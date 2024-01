Rekord: Här är världens dyraste whisky

I november förra året såldes en flaska The Macallan 1926 för 2,7 miljoner dollar, vilket Dagens PS då kunde rappportera.

En ansenlig summa som nu blivit omsprungen av The Emerald Isle whiskey från The Craft Irish Whiskey Co, sedan en flaska nyligen gick för 2,8 miljoner dollar, motsvarande 28 miljoner kronor.

Det gör dyrgripen till den dyraste single malt-whiskeyn som någonsin sålts.

Dyra droppar? Det kan du hoppa upp och sätta dig på. (Foto: The Craft Whiskey Co./The Emerald Isle)

Känd för sin whisky

En fjäder i hatten för den amerikanske samlaren Mike Daley, vida känd för sin samling som i dagsläget rymmer tusentals flaskor av såväl amerikansk och irländsk som skotsk whiskey.

Med denna flaska i rockärmen kan han glädjas åt att ha kommit över en, av endast sju som finns, liksom det faktum att den lagrats i över tre decennier i olika typer av fat, skriver The Drinks Business.

Cigarr på köpet

Rent investeringsmässigt har han också gjort en god affär då irländsk whisky som kategori ökat avsevärt i värde under de senaste tjugo åren.

Vi andra, som tycker att 28 miljoner kronor är extremt mycket pengar för en eftertraktad lyxwhisky, får beakta att prislappen utöver whisky också innefattar ett Fabergé-ägg med en smaragd, en klocka och några Cohiba-cigarrer.

Det har sagts förut – det kostar att ligga i topp.

