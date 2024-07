Därför har kallt kaffe blivit hett

Mat & Vin

Här är sommarens hetaste mattrender

Honung, sweet and spicy och hälsosammare snacks är tre trender på årets festmatsmässa i New York. Häng med så får du två till. Årets Summer Fancy food show i New York har precis avslutats. Självklart är Nordamerikas största mässa för festmat bästa stället att få koll på vilka trender inom mat och dryck vi ska …