Lyx och jakten på det sanna värdet

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Autenticitet som ny prestige

Den som vill förstå vad som formar morgondagens lyx måste börja i titta på värderingarna. Autenticitet, syfte och tillhörighet är nyckelord.

ANNONS

“Äkta syfte måste bottna i företagets innersta väsen, synas i varje handling och kommunikation”, framhåller rapporten från Lexden Luxe som The Luxury Report hänvisar till i sin artikel.

Tidigare generationer kunde lockas av logotyper och exklusiva VIP-lounger. I dag premieras snarare transparens, hantverk och arv. Varumärken som ägnar sig åt tomt prat om hållbarhet blir snabbt avslöjade. Den nya generationens förmögna ser inte bara på prislappen, utan på konsekvensen av konsumtionen.

När tystnaden blir exklusiv

Det finns också en ironisk twist. För en generation som lever hyperexponerade digitala liv blir den största lyxen ofta det som inte syns. “Sann exklusivitet ligger i att välja bort synlighet”, skriver Lexden Luxe i sin rapport. Att dra sig undan, att njuta av ett ögonblick utan att dokumentera det, är en markering av frihet.

Lyx blir därmed ett uttryck för värderingar: Diskretion, omtanke, mening. Det är inte längre viktigt att visa världen vad man äger, utan snarare att leva i linje med sina egna ideal.

Att dra sig undan, att njuta av ett ögonblick utan att dokumentera det, är en markering av frihet. Foto: Patrick Robert Doyle/Unsplash

Varumärken på prov

Det kommande skiftet handlar inte enbart om ett kapitalflöde, utan också om en krock mellan gamla och nya definitioner av lyx. De unga arvtagarna har en låg tolerans för vad som upplevs som svek. “Promiskuösa konsumenter” är benämningen i forskningen, de byter varumärke lika snabbt som de byter streamingtjänst om något inte lever upp till förväntningarna.

För varumärken är detta en brutal men nyttig påminnelse. Den som lyckas skapa förtroende och förmedla värden som känns äkta kan vinna lojalitet över generationer. Den som misslyckas riskerar att försvinna i bruset.

ANNONS

Lyx är i dag att kunna välja rätt sammanhang, rätt tillhörighet, rätt balans. Det är att köpa sig tid, stillhet och meningsfullhet. Kanske är just det den mest svårfångade och därmed mest exklusiva lyxen av alla.

Fakta Perfect Weekend: Detta är lyx för de nya generationerna

Diskret gemenskap : Hellre en middag i goda vänners sällskap än en bankett med tusen okända.

: Hellre en middag i goda vänners sällskap än en bankett med tusen okända. Kulturella möten : Intima konserter, konstnärssamtal och besök i ateljéer slår exklusiva klubbar.

: Intima konserter, konstnärssamtal och besök i ateljéer slår exklusiva klubbar. Återhämtning som statussymbol : Digital detox på en plats utan täckning är nya definitionen av premium.

: Digital detox på en plats utan täckning är nya definitionen av premium. Syftesdrivet resande: Att kombinera semester med välgörenhet eller hållbarhetsprojekt blir allt vanligare.

Källa: The Luxury Report, A quest for true value september 2025.

Läs mer: Arvtagerskans tomma lyxyacht dränerar hamnen på el Dagens PS