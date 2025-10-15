Audemars Piguet 150 års jubileum – samlardrömmen för 4 miljoner

Royal Oak “Jumbo” Extra‑Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5 släpps lagom till Audemars Piguet firar 150 år som klocktillverkare.

Audemars Piguet-modellen släpps i 150 exemplar

Den nya modellen kommer enbart släppas i 150 exemplar och prislappen lär landa på runt 4 miljoner kronor med moms om den når fram till Sverige.

Den schweiziske klocktillverkaren har med sin RD-serie velat testa olika tekniker och innovationer och RD#5 är den sista modellen i den serien.

Här har man lyckats kombinera en flygande tourbillon och en flyback-kronograf, en kronograf som kan nollställas och startas om med ett enda tryck, i ett ultratunt “Jumbo” 39 mm-boettformat, berättar Robb Report.

Genom RD#5 kombinerar tillverkaren därmed för första gången en flygande tourbillon och en flyback-kronograf.