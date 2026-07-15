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Ryanairplan tvingades nödlanda – på väg mot solsemestern i Spanien

Ryanairplanet var på väg från Manchester till Alicante när besättningen utlyste nödläge över Frankrike. (Foto: TT=

En morgonflygning med ett Ryanairplan mot Alicante fick avbrytas efter att besättningen utlyst nödläge över Frankrike. Planet styrde om och landade säkert på flygplatsen Paris Beauvais.

Oväntad kursändring över Frankrike

När ett Ryanairplan befann sig på cirka 11 300 meters höjd över norra Frankrike deklarerade besättningen nödläge. Därefter lämnade flygplanet sin ordinarie rutt och påbörjade en kontrollerad nedstigning mot Paris Beauvais.

Säker landning med Ryanairplanet

Flygledningen gav flygplanet prioritet och kort därefter kunde det landa säkert på Paris Beauvais, där räddningstjänst och flygplatsens beredskap mötte upp enligt rutin.

Ingen information tyder på att någon kom till skada skriver Air Live.

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Orsaken är fortfarande oklar

Ryanairplan FR4007 lyfte från Manchester på tisdagsmorgonen med den spanska semesterorten Alicante som slutdestination. Flygningen genomfördes med ett Boeing 737 MAX 8200.

Ryanair har ännu inte bekräftat vad som låg bakom nödläget. Det kan handla om ett tekniskt fel eller ett akut sjukdomsfall ombord, men någon officiell förklaring har ännu inte lämnats.

När ett Ryanairplan deklarerar nödläge innebär det inte nödvändigtvis att situationen är livshotande. Det är en säkerhetsåtgärd som ger besättningen prioritet för att kunna landa så snabbt och säkert som möjligt.

Passagerarna fick fortsätta sin resa först efter att flygbolaget ordnat en ny lösning.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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