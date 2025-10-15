Audemars Piguet fyller 150 år och firar lite extra med att släppa en speciell modell som landar i Sverige på runt 4 miljoner kronor. Det är en klocka som levererar en stor dos teknik och nyskapande på samma gång.
Audemars Piguet 150 års jubileum – samlardrömmen för 4 miljoner
Mest läst i kategorin
Höstens 10 hetaste klockor
Hösten bjuder på en ovanligt bred mix av nyheter för både samlare och förstagångs köpare. Här är tio klockor som sticker ut just nu, från instegsnivå till haute horlogerie på allra högsta nivå. 1. Tudor Black Bay 54 “Lagoon Blue” Tudor tar sin omtalade Black Bay 54 från 2023 och klär den i en sval …
Ställ om klockan – och passa på att ställa om livet
Det händer två gånger om året. Sverige går in i kollektiv förvirring. Är det nu vi ställer fram klockan. Eller bak. Och varför är det alltid just jag som får ändra mikron, bilen och väggklockan i köket som går tre minuter fel redan från början. I Nya Zeeland, som precis dragit igång sin sommartid, har …
Mindre bling och avancerade urverk när samlarna bestämmer
Den nya trenden inom klockvärlden är ett stort intresse att lära sig mer om urverken från grunden. Stora PR-kampanjer och bling bling lockar inte längre, nu är det detaljerna i ett urverk som räknas. Lyx har halkat efter när många får det tommare i plånboken, och second hand inom klockvärlden är en trend som har …
Historien om odödliga Omega Speedmaster
När NASA på 1960-talet letade efter en klocka som kunde stå pall för rymdens brutalitet var det ingen designad specialmodell som tog hem segern. Det blev en helt vanlig butiksklocka, en schweizisk kronograf som redan låg i skyltfönster världen över: Omega Speedmaster. Att den senare skulle hamna på månens yta, och i historieböckerna, var det …
Klockvärlden skakar – "alla lider"
Det går ofta upp och ner i klockvärlden men nu har tullarna slängt grus i urverket på riktigt för första gången. Försäljningssiffrorna är på väg ner och ligger på minus under det första halvåret. Vi vill fortfarande köpa lyxklockor second hand, men det gäller alltså klockor som redan finns på marknaden. Lyxklockmässan Geneva Watch Days …
Royal Oak “Jumbo” Extra‑Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5 släpps lagom till Audemars Piguet firar 150 år som klocktillverkare.
Audemars Piguet-modellen släpps i 150 exemplar
Den nya modellen kommer enbart släppas i 150 exemplar och prislappen lär landa på runt 4 miljoner kronor med moms om den når fram till Sverige.
Den schweiziske klocktillverkaren har med sin RD-serie velat testa olika tekniker och innovationer och RD#5 är den sista modellen i den serien.
Här har man lyckats kombinera en flygande tourbillon och en flyback-kronograf, en kronograf som kan nollställas och startas om med ett enda tryck, i ett ultratunt “Jumbo” 39 mm-boettformat, berättar Robb Report.
Genom RD#5 kombinerar tillverkaren därmed för första gången en flygande tourbillon och en flyback-kronograf.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Stor teknisk prestation
Att få plats med båda i en klocka som bara är 8,1 millimeter tjock är en stor teknisk prestation.
Boetten är tillverkad i titan, medan bezeln, kronan och tryckknapparna är gjorda av BMG (Bulk Metallic Glass) – en legering baserad på palladium som är hårdare än stål.
Kombinationen av dessa material ger klockan en futuristisk men samtidigt elegant känsla – en robust och lätt klocka på samma gång.
Urverket Calibre 8100 är utvecklat specifikt för RD#5 och möjliggör en unik kombination av tunn boett, flygande tourbillon och flyback-kronograf.
Calibre 8100 är ett automatiskt urverk, som dras upp när klockan rörs på armen.
Den har vidare en perifer rotor som roterar runt urverkets kant istället för över det. Rotorns rörelse överförs via kugghjul till fjädern i huvudfjäderhuset, som lagrar energi.
Sällsynt samlardröm
Nya RD#5 är givetvis en samlardröm som lär bli svår att få tag i, där den efter 150 år visar att Audemars Piguet fortsätter att staka ut vägen för vad schweiziskt urmakeri bör vara – där skönhet, precision och innovation möts i en perfekt balans.
Läs även:
Dyrbara Audemars Piguet-klockor beslagtagna i Ryssland. Dagens PS
Second hand blomstrar inom klockvärlden – “kungen” leder. Dagens PS
Senaste nytt
Audemars Piguet 150 års jubileum – samlardrömmen för 4 miljoner
Audemars Piguet fyller 150 år och firar lite extra med att släppa en speciell modell som landar i Sverige på runt 4 miljoner kronor. Det är en klocka som levererar en stor dos teknik och nyskapande på samma gång. Royal Oak “Jumbo” Extra‑Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5 släpps lagom till Audemars Piguet firar 150 …
Ryssland fortsätter testa Nato – stor aktivitet vid Estland
Under fredagen stängde en del av en väg i Estland ner mot Ryssland. Det var mer aktivitet än vanligt av ryska soldater i området – och ses nu som att Ryssland fortsätter att testa Nato. Under fredagen stängde Estlands gränsbevakning av delar av en väg mot gränsen till Ryssland. Rysk aktivitet vid gränsen till Estland …
De anklagas för kuppförsök i Ryssland
Putins makt hotas anser presidenten. Nu jagar han därför en rad dissidenter i exil, där bland annat Mikhail Khodorkovsky anklags för kuppförsök. Maktbalansen är skör, även i Ryssland, verkar det som. Vladimir Putin är bevisligen nervös att fortsatt få leda landet, till den grad att han sätter ännu hårdare mot alla som kan anses hota …
Lottovinsten finansierade spionage – avslöjade ryska spioner
En pensionerad finsk officer använde en enorm lottovinst till att finansiera spionage. Istället för att gå i pension lyckades han avslöja ett stort antal ryska spioner. Veikko Palko har blivit ett viktigt namn inom Finlands underrättelsevärld. Han började sin karriär inom den finska underrättelsepolisen SuPo på 1960-talet och arbetade sig snabbt upp till att bli …
Djuren fuskar – vilka arter är egentligen smartast?
Eftersom djuren ofta fuskar är det svårt att veta vilka arter som egentligen är smartast. Nu tänker dock intelligensforskare ta reda på hur smarta olika djurarter är genom att använda det periodiska systemet. Delfiner, kråkor, bläckfiskar. Eller givetvis människoapor som schimpanser. De har alla en sak gemensamt – de anses vara intelligenta. Vilka djurarter är …