Vill du gå ner i vikt utan några biverkningar? Här kommer tre dieter som ger samma effekt som Ozempic.
Glöm Ozempic – tre dieter som ger bättre effekt
Mest läst i kategorin
Så kan du bli 100 år: Börja nu, eller när du fyller 5...
Det är aldrig för sent att bromsa åldrandet. Men enligt forskningen är det ännu bättre att börja före puberteten. I en ny Perfect Weekend-artikel följer vi forskarna som jagar evig ungdom – med hjälp av rotfrukter, rörelse och rödvinsförbud Det biologiska åldrandet kan bromsas – men du måste börja i tid Det är ingen nyhet …
Så ökar du din karisma - ja det funkar vi lovar!
Karisma har olika stil, olika politisk hemvist och olika frisyrer – men Barack Obama, Donald Trump, Margaret Thatcher och Olof Palme hade alla något gemensamt: karisma. Den där oförklarliga magnetismen som får andra att lyssna, följa – och i vissa fall, frukta. Men vad är egentligen karisma? Och kan man bli mer karismatisk av att …
Sockerchock i USA – men är det verkligen bättre med rörsocker än majssirap?
I höst byter Coca-Cola i USA ut sin omstridda majssirap mot inhemskt rörsocker. Denna “hälsoreform” har firats av Donald Trump och Robert F. Kennedy Jr. som en seger för deras initiativ Make America Healthy Again – MAHA. Men experter menar att bytet mest liknar att sätta filter på en cigarett. Ny förpackning – samma gamla …
Forskare slår larm: Ljud kan skada kropp och hjärna
Att bli irriterad på grannens tvättmaskin eller hundens skall är inte ovanligt. Men för vissa människor handlar det om mer än lätta störningar. För vissa, upp till 40 procent av jordens befolkning, går ljudet rakt in i kroppen, sätter igång stressystemet och kan för vissa rubba både sömn och psykiskt mående. Nu visar forskningen att …
Cykeln en mansdominerad favorit
Om du undrar vad 93 procent av alla svenskar har tillgång till och 90 procent anser sig som användare av, så har du svaret här. Det handlar alltså om cyklar. Vapaus presenterar ”Svenskarnas cykelvanor 2025” och tar därmed en undersökning man gjort i Finland två år i rad, till Sverige. Vapaus är ett företag inom …
Trenden med viktminskningsläkemedel sveper fram över världen.
Allt fler av oss använder numera läkemedel som Mounjaro, Wegovy och Ozempic för att snabbt skala av kilona kring midjan.
Sociala medier är viktiga
Sociala medier har givetvis spelat en stor del i trenden där användare lägger upp bilder och videor på deras förvandlingar från överviktiga till smala.
Precis som allt annat nuförtiden ska det gå snabbt att gå ner i vikt, och det är precis vad som sker för många som exempelvis använder den oerhört populära Ozempic.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Viktminskning har biverkningar
Läkarintyg skrivs ut på löpande band, ibland går det fortare än tåget, innan patienterna ens insett att det faktiskt finns allvarliga biverkningar för vissa.
“Vi pratar inte tillräckligt om riskerna”, säger David Unwin, prisbelönt allmänläkare till The Telegraph.
“Människor får tillgång till läkemedel online, utan ordentlig medicinsk övervakning. Det är som Vilda Västern.”
Tre dieter i fokus
Det finns dock mer hållbara sätt för att gå ner i vikt, där läkare som David Unwin vill lyfta fram tre dieter.
Den första dieten är en lågkolhydratkost, där du minskar intaget av kolhydrater och istället ökar intaget av fett och protein.
Blodsockernivåerna stabiliseras, aptiten regleras och insulinnivåerna sjunker, vilket leder till bättre ämnesomsättning och lägre risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.
Dumpa socker och kolhydrater
Dumpa sockret och kolhydrater som pasta, bröd och potatis och se till att äta mer protein och grönsaker.
“När du äter på ett sätt som inte ökar blodsockret och innehåller tillräckligt med protein, fortsätter du att känna dig mätt, delvis tack vare naturlig GLP-1”, säger David Unwin.
