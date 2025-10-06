"Det svenska receptet" ska locka nya besökare till Sverige

PR-kampanjen spelar på humor som ofta lyckas när det gäller reklam, och uppmanar besökare att uppsöka läkare för att få “det svenska receptet” utskrivet.

Ny PR-kampanj ska locka besökare

“Sverige är det första landet i världen som ordinerats av läkare. Välkommen till en destination av en annan karaktär”, uppger välkomsttexten på den nya reklamfilmen som Visit Sweden ligger bakom.

Kampanjen ska locka besökare till landet där “solen inte går ner på 100 dagar”.

“Tänk bara vad ljusterapi dygnet runt kan göra för dig”, säger kvinnan i videon.

Att bada bastu har blivit något av en trend på många håll i världen, och varför inte göra det på någon av Sveriges tusentals öar, badandes i någon sjö, för att sedan springa naken genom skogen och därmed utnyttja både Allemansrätten och ta del av Sveriges friluftsliv som beskrivs i kampanjen, enligt BBC Travel.