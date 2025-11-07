Nya bröllopstrenden som inte kostar skjortan

I Somras stod artisten Charli XCX på trappan till Hackney Town Hall i London. Hon bar en kort vit klänning från Vivienne Westwood och svarta solglasögon, bredvid henne, i Armani, stod George Daniel från bandet The 1975. De poserade för bilder, rökte cigaretter och skålade med cocktails, ett bröllop som var lika avslappnat som det var sofistikerat.

Scenen med Charli XCX på trappan till Hackney Town Hall var inte bara en kändisflört med antikonventioner. Den markerade något större.

Det har länge sagts att “less is more”, men först nu har det på allvar nått bröllopsindustrin. Foto: Martin Baron/Unsplash

Enkelhet är det nya extravaganta

Det har länge sagts att “less is more”, men först nu har det på allvar nått bröllopsindustrin. Efter pandemin, när många tvingades tänka om, har det enkla firandet blivit synonymt med både god smak och gott omdöme.

I London har antalet vigslar på Old Marylebone och Islington Town Hall ökat med 29 respektive 51 procent sedan tiden före pandemin, enligt artikeln i The Economist.

I New York steg antalet bröllop i Manhattan Marriage Bureau med 22 procent mellan 2022 och 2024. Trenden är tydlig: De som förr valde slottskulisser och femrättersmenyer väljer nu tunnelbanan.

Som en TikTok-användare sammanfattade det hela till The Economist: “Det är något otroligt elegant med att ta tunnelbanan till sitt eget bröllop.”