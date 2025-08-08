Att få nyckeln till en svit med utsikt – utan att betala en krona extra – är resevärldens motsvarighet till att vinna på Triss. Men det krävs mer än tur. Här kommer Perfect Weekends guide till hur du faktiskt får ett hotell att ge dig guldkanten du förtjänar.
5 sätt att bli uppgraderad till en svit utan att betala
Välj rätt tidpunkt – och gärna regn
Det kanske låter trist, men det är precis när du reser som avgör hur du bor. Enligt hotellkungen Michael Caines på Relais & Châteaux är chansen till uppgradering betydligt större under lågsäsong. Då finns inte bara fler rum lediga – personalen har också tid att bry sig.
Lågsäsong betyder dessutom: billigare priser, kortare köer och ett mer hållbart sätt att resa. Vem vill inte äta på trendrestaurangen utan att boka tre veckor i förväg?
Bli en återkommande gäst (eller låtsas vara det)
Att boka direkt via hotellet – inte genom en extern sajt – är det mest självklara sättet att få fördelar. Lägg till ett lojalitetsprogram och du har plötsligt guldkant på resan.
“Bra hotell behandlar återkommande gäster som VIP”, säger Neil Kedward från Seren Hotels till Conde Nast. Har du en stammis-aura och ler snällt i receptionen? Grattis, då är du nästan inne.
Booking.com, Tablet och andra tricks
Trots vad alla hotellchefer säger – det går att bli uppgraderad via bokningssajter. Men du måste spela spelet rätt.
Booking.com erbjuder uppgraderingar till sina mest lojala användare genom “Genius Level 3”. Det ger dig inte nödvändigtvis en svit – men ett större rum och gratis frukost är inte fel.
Tablet Hotels och Virtuoso är andra vägar. Andrew Kelly från The Bradley Hare berättar om sin fyrdubbla uppgradering i St. Moritz (!) – allt tack vare Tablet och ett badrum som läckte.
Kreditkortet som trollstav
Har du ett Amex Platinum-kort? Grattis, då kan du få uppgradering, frukost, spa-krediter och sen utcheckning på en rad lyxhotell.
Lauren Burvill på Traveller berättar att hon och hennes make fått både hotellrum och flyg uppgraderade tack vare Amex och Avios. Resan börjar i ekonomiklass men slutar med champagne i business. Låt oss kalla det: ekonomisk magi.
Le, fråga – och prata med rätt person
Det äldsta tricket i boken är fortfarande det mest effektiva: var trevlig.
“Personalen minns dig om du är artig och har en bra konversation”, säger Neil. Och Tanner Saunders från The Points Guy håller med: “Le, fråga vänligt vid incheckning. Finns det något ledigt – då är du först i kön till sviten.”
Han minns särskilt en gång på Waldorf Astoria i New York. Ett blygsamt rum blev en hörnsvit på 100 kvadrat. Kostnad? En hundring.
Så får du rummet med utsikt
1. Res när ingen annan gör det.
Lågsäsong, vardagar och regn är din vän.
2. Boka direkt med hotellet.
Gå med i lojalitetsprogram. Hotell älskar stammisar.
3. Använd rätt bokningssajt.
Tablet, Virtuoso eller Booking Genius Level 3 – alla kan ge fördelar.
4. Betala med rätt kreditkort.
Amex Platinum ger svit, frukost och spa-pengar.
5. Var charmig.
Ett leende vid incheckning är ibland värt mer än alla poäng i världen.
Du behöver inte vara influencer för att bo som en kung – men ett vänligt leende och rätt bokningsstrategi kan ta dig långt.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
