Laptop-armén köper en kaffe, öppnar datorn och sedan är bordet ockuperat i timtal. På Södermalm, Vasastan och runt universitetet förvandlas kaféer till kontorshotell med gratis Wi-Fi och obegränsad el. I Seoul har Starbucks redan satt stopp för skrivare och extraskärmar – frågan är hur länge Stockholm står ut med laptop-armén.
Laptop-armén tar över Stockholms kaféer – här är ägarnas mardröm
Från cappuccino till kontorsplats
I Seoul har de fått nog. Fenomenet kallas ”cagongjok” och handlar om människor som förvandlar kaféer till lågpriskontor. De tar med sig laptops, skärmar och till och med skrivare. Starbucks i Sydkorea har infört regler: bärbar dator är okej, men skrivare och grenuttag är förbjudna. TT rapporterar att personalen inte slänger ut någon, men ger ”vägledning”. Det är som en mjuk variant av portförbud – utan kaffe får du inte bygga kontorslandskap i hörnet.
Stockholm: land of the free Wi-Fi
Och visst låter det extremt. Men frågan är hur långt ifrån vi själva är. Ta en runda på Södermalm en vanlig vardag. På Drop Coffee, Il Caffè eller Urban Deli sitter frilansare och kulturarbetare från morgon till sen eftermiddag. En kopp bryggkaffe för fyrtio spänn köps klockan nio – och därefter är stolen bokad hela dagen. På bordet trängs dator, laddare och halvätna surdegsmackor. Kaféet har förvandlats till ett coworking space med havremjölk.
Studentbloggar från KI och KTH listar favoritkaféer, inte för kaffets skull, utan för antalet eluttag. Café Pascal och Johan & Nyström beskrivs som ”study friendly”. Beck Kaffebar hyllas för stabilt Wi-Fi. I Stockholm handlar caférecensioner numera mindre om kanelbullar och mer om bandbredd.
Hårda bud för laptop-armén i Korea
Men här skiljer vi oss från Seoul. Än så länge finns ingen kaféägare som törs dra ur sladden eller sätta upp en skylt med ”No laptops”. I Korea har vissa caféer infört ”no study zones”. I Stockholm? Tvärtom. Här gör vi guider med rubriker som ”25 pluggvänliga caféer”.
Vi applåderar nästan att folk sitter hela dagen på en kaffe. Frågan är bara hur länge. För även i Stockholm är hyrorna höga och marginalerna små. En kund som ockuperar en stol i sex timmar för priset av en latte är ingen drömkund.
Läs även: Européer börjar odla kaffe: “Det mest exotiska”
Professorns varning till laptop-armén
Professor Chai Ra-young i Seoul menar att fenomenet speglar konkurrenssamhället. Unga pressas av bostadsbrist och studiekrav. Caféet blir ett substitut för ett hem. Stockholm är inte där ännu, men vi ser konturerna. Kontorsdöden i city möter laptop-boomen i innerstadens fik. Till slut kanske även våra kaféer måste införa regler – för vem vill egentligen dela bord med en skrivare.
En mardröm på väg hit
Så nästa gång du går in på Café Pascal, leta inte bara efter kardemummabullen. Kolla också efter bordsgrannen som installerat sitt hemmakontor. En laptop, en laddare, tre timmar på en kopp kaffe. Det är Stockholms variant av cagongjok – och kaféägarnas nya mardröm.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
