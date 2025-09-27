Ekonomi möter klimatångest – kan vi ställa om från fast fashion?

Psykologen och beteendevetaren Evan Lucas har skrivit en artikel i Money Magazine Australia där han analyserar fast fashion. I artikeln skriver han bland annat om att han inför sitt eget bröllop valde bort den dyra kostymen. Inte ett val gjort baserat på klimatkärlek, utan av ren ekonomisk vinning.

Är fast fashion en klimatfråga, eller är det för konsumenten viktigare att slippa pantsätta fritidshuset för en frack från Brunello Cucinelli?

”På pappret framstår det som ett ädelt försök att minska miljöförstörelse och främja hållbara val. Men den som någon gång klickat på ’Köp nu’ vid midnatt med ett glas vin i handen och en känsla av existentiell oro vet att människor inte alltid handlar rationellt. Eller med kläder. Eller för planeten”, resonerar Lucas.

Med andra ord: Vi kan prata klimatmål och vikten att ställa om från fast fashion hur mycket vi vill, men människans (läs: konsumentens) hjärna är mer intresserad av dopamin än av Parisavtalet.

Dopamin på rea

Lucas kallar fast fashion för ”hjärncandy för den moderna konsumenten”. Det är inte bara priset som lockar, utan hela ritualen: scrollandet, beställningen, leveransen.

”Vi köper inte bara kläder – vi självmedicinerar. Själva köpet blir lösningen. Förpackningen. Löftet. Dopaminruschen”, skriver han.

Och det är svårt att argumentera emot. Den som någon gång öppnat ett paket från nätet vet att känslan av lycka håller i ungefär tre minuter, tills man hittar ytterligare något i ”Du kanske också gillar”-fliken.