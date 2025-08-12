Dagensps.se
Hälsa

Glöm Ozempic – tre dieter som ger bättre effekt

Det finns några dieter att följa för att få kilona att rasa på ett mer naturligt sätt.
Det finns några dieter att följa för att få kilona att rasa på ett mer naturligt sätt. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Vill du gå ner i vikt utan några biverkningar? Här kommer tre dieter som ger samma effekt som Ozempic.

Trenden med viktminskningsläkemedel sveper fram över världen.

Allt fler av oss använder numera läkemedel som Mounjaro, Wegovy och Ozempic för att snabbt skala av kilona kring midjan.

Sociala medier är viktiga

Sociala medier har givetvis spelat en stor del i trenden där användare lägger upp bilder och videor på deras förvandlingar från överviktiga till smala.

Precis som allt annat nuförtiden ska det gå snabbt att gå ner i vikt, och det är precis vad som sker för många som exempelvis använder den oerhört populära Ozempic.

Viktminskning har biverkningar

Läkarintyg skrivs ut på löpande band, ibland går det fortare än tåget, innan patienterna ens insett att det faktiskt finns allvarliga biverkningar för vissa.

“Vi pratar inte tillräckligt om riskerna”, säger David Unwin, prisbelönt allmänläkare till The Telegraph.

“Människor får tillgång till läkemedel online, utan ordentlig medicinsk övervakning. Det är som Vilda Västern.”

Tre dieter i fokus

Det finns dock mer hållbara sätt för att gå ner i vikt, där läkare som David Unwin vill lyfta fram tre dieter.

Den första dieten är en lågkolhydratkost, där du minskar intaget av kolhydrater och istället ökar intaget av fett och protein.

Blodsockernivåerna stabiliseras, aptiten regleras och insulinnivåerna sjunker, vilket leder till bättre ämnesomsättning och lägre risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Dumpa socker och kolhydrater

Dumpa sockret och kolhydrater som pasta, bröd och potatis och se till att äta mer protein och grönsaker.

“När du äter på ett sätt som inte ökar blodsockret och innehåller tillräckligt med protein, fortsätter du att känna dig mätt, delvis tack vare naturlig GLP-1”, säger David Unwin.

Den andra dieten som läkare föreslår är ketodieten.

Ännu mindre kolhydrater

Där plockar du bort ännu mer kolhydrater ur kosten, och siktar på 20–50 gram kolhydrater per dag, vilket är betydligt mindre än de 130 gram som lågkolhydratdieterna erbjuder.

Ketodieten leder till omedelbar viktminskning och aptitdämpning enligt Eric Westman, docent i medicin vid Duke University, i amerikanska delstaten North Carolina.

“Enligt min erfarenhet ger ketodieten samma fördelar som GLP-1, som minskad aptit utan biverkningarna”, säger han och tillägger:

“Patienter går vanligtvis ner ett till två kilo i veckan”, säger han.

“Jag kan tryggt avskriva mediciner mot diabetes, högt blodtryck, halsbränna och artrit.”

Kilona rasar genom fasta

Läkare är också överens om att intermittent fasta eller periodisk fasta har samma effekter som att ta viktminskningsläkemedel.

Där ligger fokus på när du äter istället på vad du äter.

Ett sätt är 16:8-metoden, där du kan äta under 8 timmar och sedan fasta i 16 timmar, en metod som har visat sig vara bra för personer med typ 2-diabetes där blodsockret avsevärt förbättras.

“När vi inte äter går kroppen in i ett fettfrisättningsläge”, uppger den brittiske allmänläkaren Campbell Murdoch och klargör:

”Fasta ger kroppen längre tid att använda lagrat socker och förbränna kroppsfett. Det är därför det också förbättrar blodsockerkontrollen.”

