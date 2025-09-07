Dagensps.se
Spara tusenlappar på Östersjön

VIKING LINE
Viking Line har vind i seglen med "dynamisk prissättning"... (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 07 sep. 2025Publicerad: 07 sep. 2025

Att åka på kryssning på Östersjön mellan Stockholm, Åbo, Helsingfors och Tallinn är en svensk folksport. Billig sprit, bufféer som aldrig tar slut och dansband i finkostym har i årtionden lockat både ungdomar och pensionärer till att kliva ombord. Men nu visar det sig att även språket du väljer på rederiernas hemsidor kan avgöra vad du betalar för resan.

Finska billigare på Östersjön än engelska

En färsk granskning visar att priset på samma kryssning kan skilja hundratals kronor beroende på vilken språkversion du använder när du bokar. På Tallink Siljas finska hemsida kostade en resa Helsingfors–Stockholm i september 107 euro. På den engelska versionen samma dag var priset 137 euro. Skillnaden: ungefär tre hundralappar.

Även Viking Line uppvisar samma mönster. För en resa från Åbo till Stockholm kunde priset på engelska vara över trettio procent högre än på finska.

“Våra engelska sidor är riktade mot internationella gäster, och de har ett annat prissystem”, säger Tallink Siljas kommunikationschef Marika Nöjd.

Världens största (typ) kryssningsfartyg fick elhaveri

8500 människor fastnade till havs när kryssningsfartyget MSC World Europa fick elhaveri utanför Ponza.
Här avgör inte kaptenen priset, utan din webbläsare.
Rederierna skyller på dynamisk prissättning

Hos Viking Line förklarar kommersiella chefen Minna Tuorila prisskillnaderna med något som låter lika romantiskt som Excel: dynamisk prissättning.

“Ju fler som tittar på en viss avgång, desto högre blir priset. På samma sätt kan priserna vara lägre tidigt i veckan, eller när färjan inte är full”, säger Tuorila.

Kort sagt: en tisdag i november blir billigare än en fredagskväll i juli när en känd artist spelar på dansgolvet.

Svenskar får boka på engelska – men till vilket pris

Rederierna är tydliga med att engelska sidorna egentligen är till för kunder i USA, Japan eller Tyskland som köper kryssningar som en del av större Europaresor. Men en svensk som vill vara extra snål kan förstås logga in där ändå.

Det som skiljer är att service och kundtjänst blir på engelska, och att du riskerar att få betala mer för samma hytt.

Läs även: Semesterresor och mat lyfter inflationen

Språkvalet som avgör resan på Östersjön

För en barnfamilj som ska boka fyra hytter kan prisskillnaden mellan finska och engelska bli över tusen kronor. Då blir frågan inte längre bara om du ska välja buffé eller à la carte – utan också om du ska välja “fi” eller “en” när du klickar in på hemsidan.

Så nästa gång du planerar en helg på Östersjön, prova att byta språk på bokningssidan innan du trycker på betala. Din plånbok kan tacka dig med en extra flaska champagne i taxfreen.

Tallinks Silja Galaxy chartras till Nederländerna för att användas som flyktinganläggning. En process för att flagga om fartyget från svensk flagg till estnisk startas också, vilket gör att 265 personer ur den svenska besättningen varslas
Östersjöns mest okända valuta heter språktillval. (Foto: Tallink)
Perfect Weekend Guide– Tips för att boka kryssning billigare

  1. Kolla priset på olika språkversioner – särskilt finska vs engelska.
  2. Boka tidigt i veckan och undvik helger samt högsäsong.
  3. Håll koll på artistprogrammen – populära shower driver upp priset.
  4. Glöm inte att internationella sidor ger service på engelska.
  5. Testa flera datum – skillnaden kan bli flera hundra kronor per biljett.

Källa: Helsingin Sanomat, Iltalehti.

Barnförbud till havs – nytt lockbete för kryssningar

Bakom solstolarna och infinitypoolerna döljer sig kryssningarnas mest eftertraktade hemlighet – områden där barn helt enkelt inte släpps in.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

