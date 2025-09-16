Så köpte förmögna amerikaner in sig i Europas salonger

Fenomenet var lika enkelt som det var cyniskt. De nyrika amerikanska familjerna, ofta förmögna på stål, järnväg eller olja, hade obegränsat med kontanter. Europas anrika adelshus hade istället ruinerade slott, jaktmarker fulla av skulder och ett skriande behov av nytt kapital.

Resultatet blev en sorts transatlantisk speed-dating där arvtagerskor från New York gifte sig med blivande grevar och hertigar från Europa.

Det var dåtidens perfect match och i en artikel av Laura Fiengo i Italienska Vanity Fair beskrivs hur de nyrika amerikanerna sökte trygghet i äktenskap med Europeiskt blått blod.

Läs mer: Sveriges hemligaste miljardbolag: Vi har fått prata med en direktör… Dagens PS

Consuelo Vanderbilt och det stora bröllopet

William Kissam Vanderbilt (1849-1920) och hans dotter Consuelo Vanderbilt (1877-1964), hertiginnan av Marlborough, vid hästkapplöpningar i Paris, Frankrike. William Kissam Vanderbilt var en förmögen amerikansk affärsman och hästuppfödare, och en av USA:s rikaste män under sin tid. Foto: Vanderbilt Cup Races

När Consuelo Vanderbilt gifte sig med hertigen av Marlborough i november 1895 var det ett spektakel som satte tonen för en hel epok. Hennes far hade byggt upp en förmögenhet på hundratals miljoner dollar, men i New Yorks högsta kretsar räckte det inte med pengar. En titel, en anrik familj, en slottsfasad i Oxfordshire, var istället den verkliga biljetten till rätt status.

Bröllopet mellan Vanderbilt och Marlborough bevakades som en statsangelägenhet. New York Times hade en reporter stationerad hos familjen Vanderbilt. Enligt artikeln i Vanity Fair var svärmar av reportrar där för att se brudparet.

Ändå var det långt ifrån en romantisk allians. Consuelo Vanderbilt själv tvingades till äktenskapet, något som HBO-serien The Gilded Age senare dramatiserade.

ANNONS