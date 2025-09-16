Dagensps.se
Så köpte förmögna amerikaner in sig i Europas salonger

En av salongerna på Biltmore House i Asheville, North Carolina, i strålande julskrud. Biltmore House tillhör än idag familjen Vanderbilt och drivs nu som ett museum. Foto: Stephanie Klepacki
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Glöm kärlek vid första ögonkastet, likviditet vid första kontraktet var det som gällde. Så kunde man iallafall beskriva de äktenskap som i slutet av 1800-talet förde samman Amerikas industrimiljarder med Europas adliga, men utblottade, släkter. Ett skådespel i Europas salonger friskt återberättat i nutida filmer och TV-serier.

Fenomenet var lika enkelt som det var cyniskt. De nyrika amerikanska familjerna, ofta förmögna på stål, järnväg eller olja, hade obegränsat med kontanter. Europas anrika adelshus hade istället ruinerade slott, jaktmarker fulla av skulder och ett skriande behov av nytt kapital.

Resultatet blev en sorts transatlantisk speed-dating där arvtagerskor från New York gifte sig med blivande grevar och hertigar från Europa.

Det var dåtidens perfect match och i en artikel av Laura Fiengo i Italienska Vanity Fair beskrivs hur de nyrika amerikanerna sökte trygghet i äktenskap med Europeiskt blått blod.

Consuelo Vanderbilt och det stora bröllopet

William Kissam Vanderbilt (1849-1920) och hans dotter Consuelo Vanderbilt (1877-1964), hertiginnan av Marlborough, vid hästkapplöpningar i Paris, Frankrike. William Kissam Vanderbilt var en förmögen amerikansk affärsman och hästuppfödare, och en av USA:s rikaste män under sin tid. Foto: Vanderbilt Cup Races

När Consuelo Vanderbilt gifte sig med hertigen av Marlborough i november 1895 var det ett spektakel som satte tonen för en hel epok. Hennes far hade byggt upp en förmögenhet på hundratals miljoner dollar, men i New Yorks högsta kretsar räckte det inte med pengar. En titel, en anrik familj, en slottsfasad i Oxfordshire, var istället den verkliga biljetten till rätt status.

Bröllopet mellan Vanderbilt och Marlborough bevakades som en statsangelägenhet. New York Times hade en reporter stationerad hos familjen Vanderbilt. Enligt artikeln i Vanity Fair var svärmar av reportrar där för att se brudparet.

Ändå var det långt ifrån en romantisk allians. Consuelo Vanderbilt själv tvingades till äktenskapet, något som HBO-serien The Gilded Age senare dramatiserade.

Blenheim Palace, det slott som blev hem för Consuelo Vanderbilt och hertigen av Marlborough. Slottet är också födelseplats för Storbritanniens mest välkände premiärminister, Winston Churchill, direkt ättling till John Churchill, den förste hertigen av Marlborough. Foto: Sheila Sund 
Gamla pengar, nya pengar

Flera säsonger av Downton Abbey har påmint publiken om hur hård den sociala logiken var. De som hade gods och gårdar saknade kontanter, de som hade kontanter saknade den förhöjda känslan av gamla anor. Det fanns inget utrymme för sentimentalitet när dessa olika sidor skulle föras samman.

“De kom till New York i själva verket med avsikten att hitta en lösning på sina katastrofala finanser” skriver Vanity Fair om de europeiska arvingar som reste västerut för att lösa sina ekonomiska bekymmer.

Highclere Castle i Hampshire, Storbritannien. Ett slott många av oss känner igen från TV-serien Downton Abbey. Foto: Richard Munckton

För amerikanerna var det lika strategiskt. En Vanderbilt kunde inte bara köpa klänningar i Paris och röra sig obegränsat i Londons salonger, de kunde köpa själva idén om att alltid ha hört hemma där.

Musk och Bezos i Europas salonger

Ett sekel senare är fenomenet fortfarande bekant, om än i uppdaterade former. Jeff Bezos behöver inte en hertigtitel, men han gifter sig i anrika Venedig. Omgiven av samma sorts blickar som följde Consuelo Vanderbilt. Elon Musk köper inga slott, men hans närvaro på operapremiärer fyller samma funktion: Att placera kapitalet i en kulturell kontext.

Skillnaden mellan då och nu är formen, logiken är däremot densamma. Den globala förmögenhetseliten söker fortfarande det som inte kan växlas på börsen, symboliskt kapital som inte fluktuerar med räntorna och ett rum i de anrika salongerna.

Fakta Perfect Weekend

  • Historisk hotspot: Blenheim Palace, Oxfordshire, där en Vanderbilt blev hertiginna
  • Nutida parallell: Filantropiska middagar på MoMA i New York
  • Dryck: Champagne Pol Roger, lika gångbar 1895 som 2025
  • Samtalsämne: Vad är mest hållbart, en plats i Burke’s Peerage eller en namnskylt i Louvrens donatorhall?

Källa: Vanity Fair Italia, september 2025. Citat återgivna enligt Vanity Fair Italia och översatta från italienska.

AdelArvFörmögenhet
