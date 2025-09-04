Gröna strålar i Skåne – så fångar du fenomenet med mobilen

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Pro-läge, inte selfie-läge i Skåne

De flesta moderna mobiler har ett “pro-läge” eller “nattläge”. Där kan du själv ställa in exponeringstiden till några sekunder. Ju längre slutartid, desto starkare blir de gröna strålarna. Sänk ISO-värdet för att undvika gryniga bilder. Och nej, norrskenet kommer inte att synas lika intensivt i ögat som i kameran – mobilen förstärker ljuset.

Norrsken över Ribban: när Malmöborna slutade prata om cykelbanor och Zlatans näsa för en minut (Foto: TT)

Jakten på fenomenet i Skåne börjar i mörkret

Skåne är känt för sina vidsträckta fält och kustlinjer. Perfekt för att undvika stadsljus. Åk till norra kusten, till exempel Kullaberg eller Bjärehalvön, eller välj Österlens mörka stränder. Ju mindre gatlampor, desto större chans att få det där ikoniska fotot. Bonuspoäng om du får med en fyr eller en siluett av Turning Torso.

ANNONS

Läs även:

Dela rätt, skryt lagom

När du väl lyckats fånga norrskenet på mobilen är nästa steg att dela med världen. Hashtaggen #aurora eller #norrsken i kombination med #Skåne får följare att tro att du åkt till Tromsø. Och visst, lite skryt är okej. Men det viktigaste är ändå att ta en paus från kameran och faktiskt titta upp. För norrskenet är en påminnelse om att även vår mest digitala värld styrs av något så uråldrigt som solens vrede.

Det bästa med norrsken i söder: du slipper frysa ihjäl i tält i minus trettio. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Här fångar du fenomenet i Skåne och Danmark

Kullaberg, Skåne

Dramatiska klippor, öppet hav och minimal ljusförorening. Perfekt för både norrsken och romantiska piknikar. Ta med ficklampa – och mössa, vinden biter.

Bjärehalvön, Skåne

Vidderna vid Hovs hallar är rena drömmen för fotografer. Få med stenstranden i förgrunden och du har en bild som får likes även från Lappland.

ANNONS

Österlen, Skåne

Här får du både stilla havshorisont och ödsliga stränder. Simrishamn och Kivik levererar charm, men bäst är att köra ut i mörkret mellan byarna.

Falsterbo, Skåne

Fågelparadis på dagen, norrskensscen på natten. När det lyser grönt över Öresund känns Köpenhamn närmare än någonsin.

Malmö – Ribersborgsstranden

Okej, det är ljust. Men Turning Torso i siluett mot gröna strålar blir en klassiker i flödet. Och du kan värma dig med falafel efteråt.

Skagen, Danmark

Danmarks nordspets levererar både två hav som möts och norrsken när solen vill. Perfekt för den som gillar att kombinera naturdrama med en öl på hamnen.

Nationalpark Thy, Jylland

Ett av Danmarks mörkaste områden. Här är chanserna goda – och dessutom får du känslan av att stå mitt i vildmarken trots att du är i Västeuropa.

Aarøsund, Sønderjylland

Bilderna härifrån kablades ut i danska medier i september. Färjorna i bakgrunden och grönt sken i himlen blir ren konst.

Møn, Själland

Känd för sina mörka natthimlar och stjärnskådning. När norrskenet dyker upp blir kritklipporna magiska kulisser.

Bornholm

Lite längre bort, men belöningen är stilla stränder, rökt sill och chans att fånga norrsken med Östersjön som spegel.

ANNONS



