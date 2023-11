Michelangelos hemliga rum visas för allmänheten

Multipelt myelom, eller cancer i benmärgen som det också kallas, är en sällsynt sjukdom som drabbar över 40 000 personer året om i Europa. De flesta som drabbas av sjukdomen och som är under 65 år gör en stamcellstransplantation som del av sin första behandling. Tyvärr är sjukdomen obotlig och kommer förr eller senare tillbaka. Svenska …

Michelangelo gömde sig i rummet

Det sägs att Michelangelo gömde sig i rummet under en period på 1500-talet.

Han fruktade för sitt liv i samband med att hans tidigare beskyddare – Medici-familjen – återvände till Florens.

De hade förvisats från staden 1527 i samband med en revolt, som konstnären själv deltagit i. Under deras exil anslöt sig Michelangelo till den republikanska regering som under en kort period styrde staden.

Dömdes till döden av påven

Detta ledde till att påve Clemens VII, som var medlem av familjen, beordrade Michelangelos död. Konstnären gick då under jorden och tog sin tillflykt till rummet under kapellet, skriver The Guardian.

Några år senare benådades konstnären av Medici-familjen och påven. 1534 lämnade han Florens för gott.

Den 15 november öppnas rummet för besökare.

