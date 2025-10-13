Dagensps.se
Lyx och jakten på det sanna värdet

Den traditionella idén om lyx som materiellt ägande och synliga attribut tappar sin glans när Millennials och Gen Z omdefinierar begreppet. Foto: Lin Shilin/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Lyx har aldrig varit statiskt. Vad som betraktats som exklusivt har alltid varit en spegelbild av samtidens värderingar. På 80-talet handlade det om yuppiekultur och synliga statussymboler, på 2000-talet om skräddarsydd minimalism. Nu står vi inför en ny epok, där Millennials och Gen Z omdefinierar lyx i grunden.

Medan världen räknar ned till det största generationsskiftet av förmögenheter i modern tid, är det alltså inte siffrorna som fascinerar mest. Det verkligt intressanta är de värderingar som formar nästa våg av förmögna individer.

Lyx handlar om minnesvärda ögonblick, som en privat konsert eller en diskret välgörenhetsinsats. Foto: Alan Alves/Unsplash

Från ägodelar till upplevelser

“Frågan är inte längre vad jag kan köpa, utan vilken livsstil jag kan skapa.” Så sammanfattar artikeln i The Luxury Report förändringen som pågår. Den traditionella idén om lyx som materiellt ägande och synliga attribut har tappat sin glans.

I stället har upplevelser blivit den nya valutan för välstånd. För den nya generationen förmögna handlar det om minnesvärda ögonblick, en privat konsert i en konstnärsateljé, en unik resa som förenar äventyr med hållbarhet eller en diskret välgörenhetsinsats som gör skillnad på riktigt.

Lyx definieras inte längre av vad som står i garaget eller vilken klocka du bär, utan av känslan av autenticitet och personlig mening.

Lyx kan vara en unik resa som förenar äventyr med hållbarhet eller en diskret välgörenhetsinsats som gör skillnad på riktigt. Foto: Vitaly Gariev/Unsplash
Autenticitet som ny prestige

Den som vill förstå vad som formar morgondagens lyx måste börja i titta på värderingarna. Autenticitet, syfte och tillhörighet är nyckelord.

“Äkta syfte måste bottna i företagets innersta väsen, synas i varje handling och kommunikation”, framhåller rapporten från Lexden Luxe som The Luxury Report hänvisar till i sin artikel.

Tidigare generationer kunde lockas av logotyper och exklusiva VIP-lounger. I dag premieras snarare transparens, hantverk och arv. Varumärken som ägnar sig åt tomt prat om hållbarhet blir snabbt avslöjade. Den nya generationens förmögna ser inte bara på prislappen, utan på konsekvensen av konsumtionen.

När tystnaden blir exklusiv

Det finns också en ironisk twist. För en generation som lever hyperexponerade digitala liv blir den största lyxen ofta det som inte syns. “Sann exklusivitet ligger i att välja bort synlighet”, skriver Lexden Luxe i sin rapport. Att dra sig undan, att njuta av ett ögonblick utan att dokumentera det, är en markering av frihet.

Lyx blir därmed ett uttryck för värderingar: Diskretion, omtanke, mening. Det är inte längre viktigt att visa världen vad man äger, utan snarare att leva i linje med sina egna ideal.

Att dra sig undan, att njuta av ett ögonblick utan att dokumentera det, är en markering av frihet. Foto: Patrick Robert Doyle/Unsplash

Varumärken på prov

Det kommande skiftet handlar inte enbart om ett kapitalflöde, utan också om en krock mellan gamla och nya definitioner av lyx. De unga arvtagarna har en låg tolerans för vad som upplevs som svek. “Promiskuösa konsumenter” är benämningen i forskningen, de byter varumärke lika snabbt som de byter streamingtjänst om något inte lever upp till förväntningarna.

För varumärken är detta en brutal men nyttig påminnelse. Den som lyckas skapa förtroende och förmedla värden som känns äkta kan vinna lojalitet över generationer. Den som misslyckas riskerar att försvinna i bruset.

Lyx är i dag att kunna välja rätt sammanhang, rätt tillhörighet, rätt balans. Det är att köpa sig tid, stillhet och meningsfullhet. Kanske är just det den mest svårfångade och därmed mest exklusiva lyxen av alla.

Fakta Perfect Weekend: Detta är lyx för de nya generationerna

  • Diskret gemenskap: Hellre en middag i goda vänners sällskap än en bankett med tusen okända.
  • Kulturella möten: Intima konserter, konstnärssamtal och besök i ateljéer slår exklusiva klubbar.
  • Återhämtning som statussymbol: Digital detox på en plats utan täckning är nya definitionen av premium.
  • Syftesdrivet resande: Att kombinera semester med välgörenhet eller hållbarhetsprojekt blir allt vanligare.

Källa: The Luxury Report, A quest for true value september 2025.

FörmögenhetForskningGeneration Z
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

