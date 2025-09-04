Dagensps.se
Weekend

Gröna strålar i Skåne – så fångar du fenomenet med mobilen

När Skåne plötsligt blev Lappland minus renarna. (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Plötsligt händer det: Skåne och södra Sverige förvandlas till ett nordligt ljusmecka. När norrskenet sveper in över Öresund gäller det att vara redo – inte bara med mö”Gröna strålar i Skåne – så fångar du fenomenet med mobilen.

När norrskenet dansar in över Lappland är det lika självklart som renstek på menyn. Men när samma ljusshow dyker upp över Skåne blir det breaking news. Plötsligt står folk på stranden i Lomma, i parkeringshuset vid Mobilia eller på fältet utanför Lund med mobilkameran höjd mot himlen. Och ja, det går faktiskt att fånga magin även utan dyr systemkamera.

Instagram-knepet: säg att du är i Abisko, men fota i Lomma. (Foto: TT)
Glöm blixten – tänk mörker

Första regeln är enkel: stäng av blixten. Blixten gör norrskenet lika smickrande som lysrör på en nattklubbstoalett. I stället ska mobilen vila stadigt – helst på ett stativ, men ett staket eller en parkeringsbom fungerar i nödfall. Poängen är att undvika skakningar när du låter mobilen ta in ljuset under flera sekunder.

Pro-läge, inte selfie-läge i Skåne

De flesta moderna mobiler har ett “pro-läge” eller “nattläge”. Där kan du själv ställa in exponeringstiden till några sekunder. Ju längre slutartid, desto starkare blir de gröna strålarna. Sänk ISO-värdet för att undvika gryniga bilder. Och nej, norrskenet kommer inte att synas lika intensivt i ögat som i kameran – mobilen förstärker ljuset.

Norrsken över Ribban: när Malmöborna slutade prata om cykelbanor och Zlatans näsa för en minut (Foto: TT)

Jakten på fenomenet i Skåne börjar i mörkret

Skåne är känt för sina vidsträckta fält och kustlinjer. Perfekt för att undvika stadsljus. Åk till norra kusten, till exempel Kullaberg eller Bjärehalvön, eller välj Österlens mörka stränder. Ju mindre gatlampor, desto större chans att få det där ikoniska fotot. Bonuspoäng om du får med en fyr eller en siluett av Turning Torso.

Dela rätt, skryt lagom

När du väl lyckats fånga norrskenet på mobilen är nästa steg att dela med världen. Hashtaggen #aurora eller #norrsken i kombination med #Skåne får följare att tro att du åkt till Tromsø. Och visst, lite skryt är okej. Men det viktigaste är ändå att ta en paus från kameran och faktiskt titta upp. För norrskenet är en påminnelse om att även vår mest digitala värld styrs av något så uråldrigt som solens vrede.

Det bästa med norrsken i söder: du slipper frysa ihjäl i tält i minus trettio. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Här fångar du fenomenet i Skåne och Danmark

Kullaberg, Skåne
Dramatiska klippor, öppet hav och minimal ljusförorening. Perfekt för både norrsken och romantiska piknikar. Ta med ficklampa – och mössa, vinden biter.

Bjärehalvön, Skåne
Vidderna vid Hovs hallar är rena drömmen för fotografer. Få med stenstranden i förgrunden och du har en bild som får likes även från Lappland.

Österlen, Skåne
Här får du både stilla havshorisont och ödsliga stränder. Simrishamn och Kivik levererar charm, men bäst är att köra ut i mörkret mellan byarna.

Falsterbo, Skåne
Fågelparadis på dagen, norrskensscen på natten. När det lyser grönt över Öresund känns Köpenhamn närmare än någonsin.

Malmö – Ribersborgsstranden
Okej, det är ljust. Men Turning Torso i siluett mot gröna strålar blir en klassiker i flödet. Och du kan värma dig med falafel efteråt.

Skagen, Danmark
Danmarks nordspets levererar både två hav som möts och norrsken när solen vill. Perfekt för den som gillar att kombinera naturdrama med en öl på hamnen.

Nationalpark Thy, Jylland
Ett av Danmarks mörkaste områden. Här är chanserna goda – och dessutom får du känslan av att stå mitt i vildmarken trots att du är i Västeuropa.

Aarøsund, Sønderjylland
Bilderna härifrån kablades ut i danska medier i september. Färjorna i bakgrunden och grönt sken i himlen blir ren konst.

Møn, Själland
Känd för sina mörka natthimlar och stjärnskådning. När norrskenet dyker upp blir kritklipporna magiska kulisser.

Bornholm
Lite längre bort, men belöningen är stilla stränder, rökt sill och chans att fånga norrsken med Östersjön som spegel.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

