte upp enligt rutin.
Ingen information tyder på att någon kom till skada skriver Air Live.
Europas lager av flygbränsle sinar snabbt – resor kan bli dyrare
Irankriget har blossat upp igen, och Europas lager av flygbränsle har mindre än en månads efterfrågan täckt, vilket gör regionen mer känslig för nya
Orsaken är fortfarande oklar
Ryanairplan FR4007 lyfte från Manchester på tisdagsmorgonen med den spanska semesterorten Alicante som slutdestination. Flygningen genomfördes med ett Boeing 737 MAX 8200.
Ryanair har ännu inte bekräftat vad som låg bakom nödläget. Det kan handla om ett tekniskt fel eller ett akut sjukdomsfall ombord, men någon officiell förklaring har ännu inte lämnats.
När ett Ryanairplan deklarerar nödläge innebär det inte nödvändigtvis att situationen är livshotande. Det är en säkerhetsåtgärd som ger besättningen prioritet för att kunna landa så snabbt och säkert som möjligt.
Passagerarna fick fortsätta sin resa först efter att flygbolaget ordnat en ny lösning.
Glöm din gamla plånka – nu kommer EU:s digitala plånbok
Körkort, id‑kort, bankidentifiering och digitala underskrifter i en enda app – eller i alla fall i samma system. 2027 börjar EU:s digitala plånbok införas