Perfect Weekend möter Leif GW Persson i fem akter, del 3: Palmemordet

Företag

Avgörande: Så bör chefen agera i kris

Krisledarskap handlar inte om att agera hjälte i stormens öga. Det visar en ny analys från The Economist. Det är lätt att känna sig handlingskraftig genom att centrera makt och fatta snabba beslut från toppen när krisen kommer.? Men enligt The Economist är det ofta just motsatsen som fungerar bäst. Enligt tidningen är tre saker …