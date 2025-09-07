Att åka på kryssning på Östersjön mellan Stockholm, Åbo, Helsingfors och Tallinn är en svensk folksport. Billig sprit, bufféer som aldrig tar slut och dansband i finkostym har i årtionden lockat både ungdomar och pensionärer till att kliva ombord. Men nu visar det sig att även språket du väljer på rederiernas hemsidor kan avgöra vad du betalar för resan.
Spara tusenlappar på Östersjön
Mest läst i kategorin
Den hemliga regeln alla glömmer på flyget
Att få lite extra utrymme för armbågarna på flyget är som att vinna på Triss. Alla resenärer drömmer om den där tomma raden längst bak eller gången med extra plats för benen. Men hur gör man egentligen för att byta plats utan att reta upp kabinpersonalen – eller i värsta fall rubba flygplanets balans Inte …
Ryanair spränger ännu en drömgräns
Ryanair har gjort det igen. I augusti satte Europas största lågprisbolag nytt rekord med 21 miljoner passagerare, enligt statistik från Flygtorget. Samtidigt laddar Michael O’Leary med 25 nya Boeing-plan inför julruschen, hotar att lämna en miljon spanjorer utan stolar och tvingar alla resenärer att bli digitala. Kort sagt: Ryanair är både flygbranschens motor och dess …
Paris hemliga språk – så pratar staden arabiska
Paris kallas ofta kärlekens stad och hyllas för sitt franska språk. Men bakom croissanten och espresson finns en annan verklighet. Arabiskan är Frankrikes näst största språk och genomsyrar stadens slang, mat, musik och litteratur. Här är guiden till hur arabiskan blivit en självklar del av Paris vardag. Arabiskan i vardagen Arabiskan talas av runt fyra …
De hetaste krogsamarbetena i London just nu
London är alltid fullt av restauranger som vill vara hippare än hipstern i Shoreditch. Men just nu är det en trend som sticker ut: internationella kockkollaborationer. Kalla det fyra händer, två kök eller bara dubbel så mycket ego – resultatet är kvällar där menyerna aldrig kommer tillbaka. Här är de bästa tipsen just nu. Claridge’s …
Därför sviker turisterna den grekiska paradisön
Paradisön har länge varit Greklands mest fotograferade vykort – vitkalkade hus, blå kupoler och solnedgångar som får Instagram att brinna. Men nu sviker turisterna ön. Bakom kulisserna finns en mix av skyhöga priser, trängsel och en ny kryssningsskatt som gör att allt fler istället styr resväskorna mot Corfu, Zakynthos och Kreta. Santorini, sockerbitarnas och solnedgångarnas …
Finska billigare på Östersjön än engelska
En färsk granskning visar att priset på samma kryssning kan skilja hundratals kronor beroende på vilken språkversion du använder när du bokar. På Tallink Siljas finska hemsida kostade en resa Helsingfors–Stockholm i september 107 euro. På den engelska versionen samma dag var priset 137 euro. Skillnaden: ungefär tre hundralappar.
Även Viking Line uppvisar samma mönster. För en resa från Åbo till Stockholm kunde priset på engelska vara över trettio procent högre än på finska.
“Våra engelska sidor är riktade mot internationella gäster, och de har ett annat prissystem”, säger Tallink Siljas kommunikationschef Marika Nöjd.
Världens största (typ) kryssningsfartyg fick elhaveri
8500 människor fastnade till havs när kryssningsfartyget MSC World Europa fick elhaveri utanför Ponza.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Rederierna skyller på dynamisk prissättning
Hos Viking Line förklarar kommersiella chefen Minna Tuorila prisskillnaderna med något som låter lika romantiskt som Excel: dynamisk prissättning.
“Ju fler som tittar på en viss avgång, desto högre blir priset. På samma sätt kan priserna vara lägre tidigt i veckan, eller när färjan inte är full”, säger Tuorila.
