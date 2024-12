Urgammalt piller för bättre maghälsa

Aktier

Spotifychefer miljardsålde – "Rovdrift"

Spotifys toppchefer har under 2024 sålt aktier för miljardbeloppet. Samtidigt anklagas företaget för en ”rovdrift” på artister. Det är Financial Times som gör en genomgång av strömningstjänsten Spotfiy med tonvikt på toppchefer och styrelseledamöter. Där konstaterar FT att ett större antal chefer och styrelseledamöter sålt aktier sedan kursen stigit kraftigt under året. Vd Daniel Ek, …