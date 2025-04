Nya larmet: Vi är för vakna

7-8 timmars sömn behövs

ANNONS

Vuxna behöver 7-8 timmars sömn för att hålla sig friska, tonåringar och yngre barn mycket mer.

Samtidigt visar data att mer än var tredje vuxen amerikan inte får tillräckligt med sömn, enligt US Centers for Disease Control and Prevention.

Experter menar att de flesta vuxna bör tillbringa 20-25 procent av sin natt i djup sömn och detsamma gäller Rem-sömn.

Äldre vuxna kräver mindre, medan spädbarn behöver mycket mer – i själva verket kan spädbarn tillbringa cirka hälften av sin sömn i Rem. Andelen djup sömn minskar när vi åldras.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Tidigt och sent

Djup sömn tenderar att komma strax efter att vi somnat, medan REM-sömn dyker upp senare på natten, mot morgonen, enligt forskarna.

Om du alltså går och lägger dig sent och går upp tidigt minskar dina chanser att få tillräckligt mycket av den ”goda” sömnen.

“Ju mer tid du tillbringar i sängen, desto mer sover du och generellt sett; ju längre en person sover, desto mer Rem och djupsömn får de”, säger Isaacson.

ANNONS

Det räcker inte att ligga längre tid i sängen. Du måste även ha en oavbruten, vilsam sömn regelbundet, enligt forskarna.

Om du har det finns ytterligare en vinst att casha in – du lever längre. En studie från februari 2023 visar att goda sömnvanor kan lägga nästan fem år till en mans förväntadde livslängd och nästan 2,5 år till en kvinnas.

Vakna utvilad fem dagar i veckan

För att nå dit ska du inte vakna under natten eller ha problem med att somna mer än två gånger i veckan, enligt studien. Du ska även känna dig utvilad när du vaknar – minst fem dagar i veckan och inte använda sömnmedicin.

Den goda nyheten är att du enkelt kan träna din hjärna till bättre sömn genom så kallad ”sömnhygien”.

Där ingår att gå och lägga sig vid samma tid de flesta nätter och gå upp vid samma tid de flesta morgnar, även helger och röda dagar.

En optimal sovmiljö är nästa steg. Svalt och mörkt är två ledord, att blockera brus och störande ljud en annan käpphäst.

Undvik alkohol före sänggåendet är ytterligare en tumregel, dessutom en bra hälsoregel 24 timmar om dygnet.

En sömnrutin där du tar bort alla distraktioner och häftiga intryck minst en timme före läggdags rekommenderas. Yoga, tai chi, varma bad är förslag.

ANNONS

Nyttigt med en tupplur? Säg inte det… Dagens PS

Ny studie slår hål på segdragen myt om din sömn. Realtid