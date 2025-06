Perfect Weekend möter Leif GW Persson i fem akter, sista delen: gängvåldet, tystnad och rädsla

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Det är inte kultur – det är logik som styr gängvåldet

Trippelmordet nyligen i Uppsala kommer inte att bli det sista allvarliga dådet.

Tystnadskulturen, menar han, är inget mysterium – det är självbevarelsedrift i gängvåld. Men det kommer fortsatt att hända fruktansvärda saker. Det handlar inte om kultur, de är livrädda helt enkelt.

“Om du bor där de här killarna styr – då vet du att polisen inte har makten. Den som pratar riskerar att dö. Så folk håller käften. Det är inte kultur – det är logik.”

Danmark var tidigare ute

Han jämför gängvåldet med Danmark.

“De har varit mycket bättre. De hade koll redan på sjuttiotalet, när deras motorcykelgäng krigade. Sverige var naivt. Vi kom för sent – och vi agerade för svagt.”

Men han är försiktigt hoppfull.

“All kriminalitet är epidemisk. Den blossar upp – och dör ut. Det kommer något nytt. Kanske något värre. Men just det här gängkriget är på väg att brinna ut.”

Leif GW Persson har i decennier varit en av landets mest respekterade – och mest skeptiska – röster i frågan om mordet på Olof Palme.

Men även om gängvåld. Foto: TT

Fakta: Leif GW Persson

Född 1945, firade 80 år nyligen

Professor emeritus i kriminologi

Debuterade som författare 1978 med Grisfesten

Har skrivit 13 romaner och 2 självbiografier, alla bästsäljare – kritikerna har förbigått detta med tystnad

Mest känd för sina insatser i Veckans brott i SVT

Våldsvågen i Sverige oroar företagare och notan för kriminaliteten mot företag skenar. (Foto: Oscar Olsson/TT)

Gängvåldet i Sverige i korthet

Sverige har de senaste åren präglats av en våldsvåg kopplad till gängkriminalitet, där skjutningar och sprängdåd blivit allt vanligare. Under 2022 rapporterades över 60 dödsskjutningar, och trenden fortsatte 2023 och 2024, även om antalet skjutningar minskade något till 296 under 2024. Däremot har våldet blivit allt råare och yngre personer, ibland bara 12–14 år, rekryteras för att utföra våldsdåd.

Bland de viktigaste händelserna märks en rad sprängningar – över 30 bara under början av 2025 – och flera uppmärksammade mord där unga gärningsmän varit inblandade.

Gängtoppar som styr brottsligheten från utlandet pekas ut som centrala aktörer, och regeringen har påskyndat lagstiftning för att möjliggöra avlyssning av barn under 15 år i brottsutredningar. Polisen har förstärkt insatserna, särskilt i Stockholm, och antalet gripna och åtalade för gängrelaterade mord har ökat markant.



Trots hårdare straff och fler poliser kvarstår problemen, och experter menar att repressiva åtgärder måste kombineras med långsiktigt förebyggande arbete för att bryta rekryteringen till gängen. Våldet har fått stora samhällskonsekvenser, skapat otrygghet i många bostadsområden och lett till att Sverige nu har lika många gängrelaterade dödsfall som storstäder som New York.



Samtidigt har polisens förmåga att klara upp mord förbättrats, med fler unika misstänkta per ärende än tidigare.



