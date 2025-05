25 konserter och festivaler att se fram emot sommaren 2025

Yasin – comeback-konsert med brännhet laddning

Brännbollsyran i Umeå, 28–30 maj

Efter nästan tio år utan livespelningar gör Yasin comeback. Bokningen har väckt allt från ilska till jubel, givet artistens domar kopplade till gängbrott. Vad säger han själv? Kanske får vi en antydan i Umeå.

Sveriges hårdrockshuvudstad. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sweden Rock – punk, hårdrock och pensionerade legender

Sölvesborg, 5–7 juni

Sex Pistols utan Johnny Rotten men med Frank Carter. Plus Iron Maiden, Guns n’ Roses och AC/DC. Allt samlat i Sveriges hårdrockshuvudstad. Detta är konserterna du inte vill missa om du gillar headbanging.

Becky and the Birds – Grammisvinnare på Debaser

Stockholm, 7 juni

Thea Gustafsson belönades som Årets producent för sitt soloprojekt – och nu är det dags för ”Only music makes me cry now” att ta plats live. Viktigt, snyggt och nyskapande.

Håkan Hellström – tolv Ullevi-spelningar och en ny vår

Göteborg, 6, 7 och 13 juni

Formtoppen är tillbaka. Vårep:n ”Gå för glory” och samarbetet med Biji visar att Håkan fortfarande har hjärtat med sig. Ullevi lär koka som vanligt.

Deki Alem – från Europa till moshpit på hemmaplan

Trädgården, Stockholm, 12 juni & Way Out West, Göteborg, 9 augusti

Tvillingbröderna Bennett har gått från hiphop till brutal drum’n’bass och triphop. I sommar landar de hemma igen – publiken bör vara redo för kaos.

Rosendal Garden Party – disco, Winnerbäck och Roísín

Djurgården, Stockholm, 13–15 juni

Mogen men nyfiken festival med både Kraftwerk och Chaka Khan. Roísín Murphy får en ny chans att övertyga. Missa inte heller Stella Explorer och Isak Benjamin. Stockholms vackraste plats för konserter.

Läs även: Från savannen till kiselchip – hjärnan i AI:s tidevarv

Alanis Morissette kommer till Gröna Lund. Foto: Laura Roberts, AP

ANNONS

Alanis Morissette – 90-talets ilska tillbaka i storform

Gröna Lund, Stockholm, 15 juni

Millennials har redan planerat kvällen. ”Ironic” och ”Hand in my pocket” lär eka över Djurgården. Onyx – Alanis dotter – stannar hemma denna gång.

Spader dam – Tjajkovskij med Taxi Driver-vibbar

Teater Galeasen, Stockholm, premiär 17 juni

Opera i ny kostym. Kamraterna kortar ned Tjajkovskijs mörka drama till en timme och placerar handlingen i en dystopisk värld à la Matrix.

Nile Rodgers & Chic – glitter, funk och svenska gäster?

Annexet, Stockholm, 17 juni

Discomästaren Rodgers är tillbaka – med hela sitt Chic och katalogen som satte fart på världens dansgolv. Ingrosso på gästlista? Inte omöjligt.

Neil Young – världspremiär i Dalhalla istället för Kiev

Rättvik, 18 juni

Young ville börja i Ukraina men världsläget ville annat. Nu öppnar han turnén ”Love Earth” i det nedlagda kalkbrottet. Gammalt, nytt och politik väntar.

Morrissey – myten, musiken, missnöjet

Hovet, Stockholm, 23 juni

Han är kontroversiell, men få skriver musik som Moz. Den första Sverigespelningen på nio år kommer garanterat röra upp känslor.

Sthlm Fields – skejtpunk, nostalgi och sista giget för Ant Wan

Gärdet, Stockholm, 24, 25, 27 och 28 juni

Green Day, Weezer och Millencolin gör upp på gräsmattan. Ant Wan säger farväl till scenen. Blandningen är, som vanligt, fullkomligt galen.

Kylie Minogue – från Tiktok till Avicii Arena

Stockholm, 25 juni

57 år och bättre än någonsin. Kylie rider på Padam Padam-vågen med ny energi – och ett showbetyg från The Guardian som får andra popdrottningar att blekna.

Shenseea – dancehallens nya superstjärna intar Stockholm

Fållan, Stockholm, 12 juli

Från Kanye till Beyoncé till Ingrosso – jamaicanska Shenseea har samarbetat med alla. Nu kommer hon äntligen solo till Sverige.

I Roslagens famn – Barbara Hendricks och frihet i fokus

Öregrund, 11–13 juli

Klassisk musik med politisk udd, där operadrottningen Hendricks leder temat ”Vägen till frihet”. En liten men ambitiös festival med stort hjärta.

ANNONS

Slakthuset Block Party – Göteborgs indiehjärta slår hårt igen

Gamlestaden, Göteborg, 16–18 juli

Henning, Amanda Bergman, Jonna Randén och hajpade Nektar. Den unga musikscenen känns mer levande än på länge.

Läs även: Svenskar solar som om cancer inte fanns

Ett nytt kapitel för Roxette. Suvad Mrkonjic/TT

Roxette – comeback med Lena PH i sällskap

Göteborg, 23 och 25 juli & Halmstad, 26–27 juli

Gessle hittar nytt driv i Lena Philipsson. Resultatet? Ett nytt kapitel för Roxette – och en rejäl nostalgiboost.

Turandot – Nessun Dorma bland sågverk och skog

Opera på Skäret, Bergslagen, premiär 26 juli

Puccinis sista opera möter sommarsverige vid sjön Ljusnaren. Två sångarlag och en storslagen miljö ger maximal operakänsla.

Robbie Williams – cirkusapans revansch

Stockholm Stadion, 7 augusti

Biopicen gav honom nytt liv. Nu ska Robbie charma huvudstaden – med humor, hits och hudlöshet.

Way Out West – TikTok-stjärnor möter gamla hjältar

Slottsskogen, Göteborg, 7–9 augusti

Charli XCX, Chappell Roan, Pet Shop Boys och Iggy Pop – årets line-up är lika delar framtid och dåtid. Och festivalen är snart slutsåld.

Kendrick Lamar och SZA – dubbel jackpot på A3 Arena

Stockholm, 9 augusti

Bråket med Drake boostade Lamar. SZA glänste i Super Bowl. Nu står de tillsammans på en svensk scen. Wow.

PLX – magisk konst och kosmiskt rejv i skärgården

Tjärö, Blekinge skärgård, 14–17 augusti

Kulturfestivalen PLX är tillbaka. Okända artister, havsbris och dans i gryningen – det blir inte mer “indie-zen” än så här.

ANNONS

Vinterviken Sunset Sessions – småskaligt och stämningsfullt

Vintervikens trädgård, Stockholm, 22–23 augusti

Hinds, Baba Stiltz, Genom Natten och Klara Tuva. En mysig mix i skön miljö. Ta picknickfilten och kom tidigt.

Ed Sheeran – mattemästaren fyller Strawberry Arena

Stockholm, 22–23 augusti

Två kvällar med en av världens mest streamade rödhåriga sångare. Sheerans siffror är fortfarande svindlande.

Bob Hund – fyrtio år av kaos, nu är det slut

Zinkensdamms IP, Stockholm, 30 augusti

”Vi trodde inte att vi skulle hålla i fyrtio minuter” säger sångaren Thomas Öberg. Nu gör bandet sorti – med en sista konsert på söder.

Kostnaden för konsertbiljetter och annan underhållning har ökat så mycket att många amerikaner inte längre har råd att ha kul. (Foto: Pixabay)

Bra att veta innan du går på konsert: