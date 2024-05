Tronskifte: Nu går cannabis om alkohol

Mer cannabis än alkohol

Vidare är konsumtionen av cannabis mer frekvent, då den genomsnittliga cannabiskonsumenten använde cannabis 15–16 dagar per månad, vilket kan ställas mot den genomsnittliga alkoholkonsumenten som under 2022 drack alkohol 4–5 dagar per månad.

Som tillägg till det var 42,3 procent av cannabiskonsumenterna dagliga, eller nästan dagliga användare, vilket i sin tur kan jämföras med alkoholkonsumenterna på 10,9 procent.

Ett resultat som kan förvåna, men likväl följer marknadens prognoser, som på senare tid talat om en “explosiv tillväxt”.

Vin med cannabis

Inte minst sedan cannabisbaserad dryck seglat upp som ett mycket attraktivt alternativ till alkohol. Däribland så kallat CBD-vin, som kombinerar egenskaperna hos substansen med ett traditionellt vin och har fått vind i seglen av en minst sagt uppmjukad lagstiftning.

Så även ett för dryckesindustrin bekymmersamt generationsskifte, som gör att 54 procent av den amerikanska Gen Z-generationen (födda mellan 1996 och 2010) nu avstår alkohol.

Hög acceptans

En bra sak i sig, om det inte vore för att cannabis kan komma att bli det nya föremålet för deras begär.

Huruvida så är fallet återstår förstås att se. Tydligt är att utbudet ökar i takt med den sociala acceptansen – och den är hög.

Cannabis har aldrig varit mer rumsrent. Nu tar drogen sjumilakliv in i finrummet.

