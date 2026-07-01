Cypern tappade en tredjedel av turistintäkterna – krisen är inte över

Turisterna spenderar mindre

Det är inte bara antalet besökare som påverkat ekonomin.

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Den genomsnittliga turistens konsumtion sjönk från 726 euro till 652 euro per person under april, en nedgång på drygt 10 procent.

Storbritannien är fortfarande Cyperns största marknad och stod för nästan 40 procent av alla besökare under månaden. Därefter följer Polen och Tyskland. Även svenska älskar Cypern.

Regeringen: ”Utvecklingen har vänt”

Cyperns biträdande turistminister Kostas Koumis menar att raset var väntat eftersom april fortfarande påverkades av händelserna under mars.

”Den 35-procentiga nedgången var tyvärr förväntad”, säger han.

Enligt Koumis har regeringen därefter intensifierat marknadsföringen, bjudit in utländska journalister och influerare samt stärkt samarbetet med resebranschen.

”Turismen har nu återgått till en stabil utveckling”, säger han.

Svenskarna fortsätter resa

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Trots de dystra ekonomiska siffrorna fortsätter svenska researrangörer att beskriva efterfrågan på Cypern som god inför sommaren.

De nya siffrorna visar dock att återhämtningen inte varit så snabb som många hoppats. Även om bokningsläget förbättrats är de ekonomiska effekterna av vårens kris fortfarande tydliga – och Cyperns turistnäring har ännu inte tagit igen det tapp som uppstod när oron kring Mellanöstern och flygtrafiken var som störst.

Svensken Alex Olin, bosatt på Cypern, säger till Perfect Weekend att han inte tror på uppgifterna om nedgång.

“Det sägs att turismen till Cypern har minskat med 50 procent, men det tror jag inte på. Det är fullt av svenska och britter här med tatueringar. Säsongen har knappt börjat. Det kommer att bli fullt av folk här i sommar. Snart kommer polackerna, det går jättebra för dem, de har mycket pengar. Sen har Ving börjat med Weekendresor till Cypern, det är helt nytt och innebär att ännu fler kommer hit.”