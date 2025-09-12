Dagensps.se
Weekend

Kina tog över diamantmarknaden – på en vecka

oval diamant
På 2010-talet gick Kinas produktion av industridiamanter från industriverktyg till smyckeskvalitet. På fotot är dock en diamant från The Victor Mine i Kanada. Foto: AP Photo/Mary Altaffer
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Det tar naturen miljarder år att skapa en diamant, i Kina tar det dagar. Sällan har geologin förlorat så elegant mot ingenjörskonst. I Zhengzhou i Henan står gallerior i flera våningar fyllda av diamanter. Inte från Botswanas gruvor, utan från kinesiska maskiner.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“Säljarna kom med bricka efter bricka, som om de bjöd på dim sum”, berättade Financial Times-reportern Eleanor Olcott i FT-podden Behind the money.

Upplevelsen är mil från de mörka sammetsetuier där naturliga diamanter en gång presenterades som oåtkomliga rariteter.

ANNONS

Från borrkronor till bröllopsringar

Kinas roll började på 1960-talet. När Sovjet stängde exporten av industridiamanter byggde Kina egen produktion för borrkronor och slipmaskiner.

Det var hårt, funktionellt och långt från romantik. Men tekniken förfinades. Plötsligt kunde samma land som levererar smartphones och elbilar även odla stenar som bländar i vigselringar och tennisarmband.

Trend just nu: Massiva ovala diamanter. Men spelar det någon roll om de kommer från gruva eller labb? Foto: Micah Sammie Chaffin/Unsplash
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Fabriken som tillverkar diamanter på löpande band

I Henan visade entreprenören Feng Cangjun, tidigare flyg- och rymdingenjör, sina högtrycksmaskiner, stora som minibussar.

“Det som tar naturen en miljard år gör vi på en vecka”, förklarade han i FT-podden “Behind the money”.

ANNONS

Maskinerna simulerar jordens hetta och tryck, kristallerna renas från grafit och slipas och blir sedan identiska med naturstenar, men till en bråkdel av priset.

Prisskillnaden som ritar om spelplanen

En trekarats naturdiamant i USA kostar cirka 57 000 dollar. Labbodlad motsvarighet: 3 800 dollar. Skillnaden är så monumental att mer än hälften av förlovningsringarna i USA redan innehåller syntetiska stenar.

Konsumenten får samma glans till kampanjpris. Gruvbolagen däremot ser kalkylen falla samman och i vissa fall, hela affärsmodellen.

De Beers på defensiven

“Diamonds are forever” var De Beers slogan. Men för bolaget självt är frågan nu hur länge framtiden räcker. Intäkterna halverades 2023, ägaren Anglo American försöker sälja och buden ligger långt under bokförda 4,9 miljarder dollar.

Botswana, vars BNP till en tredjedel bygger på diamanter, vill öka sitt ägande. Alternativet är en börsnotering. Oavsett utgång blir affären ett lackmustest för hela branschen.

Kändisglans och reklamens revansch

De Beers sitter på ett lager av stenar värt två miljarder dollar. Att hålla tillbaka utbudet kan bromsa prisras, men knappast vända konsumenternas intresse för billigare alternativ. Därför söker branschen räddning i marknadsföring och kändisar.

ANNONS

Taylor Swift visade upp en åttakarats natursten i vintageutförande. Svenska fotomodellen Elsa Hosk visade nyligen upp sin förlovningsring med en massiv oval diamant och få har väl kunnat undgå Cristiano Ronaldos frus förlovningsring med en diamant estimerad till cirka 35 karat.

“Taylor Swifts ring är en naturlig diamant värd upp mot sju siffror”, sa FT:s Leslie Hook i podden.

Exponeringen ger hopp – men frågan är om ens Taylor och de andra nyförlovade kändisarna kan övertrumfa ett prisspann på 50 000 dollar.

Läs mer: Cristiano Ronaldo har friat – detta stal showen Dagens PS

Demokratiserad lyx

Utvecklingen har öppnat en ny kundbas. Kvinnor köper i allt större utsträckning smycken till sig själva. Ett tennisarmband som tidigare krävde den globala förmögenhetseliten går nu att köpa för några tusenlappar.

Lyxen har demokratiserats. Frågan är bara om naturliga diamanter därmed blir ett ännu smalare premiumsegment, snarare än symbolen för evig kärlek för gemene man.

Forever eller ”tills vidare”?

De Beers-affären är mer än en bolagstransaktion. Den avgör om diamantens berättelse fortfarande bär.

ANNONS

Är diamanten fortfarande evighetens symbol, eller reducerad till ett samlarobjekt som passar alla när Kina kan leverera samma kristaller i industriell skala?

Perfect Weekend: Vilken diamant passar dig?

  • Naturlig diamant: För dig som vill bära på en berättelse lika mycket som en sten – och som värderar geologi lika högt som symbolik.
  • Labbodlad diamant: För teknikoptimisten som hellre lägger prisskillnaden på en Bordeaux 1982 eller en ny Patek Philippe.
  • Mixen: Diskret strategi för den praktiska lyxliraren – tennisarmband i labbstenar, ring i natursten. Samma glitter, men med eftertanke.

Källa: FT podcast Behind the Money, avsnitt How the diamond industry lost its sparkle, september 2025.

Läs mer: Kris när fejkade diamanter sänker rika landets ekonomi Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DiamantKinaTeknik
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
 Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS