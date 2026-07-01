När oron i Mellanöstern eskalerade i våras försäkrade flera svenska researrangörer att resandet till Cypern snabbt hade stabiliserats. Nya siffror visar dock att bakslaget blev betydligt större än många trodde. Turistintäkterna rasade med över 35 procent i april.
Cypern tappade en tredjedel av turistintäkterna – krisen är inte över
Cyperns statistikmyndighet redovisar att turistintäkterna i april landade på 197,5 miljoner euro. Det är en minskning med 35,1 procent jämfört med samma månad i fjol, då intäkterna uppgick till 304,2 miljoner euro.
Under årets fyra första månader har turistintäkterna sjunkit med 23,9 procent, från 582,5 miljoner euro till 443 miljoner euro, rapporterar Euronews.
Bakgrunden är den oro som präglade regionen under våren. Kriget mellan USA och Iran, den försämrade säkerhetssituationen i Mellanöstern och drönarattacker mot brittiska militärbaser på Cypern skapade stor osäkerhet bland resenärer.
Kriget gör detta land till sommarens stora frågetecken
Cypern skulle bli Medelhavets smarta alternativ till trängseln på Mallorca. Nu har oron och kriget i Mellanöstern fått många nordiska resenärer att tveka.
Jetbränslekrisen förvärrade läget
Samtidigt sammanföll utvecklingen med den så kallade jetbränslekrisen, som vi tidigare rapporterat om i Perfect Weekend. Debatten om Europas begränsade lager av flygbränsle skapade oro i hela den europeiska reseindustrin och fick många att avvakta med sina bokningar.
Den kombinationen blev ett hårt slag mot ett av Medelhavets mest turistberoende länder.
Turisterna spenderar mindre
Det är inte bara antalet besökare som påverkat ekonomin.
Den genomsnittliga turistens konsumtion sjönk från 726 euro till 652 euro per person under april, en nedgång på drygt 10 procent.
Storbritannien är fortfarande Cyperns största marknad och stod för nästan 40 procent av alla besökare under månaden. Därefter följer Polen och Tyskland. Även svenska älskar Cypern.
Staden alla missar – nu utsedd till Europas bästa för kultur
Alla vill till samma städer. Samma museer och kultur. Samma köer. Samma gelato som redan hunnit smälta innan du når kassan. Därför är det något befriande
Regeringen: ”Utvecklingen har vänt”
Cyperns biträdande turistminister Kostas Koumis menar att raset var väntat eftersom april fortfarande påverkades av händelserna under mars.
”Den 35-procentiga nedgången var tyvärr förväntad”, säger han.
Enligt Koumis har regeringen därefter intensifierat marknadsföringen, bjudit in utländska journalister och influerare samt stärkt samarbetet med resebranschen.
”Turismen har nu återgått till en stabil utveckling”, säger han.
Svenskarna fortsätter resa
Trots de dystra ekonomiska siffrorna fortsätter svenska researrangörer att beskriva efterfrågan på Cypern som god inför sommaren.
De nya siffrorna visar dock att återhämtningen inte varit så snabb som många hoppats. Även om bokningsläget förbättrats är de ekonomiska effekterna av vårens kris fortfarande tydliga – och Cyperns turistnäring har ännu inte tagit igen det tapp som uppstod när oron kring Mellanöstern och flygtrafiken var som störst.
Svensken Alex Olin, bosatt på Cypern, säger till Perfect Weekend att han inte tror på uppgifterna om nedgång.
“Det sägs att turismen till Cypern har minskat med 50 procent, men det tror jag inte på. Det är fullt av svenska och britter här med tatueringar. Säsongen har knappt börjat. Det kommer att bli fullt av folk här i sommar. Snart kommer polackerna, det går jättebra för dem, de har mycket pengar. Sen har Ving börjat med Weekendresor till Cypern, det är helt nytt och innebär att ännu fler kommer hit.”
Krisläge i semesterparadisen – vattnet räcker inte till
Europa svettas genom ännu en urvarm sommar. Men i flera av svenskarnas semesterfavoriter är det inte bara hettan som oroar. Bakom solstolar och