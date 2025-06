Hon lämnar Vogue – och en epok går i graven

Det var under ett personalmöte i New York på torsdagen som Anna Wintour 75 år, enligt New York Post, berättade att hon söker någon som kan ersätta henne som chefredaktör.

Wintour kommer dock att fortsätta som högsta chefen för Vogue. Hon också behåller sina andra roller som global innehållschef för ägarbolaget Condé Nast och global redaktionschef för Vogue.

“Jag kommer fortsatt att ha mycket nära koll på modeindustrin, på vår kreativa och kulturella kraft Met-galan, och på hur vi formar framtidens Vogue World-projekt – och alla andra originella och orädda idéer vi kan hitta på”, sade hon.

Anne Hathaway, Anna Wintour and Serena Williams i New York 2023. Nu lämnar modeikonen Wintour rollen som chefredaktör för Vogue, men blir kvar i företaget. Photo: Charles Sykes/Invision/AP

Anna Wintours tid vid rodret betraktas som en av de mest avgörande i modetidningens historia – och hon är numera en ikon i hela modevärlden.

Innan hon blev chefredaktör var hon kreativ chef på Vogue och ledde därefter British Vogue, innan hon återvände till den amerikanska utgåvan som högsta ansvarig 1988.

Wintour gjorde omedelbart avtryck som högsta chef för magasinet. Hennes första omslag visade en modell i $50 Guess-jeans med acid wash, något som då ansågs tabu i ett så prestigefyllt modeforum.

Gjorde kändisporträtten till en del av Vogues uttryck

Anna Wintour tog under nittiotalet in kända namn till omslagen: Madonna, Cindy Crawford, Renée Zellweger, Oprah Winfrey och Ivana Trump.

ANNONS

Alicia Vikander blev 2016 den första svenska kvinnan på omslaget av amerikanska Vogue på 44 år. Innan dess hade bara tre svenskor synts där: supermodellen Lisa Fonssagrives-Penn, Anna-Karin Björck och Gunilla Lindblad.

Läs även: Chanel gör magasin av sitt kulturarv