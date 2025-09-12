Dagensps.se
Weekend

Glöm taxi – så reser du smartare i världens storstäder

Tunnelbanan är världens längsta konstgalleri med 250 konstnärer på 100 stationer. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Stockholms tunnelbana kallas världens längsta konstgalleri – och den är inte ensam om att göra kollektivtrafiken till en sevärdhet i sig. Från Medellíns linbanor över bergen till Tokyos kliniskt rena tåg visar nio storstäder att resan mellan A och B kan vara lika minnesvärd som själva destinationen.

Här är nio städer som har förvandlat transportmedel till kulturupplevelser – och gjort kollektivtrafiken till en Perfect Weekend-upplevelse.

Hongkong
– Tunnelbana med 99,9 procent punktlighet – här är det tåget som väntar på dig. (Foto: TT)
Hongkong – pendling som lyxupplevelse

I Hongkong har tunnelbanan en punktlighet på 99,9 procent. Det är bättre än ett schweiziskt armbandsur. Stationerna bjuder på wifi, laddstationer och till och med amningsrum. För några kronor kan du åka Star Ferry mellan Kowloon och Hongkongön och få stadens bästa skyline på köpet.

Verkstadsbolaget Volvo räknar med en årlig tillväxt på mellan 10 och 15 procent på den indiska marknaden. Bilden är från New Delhi. (Foto: TT)
– Kvinnovagnar gör pendlingen tryggare och snabbare än en Uber. (Foto: TT)
Delhi – världens mest klimatsmarta metro

Delhi Metro är rena drömmen: luftkonditionering, dammfria toaletter och tåg varannan minut. Systemet var dessutom först i världen med FN:s klimatkrediter. Lägg till särskilda vagnar för kvinnor och du har en kollektivtrafik som skulle få SL att rodna.

Här är rusningstrafiken mer koreograferad än en K-popvideo. (Foto: Pexels)
Tokyo – ordning och reda i rusningen

Shinjuku station är världens mest trafikerade, men här fungerar allt. Tågen är rena, tysta och punktliga. Och ja, de städas på djupet var 15:e dag. För den som tröttnat på Stockholms signalfel är Tokyo en nästan spirituell upplevelse.

Fyra språk på skyltarna: ingen behöver fråga om vägen. (Foto: Canva)

Singapore – monsun eller solsken, alltid i tid

Singapore MRT kör tre miljoner passagerare om dagen och har skyddade gångar fram till stationerna. Här kan man alltså promenera till tåget i tropiskt ösregn utan att bli blötare än efter en powerwalk i Täby Centrum.

– Londons cykelvägar växer snabbare än antalet fish & chips-ställen. (Foto: Pixabay)

London – The Tube, alltid med stil

Röda dubbeldäckare, Elizabeth Line och ett cykelnätverk som växer snabbare än antalet Pret A Manger. London visar att kollektivtrafik är lika mycket kultur som transport. Och ja, Heathrow–centrala London på 45 minuter är fortfarande magi.

Seoul – en av världens storstäder

Här är kollektivtrafiken som ett nöjesfält. Färgkodade bussar, tunnelbanestationer med restauranger och konserter samt rosa säten för gravida. Dessutom uppvärmda busshållplatser. SL, är ni med?

Medellín – linbanor som förändrar livet

Colombias tidigare problemstad har blivit en förebild. Metrocable-linbanorna klättrar över bergen och förvandlar två timmar i bilkö till 30 minuter i luften. Att åka till jobbet här känns mer som en semesterutflykt än en pendling.

Läs även: Trump vill skrota dina flygrättigheter i USA

USA
– Här är det lätt att resa utan bil, även om du har barnvagn. På bilden syns Kapitolium i Washington. (Foto: TT)

Washington DC – presidentvärdig hygien

Efter 14 års renovering har samtliga tunnelbanetoaletter i DC Metro blivit som nya. Här finns hissar i varje station och museer i varje gathörn. Smithsonian-stoppet är gratis kultur i världsklass, för samma biljettpris som en latte i Georgetown.

Med samma biljett kan du ta färjan till Djurgården och Abba-museet. (Foto: Canva)

Stockholm – världens längsta konstgalleri

Sist men inte minst: vår egen huvudstad. Stockholms tunnelbana är inte bara ett transportmedel utan en konstupplevelse med 250 konstnärer och 94 dekorerade stationer. Missa inte Solna Centrum med sitt röda grotttak och socialrealistiska väggmålningar från 1970-talet. Och ja, man kan åka färja med samma biljett – perfekt för en utflykt till Djurgården eller ett besök på Abba-museet.

Perfect Weekend Guide till världens storstäder

– Hongkong: Ta Star Ferry mellan Kowloon och Hongkongön.
– Delhi: Res längs Yellow Line och hoppa av vid Lodhi Gardens.
– Tokyo: Shinjuku station – störst i världen, men ändå i ordning.
– Singapore: Gå av vid Gardens by the Bay.
– London: Testa Elizabeth Line från Heathrow.
– Seoul: Besök Changdeokgung Palace via Anguk station.
– Medellín: Åk Metrocable Line K till Parque Arvi.
– Washington DC: Smithsonian station för museer utan entré.
– Stockholm: Guidad konsttur i T-Centralen sommartid.

Källa: Condé Nast Traveler.

Läs även: Från bussresor i Småland till global resehub



Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

