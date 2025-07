Klockkungen Dejan aldrig tappar tiden

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Klockor avslöjar vem du är

Dejan läser människor på deras handleder. “En klocka säger mycket om en person.” En vågad modell vittnar om nyfikenhet och mod. En traditionell klocka? Försiktighet, kanske trygghet. Och när han ser någon bära en Platina ute i verkligheten känns det som att få en del av sig själv bekräftad.

Dubai: Drömmen och skumrasket

Den mest osannolika platsen för ett klockköp? Ett gömt showroom i ett industriområde i Dubai. Där låg klockor för miljoner uppradade som småkakor. Kanske äkta, kanske inte – men Dejan klev ut därifrån med en Panerai Dual Time och en ny berättelse om vad passion kan kosta.

Arkitekturen på handleden

Med bakgrund i konstruktion, arkitektur och design bygger han klockor som vore de skyskrapor i miniformat. “De skarpa, robusta och stilrena linjerna kommer därifrån.” När han stör sig på en detalj, ser han till att nästa modell blir fri från just det felet.

Dubai: där drömmen om Panerai blev sann – eller nästan för bra för att vara det. (Foto: Pressbild)

När klockan blir ett smycke

Var går gränsen? “Femtio femtio.” Lika viktigt att läsa av tiden som att ha något snyggt på armen. Som Classicon Wandering Hour – klockan med den roterande urtavlan ingen trodde var möjlig. Ett bevis på att envishet kan stoppa tiden, åtminstone för en stund.

Perfekt helg: promenad, vänner och mat

Trots alla exklusiva klockor är Dejans Perfect Weekend rätt enkel: en långpromenad med hunden, gott sällskap och ett restaurangbesök. Och kanske ett stopp på Balzac, Bar Nombre eller Shanti Touch of Bengal – allt som tickar rätt när klockan är på armen och tiden faktiskt känns som din egen.

Balzac och Bar Nombre – givna stopp under Stockholmshelgen. (Foto: Pressbild)

Namn: Dejan Stojanovski

Titel: Mr

Familj: Sambo

Bor: Göteborg/Valencia

Så tränar jag: Har som mål att styrketräna och motionera 4 dagar i veckan.

Senaste resa: Jobbresa Schweiz, Privat Dubai.

Nästa resa: Jobbresa Los Angeles nu i juli.

Min drömresa: Maldiverna på en liten hydda i vattnet för en riktig avslappning.

Här shoppar jag alldeles för mycket: COS och Tiger of Sweden.

Favoritrestaurang i Stockholm: Balzac, Bar Nombre, Shanti Touch of Bengal samt TAK.

Detta vet vi inte om dig: Filmnörd, Otroligt pedantisk, Bodde i Nord Makedonien under kommunismen när jag var 7-10 år gammal.

