Det är inte längre längst bort som lockar svenskarna, utan mest för pengarna. Enligt färska siffror väljer allt fler svenskar bort dyra drömresor till förmån för smarta destinationer där mat, hotell och upplevelser fortfarande känns rimliga. Kraków slår Miami, Gdańsk går om Dubai – och snålhet har plötsligt blivit ett tecken på erfarenhet, inte brist på fantasi.
Billigare är det nya exotiska – så tänker svenskarna när de reser 2026
Mest läst i kategorin
Semester - ett kontrollprojekt i oroliga tider
Det finns en grupp svenskar som redan har bestämt sig för sin semester 2026. Inte för att världen känns stabil. Snarare tvärtom. När inflationen biter, räntorna skaver och nyhetsflödet levererar daglig oro blir semestern något man låser tidigt. Inte som lyx. Som strategi. I en ny undersökning från Sunweb framträder ett tydligt mönster. Det finns …
Fransmännens favorit – inte Paris, inte Provence
Frankrike med huvudstaden Paris som epicentrum är världens mest besökta land. Hundra miljoner turister om året kan inte ha fel. Eller så kan de ha exakt samma fel allihop. För när fransmännen själva får rösta väljer de inte Paris, Nice eller någon Instagram-optimerad by i Provence. De väljer Saint-Antoine-l’Abbaye. En liten medeltida by i departementet …
Hundarna tar över campingen vid Nordsjön
Det finns trender inom campingen man kan fnysa åt. Och så finns det trender man helt enkelt får acceptera. En av dem är att svenskar – och alla andra nordbor – vägrar åka på campingen utan hund. Nu kapitulerar även Tyskland. Den största campingplatsen vid Nordsjön, Campingplatz Schillig, har bestämt sig för att göra något …
Därför fick Schiphol ställa in 3 000 flygningar
Vintern ställer till med problem för flygbolagen – men det är inte kylan ensam som är det stora problemet utan något helt annat. Förra veckan strandsattes tusentals resenärer i norra Finland sedan flygningar på Kittilä flygplats ställts in på grund av vinter och svår kyla, skriver Euronews. Det överraskade många, eftersom Finland är känt för …
Europas nästa stora ö – men fortfarande nästan tom
Azorerna med Europas nästa stora ö Terceira har länge varit en vit fläck på svenskarnas mentala Europakarta. Lite för långt bort. Lite för blött. Lite för mycket vulkan. Men just därför är det nu dags att åka dit, innan alla andra gör det. Travel + Leisure pekar ut ön Terceira som Europas nästa stora escape. …
Ticket Collection 2026 visar att svenskarna reser mer – men smartare. Färre lånar till semestern. Fler bokar tidigt. Många reser utanför högsäsong. Semester har gått från spontan njutning till optimerad livslogistik. Mindre ”vi drar” och mer ”vi har räknat”.
Läs även: Slutfestat – Prag vill tvätta rent partyryktet
Europa vinner på närhet och enkelhet
Europa fortsätter att dominera fullständigt. Nästan två tredjedelar av alla bokningar går till europeiska destinationer. Spanien är ohotad etta, Italien rusar, Grekland håller ställningarna. Det handlar inte bara om pris, utan om enkelhet. Direktflyg, kortare restid och mindre krångel väger tyngre än exotiska drömmar.
USA däremot tappar. Inte dramatiskt, men tydligt. Färre vill åka, färre bokar. Orsakerna är politiska, praktiska och psykologiska. Trump, gränskontroller, oro för bemötande. Flygstolen har blivit ett ställningstagande.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Billigare är det nya exklusiva för svenskarna
Den kanske tydligaste trenden är hur prisvärda destinationer kliver fram. Polen, Ungern och Tjeckien ökar kraftigt. Inte för att de är nya, utan för att de erbjuder mycket stad, mat och kultur för rimliga pengar.
Det är inte lågprisresande i klassisk mening. Det är rationell hedonism. Svenskarna vill fortfarande resa bra, äta gott och bo snyggt. De vill bara inte känna sig lurade av notan.
Läs även: Topplista: Europas tryggaste resmål just nu
Semester utan skuld
En av de mest intressanta siffrorna i rapporten är att nästan ingen längre lånar till semestern. Avbetalningar och kreditkort är i princip borta. Det säger något om mentaliteten. Resan ska vara njutbar även när kontoutdraget kommer.
Samtidigt uppger nästan hälften att de inte ens planerar att snåla på plats. Det är alltså inte semestern som stramas åt – det är planeringen som blivit vassare.
Musk flyttar in hos SAS – men det är inte vd:ns största problem
Elon Musks Starlink ger SAS ett av världens snabbaste wifi ombord och gör livesändningar över polcirkeln till vardag.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Har ditt flyg varit försenat, överbokat eller inställt under de senaste 3 åren? Som passagerare kan du ha rätt till kompensation vid försenat eller inställt flyg. Se om du har rätt till ersättning och luta dig tillbaka medan Flyghjälp tar hand om den juridiska processen mot flygbolaget och hjälper dig få tillbaka dina pengar.
Senaste nytt
Så slåss danskarna mot USA – här också
Danmark i kamp mot USA? Ja, men inte den. Här handlar det om den intensiva danska kampen mot de amerikanska Big Tech-bolagen. I takt med att nyhetspublikationer över hela Europa skrivit licensavtal med amerikanska jättar som Meta och Goggle har den danska pressen framstått som outsider och på tvärs mot sina europeiska kollegor och konkurrenter, …
Bönder försöker stoppa avtal – samlades utanför parlament
Ett handelsavtal med sydamerikanska länder får det att koka hos europeiska bönder. De fruktar att deras varor ska bli mindre värda om avtalet går igenom. Motståndet mot EU:s frihandelsavtal med Mercosur-länderna i Sydamerika blir allt mer intensivt. Just nu pågår omfattande protester från jordbrukare runt om i Europa. Avtalet, som förhandlats i över två decennier, …
Pensionsjätte säljer av USA-obligationer: "Dåliga statsfinanser"
100 miljoner dollar i amerikanska statsobligationer. Så mycket väljer nu en dansk pensionsjätte att göra sig av med. Den danska pensionsfonden Akademikerpension har beslutat att avyttra hela sitt innehav av amerikanska statsobligationer, värt omkring 100 miljoner dollar. Försäljningen ska vara genomförd före utgången av januari, enligt besked från fonden på tisdagen, som Reuters rapporterar om. …
Billigare är det nya exotiska – så tänker svenskarna när de reser 2026
Det är inte längre längst bort som lockar svenskarna, utan mest för pengarna. Enligt färska siffror väljer allt fler svenskar bort dyra drömresor till förmån för smarta destinationer där mat, hotell och upplevelser fortfarande känns rimliga. Kraków slår Miami, Gdańsk går om Dubai – och snålhet har plötsligt blivit ett tecken på erfarenhet, inte brist …
Norge(!) nära starta ett kärnvapenkrig
76 minuter när världen darrade. Här är historien om hur en norsk väderraket var nära att utlösa ett globalt kärnvapenkrig. Det den 25 januari 1995 en norsk väderraket sköts upp för att studera norrsken. Problemet var att den upptäcktes på skärmarna i ryska radarstationer där man misstog den för en kärnvapenmissil på direkt kurs mot …