Kort sagt: en tisdag i november blir billigare än en fredagskväll i juli när en känd artist spelar på dansgolvet.
Svenskar får boka på engelska – men till vilket pris
Rederierna är tydliga med att engelska sidorna egentligen är till för kunder i USA, Japan eller Tyskland som köper kryssningar som en del av större Europaresor. Men en svensk som vill vara extra snål kan förstås logga in där ändå.
Det som skiljer är att service och kundtjänst blir på engelska, och att du riskerar att få betala mer för samma hytt.
Läs även: Semesterresor och mat lyfter inflationen
Språkvalet som avgör resan på Östersjön
För en barnfamilj som ska boka fyra hytter kan prisskillnaden mellan finska och engelska bli över tusen kronor. Då blir frågan inte längre bara om du ska välja buffé eller à la carte – utan också om du ska välja “fi” eller “en” när du klickar in på hemsidan.
Så nästa gång du planerar en helg på Östersjön, prova att byta språk på bokningssidan innan du trycker på betala. Din plånbok kan tacka dig med en extra flaska champagne i taxfreen.
Perfect Weekend Guide– Tips för att boka kryssning billigare
- Kolla priset på olika språkversioner – särskilt finska vs engelska.
- Boka tidigt i veckan och undvik helger samt högsäsong.
- Håll koll på artistprogrammen – populära shower driver upp priset.
- Glöm inte att internationella sidor ger service på engelska.
- Testa flera datum – skillnaden kan bli flera hundra kronor per biljett.
Källa: Helsingin Sanomat, Iltalehti.
Barnförbud till havs – nytt lockbete för kryssningar
Bakom solstolarna och infinitypoolerna döljer sig kryssningarnas mest eftertraktade hemlighet – områden där barn helt enkelt inte släpps in.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Därför vill vissa alltid hjälpa servitören
Det ser kanske ut som en småsak – att samla ihop tallrikarna och sträcka fram glasen till servitören. Men enligt psykologerna avslöjar den lilla gesten både empati, uppfostran och en ovanlig social intelligens. Frågan är bara: gör du det för att hjälpa eller för att ha kontroll. Svensken som städar efter sig Vi svenskar har …
Köp ett sexpack istället för att träna
Varför nöja sig med ett halvdant resultat framför spegeln när det finns en genväg till perfektion och ett sexpack. Allt fler män bokar tid hos plastikkirurgen och köper sig ett sexpack som varken kräver proteinshakes eller hundratals situps. En tvättbrädemage går numera att få levererad direkt – mot rätt pris. I Sverige nöjer vi oss …
Den hemliga regeln alla glömmer på flyget
Att få lite extra utrymme för armbågarna på flyget är som att vinna på Triss. Alla resenärer drömmer om den där tomma raden längst bak eller gången med extra plats för benen. Men hur gör man egentligen för att byta plats utan att reta upp kabinpersonalen – eller i värsta fall rubba flygplanets balans Inte …
Stormens öga triggar Tuchman – börsgolvets ”Einstein”
Ikoniske mäklarveteranen Peter Tuchman fann sin plats på jorden på Wall Street, det är där Einsteins look-alike får sina kickar, berättar Realtid med WSJ som källa. Han var med om börskraschen 1987, IT-bubblan kring millennieskiftet, börskollapsen 2007 och den efterföljande finanskrisen 2008. Och han upplevde förstås även hur marknaden smittades under covid-pandemin. Det är det …
Genombrott: Nytt stetoskop kan rädda liv – på 15 sekunder
Ett av medicinens mest klassiska verktyg har fått en uppgradering för 2000-talet. Forskare i Storbritannien har utvecklat ett AI-drivet stetoskop som på bara 15 sekunder kan avslöja tre av de mest dödliga hjärtsjukdomarna. Det traditionella stetoskopet uppfanns redan 1816 och har varit läkarnas följeslagare i över 200 år. Men nu tar tekniken ett kliv in …