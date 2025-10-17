Dagensps.se
Klockjätten vrids tillbaka till framtiden

Klockjätten Casios nya modell CA-500WEBF-1A är här.
Klockjätten Casios nya modell CA-500WEBF-1A är här.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Den japanska klockjätten Casio satsar på nostalgi och tar oss tillbaka till framtiden med sin senaste modell. Det är en specialutgåva som är inspirerad av DeLorean-tidmaskinens ikoniska instrumentbräda.

Detta är en klocka för alla Tillbaka till framtiden-fantaster, eller för den som bara vill ha en cool och annorlunda klocka runt handleden.

Klockjätten firar 40 år

2025 markerar 40-årsjubileet av lanseringen av Tillbaka till framtiden, och Casio firar det genom att släppa en ny klocka.

Casios nya modell CA-500WEBF-1A kommer dessutom inte kosta en förmögenhet, utan ser ut att landa på runt 120 dollar.

Den nya modellen är överkomlig i pris.
Den nya modellen är överkomlig i pris.
Spela klippet
Reser genom tiden

Casio vill resa genom tiden med sin nya modell där klockjätten inte har hållit tillbaka på detaljerna, berättar Hi Consumption.

CA-500WEBF-1A är utformad för att efterlikna DeLoreans instrumentbräda, med detaljer som blinkande LED-lampor och små knappar som ger en känsla av en tidresande teknologi.

Den nya modellen innebär en tidsresa för samlare eller filmfantaster. (Foto: Casio)
Den nya modellen innebär en tidsresa för samlare och filmfantaster.
Stilren design för klockjätten

Designen är lekfull men samtidigt stilren med en metallfinish som påminner om bilens futuristiska kaross.

Den nya klockan tar nostalgin till nya höjder men för Casio är det ingen nyhet att leka med fantasifulla designer, det tillhör vardagen för tillverkaren.

Praktiskt samlarobjekt

Samtidigt som modellen sticker ut har den också vattentålighet, alarmfunktioner och kalenderfunktion. Det gör den till ett praktiskt verktyg lika mycket som ett samlarobjekt.

För att skruva upp nostalgin ytterligare levereras den nya modellen i en speciell förpackning som är utformad för att likna ett vintagevideoband.

Förpackningen är utformad för att se ut som ett vintagevideoband.
Förpackningen är utformad som ett vintagevideoband.

Se till att beställa ett exemplar

Den som vill resa tillbaka till 1985 bör nog dock planera det snarast, för den nya klockan kommer enbart ut i ett begränsat antal.

Kanske dags att kolla på Tillbaka till framtiden igen i samma veva?
Kanske dags att kolla på Tillbaka till framtiden igen i samma veva?

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

