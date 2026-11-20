En målning som Guggenheimmuseet sålde för omkring 300 000 kronor 1964 har nu gått under klubban för närmare 870 miljoner kronor. Det är nästan dubbelt så mycket som det tidigare auktionsrekordet för konstnären Wassily Kandinsky.
Guggenheim sålde Kandinsky-tavlan"av platsbrist" – nu är den värd 870 miljoner
Det är lätt att vara efterklok när det gäller konst.
Särskilt om man är ett av världens mest kända konstmuseer och har sålt en målning som drygt 60 år senare visar sig vara värd en förmögenhet.
Det är precis vad som har hänt Guggenheimmuseet i New York.
Guggenheim sålde 50 målningar
År 1964 gjorde museet sig av med målningen Betonte Ecken av den ryske konstnären Wassily Kandinsky.
Guggenheimmuseet hade samlat på sig så många målningar av Wassily Kandinsky att alla inte fick plats på museets väggar. Man beslutade därmed att sälja ett femtiotal verk, däribland Betonte Ecken, enligt El Mundo America.
Priset landade på motsvarande omkring 300 000 svenska kronor med dåtidens växelkurs.
Nytt rekord på 870 miljoner kronor
Nu har samma målning sålts för närmare 870 miljoner kronor på auktionshuset Christie’s i New York, enligt Christie’s.
Tre budgivare kämpade om konstverket innan slutpriset, inklusive avgifter, landade på motsvarande omkring 870 miljoner kronor.
Det är ett nytt auktionsrekord för Kandinsky, enligt Artnet.
Det tidigare rekordet sattes 2023 när målningen Murnau mit Kirche II såldes för motsvarande omkring 454 miljoner kronor.
Det nya rekordet är därmed nästan dubbelt så högt.
Tavlans värde har rusat
Det är inte första gången Kandinskys målning har bytt ägare sedan Guggenheim gjorde sig av med den.
År 1986 såldes den på Sotheby’s i New York för motsvarande omkring 10 miljoner kronor.
Fyrtio år senare är slutpriset alltså omkring 86 gånger högre.
Ett av konstvärldens stora namn
Wassily Kandinsky föddes 1866 och räknas som en av pionjärerna inom den abstrakta konsten, enligt Robb Report.
Målningen Betonte Ecken, som skapades under åren 1922–1923, är ett exempel på hans geometriska formspråk från tiden vid den tyska konst- och designskolan Bauhaus.
Målningen består av starka färger, linjer och olika former. I stället för att föreställa något särskilt leker Kandinsky med färger och mönster.
Sedan Guggenheim sålde målningen 1964 har värdet alltså skjutit i höjden. Då kostade den några hundratusen kronor och nu har den alltså sålts för närmare 870 miljoner kronor till en anonym köpare.
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