Klockjätten vrids tillbaka till framtiden

Reser genom tiden

Casio vill resa genom tiden med sin nya modell där klockjätten inte har hållit tillbaka på detaljerna, berättar Hi Consumption.

CA-500WEBF-1A är utformad för att efterlikna DeLoreans instrumentbräda, med detaljer som blinkande LED-lampor och små knappar som ger en känsla av en tidresande teknologi.

Den nya modellen innebär en tidsresa för samlare och filmfantaster. (Foto: Casio)

Stilren design för klockjätten

Designen är lekfull men samtidigt stilren med en metallfinish som påminner om bilens futuristiska kaross.

Den nya klockan tar nostalgin till nya höjder men för Casio är det ingen nyhet att leka med fantasifulla designer, det tillhör vardagen för tillverkaren.

Praktiskt samlarobjekt

Samtidigt som modellen sticker ut har den också vattentålighet, alarmfunktioner och kalenderfunktion. Det gör den till ett praktiskt verktyg lika mycket som ett samlarobjekt.

För att skruva upp nostalgin ytterligare levereras den nya modellen i en speciell förpackning som är utformad för att likna ett vintagevideoband.

Förpackningen är utformad som ett vintagevideoband. (Foto: Casio)

Se till att beställa ett exemplar

Den som vill resa tillbaka till 1985 bör nog dock planera det snarast, för den nya klockan kommer enbart ut i ett begränsat antal.

Kanske dags att kolla på Tillbaka till framtiden igen i samma veva? (Foto: Casio)

