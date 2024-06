Exklusiva bubblor under klubban – första gången

Auktionen hölls nyligen i Paris och vara den andra i raden som sålde flaskor från den taiwanesiske konstsamlaren Pierre Chens vinkällare.

Värdefull auktion

Chens samling är den mest värdefulla som någonsin har gått under klubban. Den första auktionen hölls under hösten i Hongkong och drog in nära 17 miljoner dollar.

Även under den senaste auktionen ska adrenalinet ha bubblat bland deltagarna, som i många fall bjöd över priserna.

Det blev ett lyckat resultat för Sotheby’s första champagne-auktion, enligt George Lacey, Sotheby’s vinchef i Asien.

“Under enbart en dag sålde vi champagne till ett värde av 1,5 miljoner dollar, vilket är en fantastisk prestation med tanke på att vår globala, årliga försäljning totalt för kategorin över alla auktioner för bara två år sedan var 1,9 miljoner dollar.”