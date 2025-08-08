Dagensps.se
Weekend
Resor

5 sätt att bli uppgraderad till en svit utan att betala

Ett litet leende vid incheckning kan ge stort rum (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 09 aug. 2025Publicerad: 09 aug. 2025

Att få nyckeln till en svit med utsikt – utan att betala en krona extra – är resevärldens motsvarighet till att vinna på Triss. Men det krävs mer än tur. Här kommer Perfect Weekends guide till hur du faktiskt får ett hotell att ge dig guldkanten du förtjänar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Välj rätt tidpunkt – och gärna regn

Det kanske låter trist, men det är precis när du reser som avgör hur du bor. Enligt hotellkungen Michael Caines på Relais & Châteaux är chansen till uppgradering betydligt större under lågsäsong. Då finns inte bara fler rum lediga – personalen har också tid att bry sig.

Lågsäsong betyder dessutom: billigare priser, kortare köer och ett mer hållbart sätt att resa. Vem vill inte äta på trendrestaurangen utan att boka tre veckor i förväg?

Läs även: Viggos dagbok från en bilsemester i Europa, del 1

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Bli en återkommande gäst (eller låtsas vara det)

Att boka direkt via hotellet – inte genom en extern sajt – är det mest självklara sättet att få fördelar. Lägg till ett lojalitetsprogram och du har plötsligt guldkant på resan.

“Bra hotell behandlar återkommande gäster som VIP”, säger Neil Kedward från Seren Hotels till Conde Nast. Har du en stammis-aura och ler snällt i receptionen? Grattis, då är du nästan inne.

Booking.com, Tablet och andra tricks

Trots vad alla hotellchefer säger – det går att bli uppgraderad via bokningssajter. Men du måste spela spelet rätt.

ANNONS

Booking.com erbjuder uppgraderingar till sina mest lojala användare genom “Genius Level 3”. Det ger dig inte nödvändigtvis en svit – men ett större rum och gratis frukost är inte fel.

Tablet Hotels och Virtuoso är andra vägar. Andrew Kelly från The Bradley Hare berättar om sin fyrdubbla uppgradering i St. Moritz (!) – allt tack vare Tablet och ett badrum som läckte.

Bokade ett standardrum – vaknade med utsikt över havet (Foto: Canva)

Kreditkortet som trollstav

Har du ett Amex Platinum-kort? Grattis, då kan du få uppgradering, frukost, spa-krediter och sen utcheckning på en rad lyxhotell.

Lauren Burvill på Traveller berättar att hon och hennes make fått både hotellrum och flyg uppgraderade tack vare Amex och Avios. Resan börjar i ekonomiklass men slutar med champagne i business. Låt oss kalla det: ekonomisk magi.

Le, fråga – och prata med rätt person

Det äldsta tricket i boken är fortfarande det mest effektiva: var trevlig.

“Personalen minns dig om du är artig och har en bra konversation”, säger Neil. Och Tanner Saunders från The Points Guy håller med: “Le, fråga vänligt vid incheckning. Finns det något ledigt – då är du först i kön till sviten.”

ANNONS

Han minns särskilt en gång på Waldorf Astoria i New York. Ett blygsamt rum blev en hörnsvit på 100 kvadrat. Kostnad? En hundring.

Läs även: Sex underbara stränder för en perfekt sommar

Uppgraderingens första regel: boka inte via billigaste sajten (Foto: Canva)

Så får du rummet med utsikt

1. Res när ingen annan gör det.
Lågsäsong, vardagar och regn är din vän.

2. Boka direkt med hotellet.
Gå med i lojalitetsprogram. Hotell älskar stammisar.

3. Använd rätt bokningssajt.
Tablet, Virtuoso eller Booking Genius Level 3 – alla kan ge fördelar.

4. Betala med rätt kreditkort.
Amex Platinum ger svit, frukost och spa-pengar.

5. Var charmig.
Ett leende vid incheckning är ibland värt mer än alla poäng i världen.

ANNONS

Du behöver inte vara influencer för att bo som en kung – men ett vänligt leende och rätt bokningsstrategi kan ta dig långt.

Läs även: Ny trend: Grindar i bergen för att stoppa Instagramturister

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Hotell- och restaurangbranschenKreditkortLyxTurism
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS