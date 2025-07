Vogue är dött – leve Met-galan

Mode & Design

Hon lämnar stolen – men inte tronen

Anna Wintour avgår som chefredaktör för amerikanska Vogue efter 37 år. Men någon pension är inte aktuell – hon söker enbart en ny chef för det redaktionella innehållet. Det var under ett personalmöte i New York på torsdagen som Anna Wintour 75 år, enligt New York Post, berättade att hon söker någon som kan ersätta henne som chefredaktör. …