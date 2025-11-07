Dagensps.se
Nya bröllopstrenden som inte kostar skjortan

Enligt bröllopssajten The Knot rankas "autenticitet" som den mest eftertraktade egenskapen hos dagens bröllopspar. Att dagen ska spegla vilka de faktiskt är, inte vilka de försöker vara. Foto: Jens Lindner/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Den traditionella bröllopsceremonin i kyrkan håller på att tappa mark. Medan bröllop i stadshus med sitt enkla upplägg och avslappande charm, har blivit det nya svarta.

I Somras stod artisten Charli XCX på trappan till Hackney Town Hall i London. Hon bar en kort vit klänning från Vivienne Westwood och svarta solglasögon, bredvid henne, i Armani, stod George Daniel från bandet The 1975. De poserade för bilder, rökte cigaretter och skålade med cocktails, ett bröllop som var lika avslappnat som det var sofistikerat.

Scenen med Charli XCX på trappan till Hackney Town Hall var inte bara en kändisflört med antikonventioner. Den markerade något större.

Det har länge sagts att “less is more”, men först nu har det på allvar nått bröllopsindustrin. Foto: Martin Baron/Unsplash

Enkelhet är det nya extravaganta

Det har länge sagts att “less is more”, men först nu har det på allvar nått bröllopsindustrin. Efter pandemin, när många tvingades tänka om, har det enkla firandet blivit synonymt med både god smak och gott omdöme.

I London har antalet vigslar på Old Marylebone och Islington Town Hall ökat med 29 respektive 51 procent sedan tiden före pandemin, enligt artikeln i The Economist.

I New York steg antalet bröllop i Manhattan Marriage Bureau med 22 procent mellan 2022 och 2024. Trenden är tydlig: De som förr valde slottskulisser och femrättersmenyer väljer nu tunnelbanan.

Som en TikTok-användare sammanfattade det hela till The Economist: “Det är något otroligt elegant med att ta tunnelbanan till sitt eget bröllop.”

Från Mick Jagger till minimalism

Faktum är att stadshusbröllop aldrig riktigt har lämnat modets scen. Redan på 1970-talet sa Mick Jagger ja i St. Tropez stadshus.

Old Marylebone Town Hall har varit skådeplats för fler kändisvigslar än kanske någon annan byggnad i Storbritannien. Inte mindre är tre Beatles-bröllop, två Oasis och oräkneliga anonyma Londonpar har vigts här.

Det är också en fråga om estetik. Den borgerliga miljön signalerar något diskret och genomtänkt, i kontrast till bröllopsindustrins ständiga jakt på det överdådiga. Det som lockar många till stadshusvigsel är även bland annat möjligheten att lägga mer av budgeten på kläder, vin eller en längre smekmånad. Snarare än att spendera budgeten på blomsterarrangemang som vissnar innan tårtan hunnit serveras.

Enligt Pinterest ökade sökningarna på “registry-office elopement” med 190 procent under 2024 skriver The Economist. Det är tydligt: Bröllop i kommunala lokaler är inte längre ett nödvändigt ont, de är ett medvetet och eftertraktat val.

Ett personligt bröllop väger tyngre än ett som har en tung prislapp. Foto: Daniel Petersen/Unsplash

En fråga om personlighet

En genomsnittlig bröllopsnota i Storbritannien eller USA landar kring 30 000 dollar (nästan 290 000 svenska kronor). Ett stadshusbröllop? Runt 100 dollar (ungefär 9 500 svenska kronor). Skillnaden är inte bara ekonomisk. Enligt fotografen Stef Reyes i New York berättar för The Economist att många par väljer bort den stora festen för att istället “spara till framtiden snarare än slösa på en enda dag”.

Men kanske är det största skälet ändå lugnet. Enligt bröllopssajten The Knot rankas “autenticitet” som den mest eftertraktade egenskapen hos dagens bröllopspar. Många vill helt enkelt att dagen ska spegla vilka de faktiskt är, inte vilka de försöker vara.

Och vad kan vara mer autentiskt än att säga ja inför en tjänsteman, köpa en brudbukett från blomsterbutiken på hörnet och sedan fira med en pint på kvarterspuben?

Källa: The Economist, Looking for a chic wedding venue? Try a town hall, november 2025 

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

