Billigare är det nya exotiska – så tänker svenskarna när de reser 2026

Ticket Collection 2026 visar att svenskarna reser mer – men smartare. Färre lånar till semestern. Fler bokar tidigt. Många reser utanför högsäsong. Semester har gått från spontan njutning till optimerad livslogistik. Mindre ”vi drar” och mer ”vi har räknat”.

Europa vinner på närhet och enkelhet

Europa fortsätter att dominera fullständigt. Nästan två tredjedelar av alla bokningar går till europeiska destinationer. Spanien är ohotad etta, Italien rusar, Grekland håller ställningarna. Det handlar inte bara om pris, utan om enkelhet. Direktflyg, kortare restid och mindre krångel väger tyngre än exotiska drömmar.

USA däremot tappar. Inte dramatiskt, men tydligt. Färre vill åka, färre bokar. Orsakerna är politiska, praktiska och psykologiska. Trump, gränskontroller, oro för bemötande. Flygstolen har blivit ett ställningstagande.

