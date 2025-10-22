De sju bästa resmålen i Europa för familjer

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

2. Rixos Premium Belek – The Land of Legends Access, Belek, Turkiet

Familjeresmål i Turkiet: Rixos Premium Belek Foto: Tripadvisor

Här bor man med access till ett helt nöjesuniversum. Spa och kulinariska upplevelser för vuxna, temapark och oändliga vattenytor för vattenlek för barn. Även ett case i hur storskalighet kan upplevas som privat.

ANNONS

Trots anläggningens omfattning finns ett finkalibrerat system av servicepunkter som upplöser köer och väntetider.

3. Maxx Royal Belek Golf Resort, Belek, Turkiet

Ytterligare ett resmål i Turkiet: Maxx Royal Belek Golf Resort. Foto: Tripadvisor

För föräldrar som inte kompromissar. Lounge, golf, gastronomi och därtill program för barn på en nivå som är hög nog för att familjedynamiken ska gå i jämn takt utan förhandling. Fingertoppskänslan i både interiörer och flöden placerar upplevelsen närmare familjeanpassad boutique än megaresort.

Enligt vår källa är servicegraden är så konsekvent att även dag tre känns lika klanderfri som dag ett.

4. Hotel Paganella, Andalo, Italien

Hotel Paganella beläget i Andalo, Italien. Foto: Tripadvisor

Här är det bara en kort förflyttning från skidbacke till bastu. Mix av alp-lugn och modern drift, med en barnklubb som faktiskt sysselsätter. Här ger den geografiska närheten mellan hotellets funktioner ett ovanligt rationellt tempo åt vardagen.

Den familjära personaltonen i kombination med en systematiskt skött drift gör att man känner sig både sedd och avlastad.

ANNONS

5. Saturn Palace Resort Hotel, Antalya, Turkiet

Saturn Palace Resort Hotel i Turkiet. Foto: Tripadvisor

Privat strand, tempererade pooler och kvällsprogram. Välskött miljö och fina utomhusytor gör att även transportsträckor blir upplevelser, snarare än logistik. Resultatet är en resort som neutraliserar barnens energitoppar utan att kväva de vuxnas behov av estetik.

6. Arina Beach Resort, Kreta, Grekland

På vackra Kreta i Grekland ligger Arina Beach Resort. Foto: Tripadvisor

Rationell grekisk familjelogik: Privat strand, vattenpark som gjord för lek och generösa ytor för familjen. Kulmen av friktionfri semesterdelning med plats för alla behov. Det tydliga zon-tänket gör att barnens aktivitet inte stör de vuxnas återhämtning.

Den konsekventa leveransen dag efter dag gör att stressnivån inte bara sjunker, utan försvinner.

7. Tui Blue Nausicaa Beach by Louis Hotels, Protaras, Cypern

Tui Blue Nausicaa Beach by Louis Hotels i Protaras, Cypern Foto: Tripadvisor

ANNONS

Direkt läge vid Fig Tree Bay. All inclusive utan buffé-tröttma eftersom rytm och utbud är bättre kuraterat än standard. Här kombineras hög tillgänglighet med känslan av ett organiserat och välregisserat schema.

Den marina miljön och avstånden på området ger en intuitiv semesterlogik där allt sker med lätthet.

Att resa i Europa som familj

Europa är på familjespråk en kontinent av kortare restider, stabil infrastruktur och diversifierade klimatzoner som nås på två till fyra timmars flyg. Lättillgängligt för både sol- och snösemester med familjen alltså!

Kombinationen av kultur, mat, god sjukvård och juridiska standarder ofta jämförbara med våra egna gör regionen förutsägbar på ett sätt som minskar stress. Detta är inte oviktigt eftersom familjesemesterns destination sällan avgörs av själva platsen, utan av hotellets förmåga att både eliminera friktion och skapa grund för många härliga minnen tillsammans med familjen.

Så ger du familjesemestern guldkant

Boka rätt rumstyp: Separata sovsektioner för barn och vuxna förlänger både nattsömn och tolerans. Logistik före känsla: Välj hotell efter vad som underlättar logistiken, inte efter utsikt. Friktionsfri vardag är guld. Schemalagd frihet: Boka barnklubb innan du bokar bord i fine dining-restaurangen, annars blir finmiddagen mest en teori. Sätt rätt ambitionsnivå: Ta det lugnt första dagen. Tänk låg amitionsnivå och fokusera på en dag med vila och mat. Ritualer över planer: Upprepa små saker, samma glassbar, samma kvällsdopp. Barn minns repetition, inte variation.

Källa: Tripadvisor, Family-Friendly -World (varifrån redaktionen gjort ett urval av europeiska resmål)

Läs mer: Frukostfajten mellan Scandic och Stordalen hårdnar: “Det liknar Nord-Korea” Dagens PS

ANNONS