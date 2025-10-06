Dagensps.se
Resor

"Det svenska receptet" ska locka nya besökare till Sverige

PR-kampanjen "det svenska receptet" ska locka nya besökare till Sverige.
PR-kampanjen "det svenska receptet" ska locka nya besökare till Sverige. (Foto: Skärmdump Visit Sweden)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

“Det svenska receptet” är en ny PR-kampanj som ska locka besökare att ta sig till Sverige. Lugn och ro, natur i överföd och bada bastu är några saker som står på schemat för att själen ska komma i form igen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

PR-kampanjen spelar på humor som ofta lyckas när det gäller reklam, och uppmanar besökare att uppsöka läkare för att få “det svenska receptet” utskrivet.

Ny PR-kampanj ska locka besökare

“Sverige är det första landet i världen som ordinerats av läkare. Välkommen till en destination av en annan karaktär”, uppger välkomsttexten på den nya reklamfilmen som Visit Sweden ligger bakom.

Kampanjen ska locka besökare till landet där “solen inte går ner på 100 dagar”.

“Tänk bara vad ljusterapi dygnet runt kan göra för dig”, säger kvinnan i videon.

Att bada bastu har blivit något av en trend på många håll i världen, och varför inte göra det på någon av Sveriges tusentals öar, badandes i någon sjö, för att sedan springa naken genom skogen och därmed utnyttja både Allemansrätten och ta del av Sveriges friluftsliv som beskrivs i kampanjen, enligt BBC Travel.

Bada bastu, gärna under vintern är en trend som sprider sig på många håll.
Bada bastu, gärna under vintern är en trend som sprider sig på många håll. (Foto: TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

“Det svenska receptet” – samlar kraft

Ta det hela i lugn och ro eller varför inte bara “lagom mycket, genom att samla kraft i naturen.

ANNONS

Visit Sweden tog hjälp av experter innan kampanjen som stödjer hur läkande naturen faktiskt är för vårt välmående, och allt fler besökare söker sig numera till resmål där naturen och lugnet står i fokus.

Det går vidare bra för Sveriges turism som har sett nya rekordsiffror i år.

Att ta sig ut i skog och mark lockar många besökare och genom den nya kampnajen hoppas Visit Sweden att ännu fler kommer packa väskan och boka en resa till Sverige.

Lyckat recept för Sverige

Att sälja Sverige som ett resmål med naturen i fokus har visat sig vara ett lyckat recept tidigare.

“Vi ser definitivt många resenärer som söker den här typen av aktiviteter i Sverige”, säger Francisca Leonardo, vd för Stockholmsbaserade upplevelsebolaget XperienceSthlm.

“Under åren har Sverige gjort ett effektivt jobb med att marknadsföra sin enorma natur och utomhusmiljö som ett försäljningsargument för resenärer som söker en ‘grön paus’ från sina dagliga liv i betongstäder.”

“Sveriges DNA”

Att kunna vila ut sig både mentalt och kroppsligt tillhör “Sveriges DNA” och är något som bör lyftas fram enligt Steve Robertshaw på Visit Sweden som säger att många numera lever i “stress och ångest”.

ANNONS

“Det här initiativet skapar en möjlighet att lyfta fram fördelarna med Sveriges natur och livsstil.”

Läs även:

Sveriges första naturbana markanvisningstävling avgjord. Dagens PS

Ekologiskt: Här är Sveriges billigaste matbutik. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DNAKampanjNaturreceptSverige
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS