Spara tusenlappar på Östersjön

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Rederierna skyller på dynamisk prissättning

Hos Viking Line förklarar kommersiella chefen Minna Tuorila prisskillnaderna med något som låter lika romantiskt som Excel: dynamisk prissättning.

“Ju fler som tittar på en viss avgång, desto högre blir priset. På samma sätt kan priserna vara lägre tidigt i veckan, eller när färjan inte är full”, säger Tuorila.

Kort sagt: en tisdag i november blir billigare än en fredagskväll i juli när en känd artist spelar på dansgolvet.

Svenskar får boka på engelska – men till vilket pris

Rederierna är tydliga med att engelska sidorna egentligen är till för kunder i USA, Japan eller Tyskland som köper kryssningar som en del av större Europaresor. Men en svensk som vill vara extra snål kan förstås logga in där ändå.

Det som skiljer är att service och kundtjänst blir på engelska, och att du riskerar att få betala mer för samma hytt.

Språkvalet som avgör resan på Östersjön

Språkvalet som avgör resan på Östersjön

För en barnfamilj som ska boka fyra hytter kan prisskillnaden mellan finska och engelska bli över tusen kronor. Då blir frågan inte längre bara om du ska välja buffé eller à la carte – utan också om du ska välja “fi” eller “en” när du klickar in på hemsidan.

Så nästa gång du planerar en helg på Östersjön, prova att byta språk på bokningssidan innan du trycker på betala. Din plånbok kan tacka dig med en extra flaska champagne i taxfreen.

Östersjöns mest okända valuta heter språktillval. (Foto: Tallink)

Perfect Weekend Guide– Tips för att boka kryssning billigare

Kolla priset på olika språkversioner – särskilt finska vs engelska. Boka tidigt i veckan och undvik helger samt högsäsong. Håll koll på artistprogrammen – populära shower driver upp priset. Glöm inte att internationella sidor ger service på engelska. Testa flera datum – skillnaden kan bli flera hundra kronor per biljett.

