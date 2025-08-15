Sommarens oväntade rekord: Eiffeltornet blir längre

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

En konstruktion som rör på sig

Värmen fördelas inte jämnt. Den sida av tornet som står i solen expanderar mer, vilket gör att tornet kan luta en aning bort från solen. Inga dramatiska vinklar, men tillräckligt för att ingenjörerna ska märka det.

Från världsutställning till vädermätare

När Gustave Eiffel ritade tornet till världsutställningen 1889 var syftet att imponera på världen och visa fransk ingenjörskonst. Att det dessutom skulle bli Paris största termometer var en oväntad bonus.

ANNONS

Jämfört med många av Eiffels andra konstruktioner – som Garabit-viadukten i Frankrike och Forth Bridge i Skottland – är tornet unikt i att rörelsen främst sker uppåt och nedåt.

Eiffeltornet: Paris mest eleganta termometer

För besökarna märks förändringen knappt. Men för den som vet är det ett litet vardagsmirakel: samma ståljätte som gnistrar i vinterkyla står lite längre och stoltare i julihettan.

Så nästa gång du sippar café crème vid Trocadéro, kom ihåg att du tittar på en konstruktion som lever och andas med vädret – och som varje sommar sätter nytt höjdrekord.

Perfect Weekend Guide till det växande Eiffeltornet

Höjd: 330 meter (inkl. antenn)

Vikt: 7 300 ton

Byggd: 1887–1889

Maximal sommarutvidgning: 12–15 cm

Material: Smidesjärn med värmeutvidgningskoefficient på 12×10⁻⁶/°C

Läs även: Nu vågar du simma i världens mest kända flod