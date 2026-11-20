Nytt rekord på 870 miljoner kronor

Nu har samma målning sålts för närmare 870 miljoner kronor på auktionshuset Christie’s i New York, enligt Christie’s.

Tre budgivare kämpade om konstverket innan slutpriset, inklusive avgifter, landade på motsvarande omkring 870 miljoner kronor.

Det är ett nytt auktionsrekord för Kandinsky, enligt Artnet.

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Det tidigare rekordet sattes 2023 när målningen Murnau mit Kirche II såldes för motsvarande omkring 454 miljoner kronor.

Det nya rekordet är därmed nästan dubbelt så högt.

Tavlans värde har rusat

Det är inte första gången Kandinskys målning har bytt ägare sedan Guggenheim gjorde sig av med den.

År 1986 såldes den på Sotheby’s i New York för motsvarande omkring 10 miljoner kronor.

Fyrtio år senare är slutpriset alltså omkring 86 gånger högre.

Ett av konstvärldens stora namn

Wassily Kandinsky föddes 1866 och räknas som en av pionjärerna inom den abstrakta konsten, enligt Robb Report.

Målningen Betonte Ecken, som skapades under åren 1922–1923, är ett exempel på hans geometriska formspråk från tiden vid den tyska konst- och designskolan Bauhaus.

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Målningen Betonte Ecken, som skapades för drygt 100 år sedan. (Foto: Christie’s)

Målningen består av starka färger, linjer och olika former. I stället för att föreställa något särskilt leker Kandinsky med färger och mönster.

Sedan Guggenheim sålde målningen 1964 har värdet alltså skjutit i höjden. Då kostade den några hundratusen kronor och nu har den alltså sålts för närmare 870 miljoner kronor till en anonym köpare.

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