Den andra dieten som läkare föreslår är ketodieten.
Ännu mindre kolhydrater
Där plockar du bort ännu mer kolhydrater ur kosten, och siktar på 20–50 gram kolhydrater per dag, vilket är betydligt mindre än de 130 gram som lågkolhydratdieterna erbjuder.
Ketodieten leder till omedelbar viktminskning och aptitdämpning enligt Eric Westman, docent i medicin vid Duke University, i amerikanska delstaten North Carolina.
“Enligt min erfarenhet ger ketodieten samma fördelar som GLP-1, som minskad aptit utan biverkningarna”, säger han och tillägger:
“Patienter går vanligtvis ner ett till två kilo i veckan”, säger han.
“Jag kan tryggt avskriva mediciner mot diabetes, högt blodtryck, halsbränna och artrit.”
Kilona rasar genom fasta
Läkare är också överens om att intermittent fasta eller periodisk fasta har samma effekter som att ta viktminskningsläkemedel.
Där ligger fokus på när du äter istället på vad du äter.
Ett sätt är 16:8-metoden, där du kan äta under 8 timmar och sedan fasta i 16 timmar, en metod som har visat sig vara bra för personer med typ 2-diabetes där blodsockret avsevärt förbättras.
“När vi inte äter går kroppen in i ett fettfrisättningsläge”, uppger den brittiske allmänläkaren Campbell Murdoch och klargör:
”Fasta ger kroppen längre tid att använda lagrat socker och förbränna kroppsfett. Det är därför det också förbättrar blodsockerkontrollen.”
Läs även:
Nya diettrenden: Effektiv, meningslös eller farlig? Dagens PS
Professor: Din diet duger – men detta ska du undvika. Dagens PS
Senaste nytt
Glöm Ozempic – tre dieter som ger bättre effekt
Vill du gå ner i vikt utan några biverkningar? Här kommer tre dieter som ger samma effekt som Ozempic. Trenden med viktminskningsläkemedel sveper fram över världen. Allt fler av oss använder numera läkemedel som Mounjaro, Wegovy och Ozempic för att snabbt skala av kilona kring midjan. Sociala medier är viktiga Sociala medier har givetvis spelat …
Tonfisk och bläckfisk – nya arter tar över när haven värms upp
Haven värms snabbt upp genom klimatförändringarna. Det leder till att nya fiskarter tar över och att andra försvinner. Haven har värmts upp de senaste åren i takt med att klimatet blir allt varmare. Atlanten värms upp snabbast När det gäller världshaven är det Atlanten och Antarktiska oceanen som värms upp snabbast. Även mindre hav som …
Han tog in sin Tesla för värdering – gick därifrån i total chock
En man trodde att medarbetaren på bilhandelsföretaget skämtade med honom när han fick höra värderingen på sin nästan nya Tesla. Han hade köpt den för cirka 673 000 svenska kronor, men fick ett erbjudande som inte ens var i närheten av den summan. Harley Perkins, en populär youtuber känd för sitt innehåll om bilar, motorcyklar …
Miljardplaner i krypto – tung IPO bakom Bitcoin-rally
Bitcoin touchar rekordnivåer efter helgens kryptorally. En uppmärksammad börsintroduktion och en ny Trump-affär ger bränsle åt marknaden. Bitcoin fortsatte sin uppgång under måndagsförmiddagen, amerikansk tid, efter ett starkt helgrally, och närmade sig rekordnivån på 123 205 dollar från mitten av juli. "Bitcoins race är inte slumpmässigt, det drivs av den snabbaste skuldökningen i USA:s historia …
Intel gör en Apple – kursen rusar på Wall Street
Intels aktie stiger kraftigt på måndagen efter nyheter att bolagets CEO Lip-Bu Tan ska träffa USA:s president Donald Trump. Besöket sker bara dagar efter att Trump öppet krävt Tans avgång – ett ovanligt och uppseendeväckande drag från en amerikansk president. När Intel CEO Lip-Bu Tan nu besöker Vita Huset drar marknaden paralleller till Apples CEO …