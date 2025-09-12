Glöm taxi – så reser du smartare i världens storstäder

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Delhi – världens mest klimatsmarta metro

Delhi Metro är rena drömmen: luftkonditionering, dammfria toaletter och tåg varannan minut. Systemet var dessutom först i världen med FN:s klimatkrediter. Lägg till särskilda vagnar för kvinnor och du har en kollektivtrafik som skulle få SL att rodna.

Här är rusningstrafiken mer koreograferad än en K-popvideo. (Foto: Pexels)

ANNONS

Tokyo – ordning och reda i rusningen

Shinjuku station är världens mest trafikerade, men här fungerar allt. Tågen är rena, tysta och punktliga. Och ja, de städas på djupet var 15:e dag. För den som tröttnat på Stockholms signalfel är Tokyo en nästan spirituell upplevelse.

Fyra språk på skyltarna: ingen behöver fråga om vägen. (Foto: Canva)

Singapore – monsun eller solsken, alltid i tid

Singapore MRT kör tre miljoner passagerare om dagen och har skyddade gångar fram till stationerna. Här kan man alltså promenera till tåget i tropiskt ösregn utan att bli blötare än efter en powerwalk i Täby Centrum.

– Londons cykelvägar växer snabbare än antalet fish & chips-ställen. (Foto: Pixabay)

London – The Tube, alltid med stil

Röda dubbeldäckare, Elizabeth Line och ett cykelnätverk som växer snabbare än antalet Pret A Manger. London visar att kollektivtrafik är lika mycket kultur som transport. Och ja, Heathrow–centrala London på 45 minuter är fortfarande magi.

Seoul – en av världens storstäder

ANNONS

Här är kollektivtrafiken som ett nöjesfält. Färgkodade bussar, tunnelbanestationer med restauranger och konserter samt rosa säten för gravida. Dessutom uppvärmda busshållplatser. SL, är ni med?

Medellín – linbanor som förändrar livet

Colombias tidigare problemstad har blivit en förebild. Metrocable-linbanorna klättrar över bergen och förvandlar två timmar i bilkö till 30 minuter i luften. Att åka till jobbet här känns mer som en semesterutflykt än en pendling.

Läs även: Trump vill skrota dina flygrättigheter i USA

– Här är det lätt att resa utan bil, även om du har barnvagn. På bilden syns Kapitolium i Washington. (Foto: TT)

Washington DC – presidentvärdig hygien

Efter 14 års renovering har samtliga tunnelbanetoaletter i DC Metro blivit som nya. Här finns hissar i varje station och museer i varje gathörn. Smithsonian-stoppet är gratis kultur i världsklass, för samma biljettpris som en latte i Georgetown.

Med samma biljett kan du ta färjan till Djurgården och Abba-museet. (Foto: Canva)

Stockholm – världens längsta konstgalleri

ANNONS

Sist men inte minst: vår egen huvudstad. Stockholms tunnelbana är inte bara ett transportmedel utan en konstupplevelse med 250 konstnärer och 94 dekorerade stationer. Missa inte Solna Centrum med sitt röda grotttak och socialrealistiska väggmålningar från 1970-talet. Och ja, man kan åka färja med samma biljett – perfekt för en utflykt till Djurgården eller ett besök på Abba-museet.

Perfect Weekend Guide till världens storstäder

– Hongkong: Ta Star Ferry mellan Kowloon och Hongkongön.

– Delhi: Res längs Yellow Line och hoppa av vid Lodhi Gardens.

– Tokyo: Shinjuku station – störst i världen, men ändå i ordning.

– Singapore: Gå av vid Gardens by the Bay.

– London: Testa Elizabeth Line från Heathrow.

– Seoul: Besök Changdeokgung Palace via Anguk station.

– Medellín: Åk Metrocable Line K till Parque Arvi.

– Washington DC: Smithsonian station för museer utan entré.

– Stockholm: Guidad konsttur i T-Centralen sommartid.

Källa: Condé Nast Traveler.

Läs även: Från bussresor i Småland till global resehub





