Sommarens oväntade rekord: Eiffeltornet blir längre

paris bucket list
Att besöka Eiffeltornet är en klassisk bucketlist-dröm. (Foto: Unsplash)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Paris mest kända landmärke, Eiffeltornet, växer – och det har inget med byggkranar eller renoveringar att göra. När sommarsolen steker över Seine sträcker sig Eiffeltornet uppåt med upp till 15 centimeter, tack vare ett fysikaliskt fenomen som får hela stålkolossen att fungera som världens mest eleganta termometer.

När järn får växtvärk i Paris

Eiffeltornet, som redan är 330 meter högt inklusive antenn, är byggt i smidesjärn – ett material som reagerar starkt på värme. När temperaturen stiger börjar järnatomerna vibrera och ta mer plats. Resultatet: hela konstruktionen blir längre.

Fenomenet kallas termisk expansion och gör att tornet kan växa mellan 12 och 15 centimeter från kalla vinterdagar till heta sommardagar.

Frankrike stänger ner när extremvärmen sprider sig
Från vinterkort till sommarlång – Eiffeltornet levererar. (Foto: Remy de la Mauviniere/AP-TT)
En konstruktion som rör på sig

Värmen fördelas inte jämnt. Den sida av tornet som står i solen expanderar mer, vilket gör att tornet kan luta en aning bort från solen. Inga dramatiska vinklar, men tillräckligt för att ingenjörerna ska märka det.

Från världsutställning till vädermätare

När Gustave Eiffel ritade tornet till världsutställningen 1889 var syftet att imponera på världen och visa fransk ingenjörskonst. Att det dessutom skulle bli Paris största termometer var en oväntad bonus.

Jämfört med många av Eiffels andra konstruktioner – som Garabit-viadukten i Frankrike och Forth Bridge i Skottland – är tornet unikt i att rörelsen främst sker uppåt och nedåt.

Eiffeltornet: Paris mest eleganta termometer

För besökarna märks förändringen knappt. Men för den som vet är det ett litet vardagsmirakel: samma ståljätte som gnistrar i vinterkyla står lite längre och stoltare i julihettan.

Så nästa gång du sippar café crème vid Trocadéro, kom ihåg att du tittar på en konstruktion som lever och andas med vädret – och som varje sommar sätter nytt höjdrekord.

Perfect Weekend Guide till det växande Eiffeltornet

  • Höjd: 330 meter (inkl. antenn)
  • Vikt: 7 300 ton
  • Byggd: 1887–1889
  • Maximal sommarutvidgning: 12–15 cm
  • Material: Smidesjärn med värmeutvidgningskoefficient på 12×10⁻⁶/°C

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

