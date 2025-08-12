Glöm Ozempic – tre dieter som ger bättre effekt

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Viktminskning har biverkningar

Läkarintyg skrivs ut på löpande band, ibland går det fortare än tåget, innan patienterna ens insett att det faktiskt finns allvarliga biverkningar för vissa.

“Vi pratar inte tillräckligt om riskerna”, säger David Unwin, prisbelönt allmänläkare till The Telegraph.

“Människor får tillgång till läkemedel online, utan ordentlig medicinsk övervakning. Det är som Vilda Västern.”

ANNONS

Tre dieter i fokus

Det finns dock mer hållbara sätt för att gå ner i vikt, där läkare som David Unwin vill lyfta fram tre dieter.

Den första dieten är en lågkolhydratkost, där du minskar intaget av kolhydrater och istället ökar intaget av fett och protein.

Blodsockernivåerna stabiliseras, aptiten regleras och insulinnivåerna sjunker, vilket leder till bättre ämnesomsättning och lägre risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Dumpa socker och kolhydrater

Dumpa sockret och kolhydrater som pasta, bröd och potatis och se till att äta mer protein och grönsaker.

“När du äter på ett sätt som inte ökar blodsockret och innehåller tillräckligt med protein, fortsätter du att känna dig mätt, delvis tack vare naturlig GLP-1”, säger David Unwin.

Den andra dieten som läkare föreslår är ketodieten.

Ännu mindre kolhydrater

ANNONS

Där plockar du bort ännu mer kolhydrater ur kosten, och siktar på 20–50 gram kolhydrater per dag, vilket är betydligt mindre än de 130 gram som lågkolhydratdieterna erbjuder.

Ketodieten leder till omedelbar viktminskning och aptitdämpning enligt Eric Westman, docent i medicin vid Duke University, i amerikanska delstaten North Carolina.



“Enligt min erfarenhet ger ketodieten samma fördelar som GLP-1, som minskad aptit utan biverkningarna”, säger han och tillägger:

“Patienter går vanligtvis ner ett till två kilo i veckan”, säger han.

“Jag kan tryggt avskriva mediciner mot diabetes, högt blodtryck, halsbränna och artrit.”

Kilona rasar genom fasta

Läkare är också överens om att intermittent fasta eller periodisk fasta har samma effekter som att ta viktminskningsläkemedel.

Där ligger fokus på när du äter istället på vad du äter.

Ett sätt är 16:8-metoden, där du kan äta under 8 timmar och sedan fasta i 16 timmar, en metod som har visat sig vara bra för personer med typ 2-diabetes där blodsockret avsevärt förbättras.

ANNONS

“När vi inte äter går kroppen in i ett fettfrisättningsläge”, uppger den brittiske allmänläkaren Campbell Murdoch och klargör:

”Fasta ger kroppen längre tid att använda lagrat socker och förbränna kroppsfett. Det är därför det också förbättrar blodsockerkontrollen.”

Läs även:

Nya diettrenden: Effektiv, meningslös eller farlig? Dagens PS

Professor: Din diet duger – men detta ska du undvika. Dagens PS