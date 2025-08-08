5 sätt att bli uppgraderad till en svit utan att betala

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Bli en återkommande gäst (eller låtsas vara det)

Att boka direkt via hotellet – inte genom en extern sajt – är det mest självklara sättet att få fördelar. Lägg till ett lojalitetsprogram och du har plötsligt guldkant på resan.

“Bra hotell behandlar återkommande gäster som VIP”, säger Neil Kedward från Seren Hotels till Conde Nast. Har du en stammis-aura och ler snällt i receptionen? Grattis, då är du nästan inne.

Booking.com, Tablet och andra tricks

Trots vad alla hotellchefer säger – det går att bli uppgraderad via bokningssajter. Men du måste spela spelet rätt.

ANNONS

Booking.com erbjuder uppgraderingar till sina mest lojala användare genom “Genius Level 3”. Det ger dig inte nödvändigtvis en svit – men ett större rum och gratis frukost är inte fel.

Tablet Hotels och Virtuoso är andra vägar. Andrew Kelly från The Bradley Hare berättar om sin fyrdubbla uppgradering i St. Moritz (!) – allt tack vare Tablet och ett badrum som läckte.

Bokade ett standardrum – vaknade med utsikt över havet (Foto: Canva)

Kreditkortet som trollstav

Har du ett Amex Platinum-kort? Grattis, då kan du få uppgradering, frukost, spa-krediter och sen utcheckning på en rad lyxhotell.

Lauren Burvill på Traveller berättar att hon och hennes make fått både hotellrum och flyg uppgraderade tack vare Amex och Avios. Resan börjar i ekonomiklass men slutar med champagne i business. Låt oss kalla det: ekonomisk magi.

Le, fråga – och prata med rätt person

Det äldsta tricket i boken är fortfarande det mest effektiva: var trevlig.

“Personalen minns dig om du är artig och har en bra konversation”, säger Neil. Och Tanner Saunders från The Points Guy håller med: “Le, fråga vänligt vid incheckning. Finns det något ledigt – då är du först i kön till sviten.”

ANNONS

Han minns särskilt en gång på Waldorf Astoria i New York. Ett blygsamt rum blev en hörnsvit på 100 kvadrat. Kostnad? En hundring.

Läs även: Sex underbara stränder för en perfekt sommar

Uppgraderingens första regel: boka inte via billigaste sajten (Foto: Canva)

Så får du rummet med utsikt

1. Res när ingen annan gör det.

Lågsäsong, vardagar och regn är din vän.

2. Boka direkt med hotellet.

Gå med i lojalitetsprogram. Hotell älskar stammisar.

3. Använd rätt bokningssajt.

Tablet, Virtuoso eller Booking Genius Level 3 – alla kan ge fördelar.

4. Betala med rätt kreditkort.

Amex Platinum ger svit, frukost och spa-pengar.

5. Var charmig.

Ett leende vid incheckning är ibland värt mer än alla poäng i världen.

ANNONS

Du behöver inte vara influencer för att bo som en kung – men ett vänligt leende och rätt bokningsstrategi kan ta dig långt.

Läs även: Ny trend: Grindar i bergen för att stoppa Instagramturister