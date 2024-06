Experten: Sluta med sociala medier – behåll ditt fokus

Många av oss vänder oss till sociala medier när vi är uttråkade – både på jobb och fritid.

För mycket skärmtid påverkar dock vårt välbefinnande och gör oss tämligen distraherade.

“Kostnaden för att leva i en värld med så mycket överflöd, priset för framsteg, är att vi måste lära oss hur vi ska hantera all denna information”, säger Nir Eyal, beteendeexpert och bästsäljande författare till “Indistractable: How to Control Your Attention and choose your life”.

Här delar vi med oss av tre av hans principer att följa för att bli mindre distraherad.

1. Lär känna dina utlösande faktorer

Att bli distraherad orsakas många gånger av en känsla, eller en “inre trigger”, säger Eyal.

Till exempel smärta.

Det gäller att identifiera den känslan som gör att vi vill hellre vända oss till ständig underhållning.

Sociala medier som TikTok erbjuder en oändlig ström av videos som är skräddarsydda efter våra intressen.

Detta gör det svårt att motstå frestelsen att spendera tid på sociala medier, vilket i sin tur blir en ständig källa till distraktion, enligt Eures.

När känslan är identifierad är det dags att skapa en handlingsplan.

