Laptop-armén tar över Stockholms kaféer – här är ägarnas mardröm

Jobba från café, eller bo från café – gränsen är hårfin. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Laptop-armén köper en kaffe, öppnar datorn och sedan är bordet ockuperat i timtal. På Södermalm, Vasastan och runt universitetet förvandlas kaféer till kontorshotell med gratis Wi-Fi och obegränsad el. I Seoul har Starbucks redan satt stopp för skrivare och extraskärmar – frågan är hur länge Stockholm står ut med laptop-armén.

Gratis Wi-Fi kostar bara fyrtio spänn och lite tålamod. (Foto: Canva)

Från cappuccino till kontorsplats

I Seoul har de fått nog. Fenomenet kallas ”cagongjok” och handlar om människor som förvandlar kaféer till lågpris­kontor. De tar med sig laptops, skärmar och till och med skrivare. Starbucks i Sydkorea har infört regler: bärbar dator är okej, men skrivare och grenuttag är förbjudna. TT rapporterar att personalen inte slänger ut någon, men ger ”vägledning”. Det är som en mjuk variant av portförbud – utan kaffe får du inte bygga kontorslandskap i hörnet.

Stockholm: land of the free Wi-Fi

Och visst låter det extremt. Men frågan är hur långt ifrån vi själva är. Ta en runda på Södermalm en vanlig vardag. På Drop Coffee, Il Caffè eller Urban Deli sitter frilansare och kulturarbetare från morgon till sen eftermiddag. En kopp bryggkaffe för fyrtio spänn köps klockan nio – och därefter är stolen bokad hela dagen. På bordet trängs dator, laddare och halvätna surdegsmackor. Kaféet har förvandlats till ett coworking space med havremjölk.

Studentbloggar från KI och KTH listar favoritkaféer, inte för kaffets skull, utan för antalet eluttag. Café Pascal och Johan & Nyström beskrivs som ”study friendly”. Beck Kaffebar hyllas för stabilt Wi-Fi. I Stockholm handlar café­recensioner numera mindre om kanelbullar och mer om bandbredd.

Vissa pluggar i bibliotek – andra ockuperar Il Caffè. (Foto: Canva)

Hårda bud för laptop-armén i Korea

Men här skiljer vi oss från Seoul. Än så länge finns ingen kaféägare som törs dra ur sladden eller sätta upp en skylt med ”No laptops”. I Korea har vissa caféer infört ”no study zones”. I Stockholm? Tvärtom. Här gör vi guider med rubriker som ”25 pluggvänliga caféer”.

Vi applåderar nästan att folk sitter hela dagen på en kaffe. Frågan är bara hur länge. För även i Stockholm är hyrorna höga och marginalerna små. En kund som ockuperar en stol i sex timmar för priset av en latte är ingen drömkund.

Professorns varning till laptop-armén

Professor Chai Ra-young i Seoul menar att fenomenet speglar konkurrenssamhället. Unga pressas av bostadsbrist och studiekrav. Caféet blir ett substitut för ett hem. Stockholm är inte där ännu, men vi ser konturerna. Kontorsdöden i city möter laptop-boomen i innerstadens fik. Till slut kanske även våra kaféer måste införa regler – för vem vill egentligen dela bord med en skrivare.

På menyn: en latte och åtta timmars arbetstid. (Foto: Canva)

En mardröm på väg hit

Så nästa gång du går in på Café Pascal, leta inte bara efter kardemummabullen. Kolla också efter bordsgrannen som installerat sitt hemmakontor. En laptop, en laddare, tre timmar på en kopp kaffe. Det är Stockholms variant av cagongjok – och kaféägarnas nya mardröm.

Källa: SvD, BBC, TT, Aftonbladet, Thatsup, AWifiplace, Stockholm10, Studentblogs KI/KTH.

