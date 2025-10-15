Dagensps.se
Klockor

Audemars Piguet 150 års jubileum – samlardrömmen för 4 miljoner

Audemars Piguet firar 150 års jubileum – och släpper en ny modell.
Audemars Piguet firar 150 års jubileum – och släpper en ny modell. (Foto: Audemars Piguet)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Audemars Piguet fyller 150 år och firar lite extra med att släppa en speciell modell som landar i Sverige på runt 4 miljoner kronor. Det är en klocka som levererar en stor dos teknik och nyskapande på samma gång.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Royal Oak “Jumbo” Extra‑Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5 släpps lagom till Audemars Piguet firar 150 år som klocktillverkare.

Audemars Piguet-modellen släpps i 150 exemplar

Den nya modellen kommer enbart släppas i 150 exemplar och prislappen lär landa på runt 4 miljoner kronor med moms om den når fram till Sverige.

Den schweiziske klocktillverkaren har med sin RD-serie velat testa olika tekniker och innovationer och RD#5 är den sista modellen i den serien.

Här har man lyckats kombinera en flygande tourbillon och en flyback-kronograf, en kronograf som kan nollställas och startas om med ett enda tryck, i ett ultratunt “Jumbo” 39 mm-boettformat, berättar Robb Report.

Genom RD#5 kombinerar tillverkaren därmed för första gången en flygande tourbillon och en flyback-kronograf.

RD#5 är en kombination av en flygande tourbillon och en flyback-kronograf.
RD#5 är en kombination av en flygande tourbillon och en flyback-kronograf. (Foto: Audemars Piguet)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Stor teknisk prestation

Att få plats med båda i en klocka som bara är 8,1 millimeter tjock är en stor teknisk prestation.

ANNONS

Boetten är tillverkad i titan, medan bezeln, kronan och tryckknapparna är gjorda av BMG (Bulk Metallic Glass) – en legering baserad på palladium som är hårdare än stål.

Kombinationen av dessa material ger klockan en futuristisk men samtidigt elegant känsla – en robust och lätt klocka på samma gång.

RD#5 är givetvis en samlardröm.
RD#5 är givetvis en samlardröm. (Foto: Audemars Piguet)

Urverket Calibre 8100 är utvecklat specifikt för RD#5 och möjliggör en unik kombination av tunn boett, flygande tourbillon och flyback-kronograf.

Calibre 8100 är ett automatiskt urverk, som dras upp när klockan rörs på armen.

Calibre 8100 är ett automatiskt urverk.
Calibre 8100 är ett automatiskt urverk. (Foto: Audemars Piguet)

Den har vidare en perifer rotor som roterar runt urverkets kant istället för över det. Rotorns rörelse överförs via kugghjul till fjädern i huvudfjäderhuset, som lagrar energi.

Sällsynt samlardröm

Nya RD#5 är givetvis en samlardröm som lär bli svår att få tag i, där den efter 150 år visar att Audemars Piguet fortsätter att staka ut vägen för vad schweiziskt urmakeri bör vara – där skönhet, precision och innovation möts i en perfekt balans.

ANNONS

Läs även:

Dyrbara Audemars Piguet-klockor beslagtagna i Ryssland. Dagens PS

Second hand blomstrar inom klockvärlden – “kungen” leder. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Audemars PiguetInnovationjubileumLyxklockorModellSchweiz
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS