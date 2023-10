Colors of Top Gun: Klockor för aspirerande piloter

Klassiker

Skådespelarens Omega såld för miljonbelopp

Klockor från Omega och Swatch tog hem auktionens högsta priser då Sir Roger Moores privata samling gick under klubban. Det var femtio år sedan som skådespelaren Sir Roger Moore gjorde sin debut som James Bond på vita duken i filmen” Live and Let Die”. Moore var då den tredje skådespelaren att porträttera den berömda hemliga …