Dagensps.se
Weekend
Resor

Billigare är det nya exotiska – så tänker svenskarna när de reser 2026

Gdańsk i Polen, Europas nya stormakt, är så rätt det kan bli 2026. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Det är inte längre längst bort som lockar svenskarna, utan mest för pengarna. Enligt färska siffror väljer allt fler svenskar bort dyra drömresor till förmån för smarta destinationer där mat, hotell och upplevelser fortfarande känns rimliga. Kraków slår Miami, Gdańsk går om Dubai – och snålhet har plötsligt blivit ett tecken på erfarenhet, inte brist på fantasi.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Ticket Collection 2026 visar att svenskarna reser mer – men smartare. Färre lånar till semestern. Fler bokar tidigt. Många reser utanför högsäsong. Semester har gått från spontan njutning till optimerad livslogistik. Mindre ”vi drar” och mer ”vi har räknat”.

Läs även: Slutfestat – Prag vill tvätta rent partyryktet

Europa vinner på närhet och enkelhet

Europa fortsätter att dominera fullständigt. Nästan två tredjedelar av alla bokningar går till europeiska destinationer. Spanien är ohotad etta, Italien rusar, Grekland håller ställningarna. Det handlar inte bara om pris, utan om enkelhet. Direktflyg, kortare restid och mindre krångel väger tyngre än exotiska drömmar.

USA däremot tappar. Inte dramatiskt, men tydligt. Färre vill åka, färre bokar. Orsakerna är politiska, praktiska och psykologiska. Trump, gränskontroller, oro för bemötande. Flygstolen har blivit ett ställningstagande.

Läs även: Föreläsaren som inte vill bli presenterad

Prags invånare: blyga i början, bästa vänner efter första rundan. (Foto: Pixabay)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Billigare är det nya exklusiva för svenskarna

Den kanske tydligaste trenden är hur prisvärda destinationer kliver fram. Polen, Ungern och Tjeckien ökar kraftigt. Inte för att de är nya, utan för att de erbjuder mycket stad, mat och kultur för rimliga pengar.

ANNONS

Det är inte lågprisresande i klassisk mening. Det är rationell hedonism. Svenskarna vill fortfarande resa bra, äta gott och bo snyggt. De vill bara inte känna sig lurade av notan.

Läs även: Topplista: Europas tryggaste resmål just nu

Semester utan skuld

En av de mest intressanta siffrorna i rapporten är att nästan ingen längre lånar till semestern. Avbetalningar och kreditkort är i princip borta. Det säger något om mentaliteten. Resan ska vara njutbar även när kontoutdraget kommer.

Samtidigt uppger nästan hälften att de inte ens planerar att snåla på plats. Det är alltså inte semestern som stramas åt – det är planeringen som blivit vassare.

Musk flyttar in hos SAS – men det är inte vd:ns största problem

Elon Musks Starlink ger SAS ett av världens snabbaste wifi ombord och gör livesändningar över polcirkeln till vardag.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BudgetresorTicketTrend
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Få upp till 6 500 kr i ersättning för försenade eller inställda flyg!
Flyghjalp.se logo

Har ditt flyg varit försenat, överbokat eller inställt under de senaste 3 åren? Som passagerare kan du ha rätt till kompensation vid försenat eller inställt flyg. Se om du har rätt till ersättning och luta dig tillbaka medan Flyghjälp tar hand om den juridiska processen mot flygbolaget och hjälper dig få tillbaka dina pengar.

Beräkna din ersättning här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS