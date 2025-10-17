Dagensps.se
Weekend

Glöm Seoul – här är staden i Sydkorea som ger dig en perfekt helg

När Seoul stressar – chillar Busan. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 18 okt. 2025Publicerad: 18 okt. 2025

Busan är Sydkoreas charmiga lillasyster som hellre dricker soju på stranden än poserar i kostym. Här möts surfare, filmnördar och foodies bland pastellfärgade bergsbyar, heta badhus och nattmarknader som aldrig stänger. Tre dagar räcker för att förstå varför alla som åker hit vill flytta hit – eller i alla fall stanna lite längre.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS
Här på Bosu Book Street kan du meditera, bada och posta din mest spirituella selfie. (Foto: Pressbild)

1. Bläddra bland flyktingarnas böcker

Börja helgen på Bosu Book Street, en gata där flyktingar efter Koreakriget sålde sina böcker för att överleva. Nu är det ett nostalgiskt paradis av dammiga pocketar, LP-skivor och gamla OS-glas. Kombinera med en promenad till Gukje Market, där du hittar allt från K-pop-affischer till kavajer som luktar historia.

Pastellhusen i Gamcheon – som Positano på LSD. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

30 sep. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

2. Fota dig i pastellbyn

Ta en taxi upp till Gamcheon Culture Village – Busans svar på Positano, men med mer färg och mindre prosecco. De små husen klättrar längs berget och är målade i alla regnbågens nyanser. Stå bredvid statyn av Lilla Prinsen och låtsas att du är med i en Wes Anderson-film.

Här föddes koreansk film. Och en och annan baksmälla. (Foto: Canva)

3. Ät dig genom havet i Busan, Sydkorea

Yeongdo Pocha Street sitter lokalbefolkningen på plastpallar, grillar bläckfisk och dricker öl med utsikt över hamnen. Det är som att äta på kajen i Göteborg – om Göteborg hade levande bläckfisk och bättre musik. Beställ kortrevben, havssniglar och en kall Hite.

ANNONS

4. Drick världens bästa kaffe

Busan är Koreas kaffehuvudstad och Momos Coffee är drottningen. Grundaren vann världsmästerskapen i baristakonst 2019, och det märks. Kaffet är så silkeslent att du glömmer jetlagen. Bonuspoäng för att kaféet ligger i en gammal hamnbyggnad.

Oryukdo Skywalk är inte en målning – det är Busans vardag. (Foto: Pressbild)

5. Vandra längs klipporna i Sydkorea

Igidae Coastal Trail är tre kilometer havsutsikt, klippor och hängbroar. Här får du både motion och de bästa bilderna på hela resan. Slutstationen är Oryukdo Skywalk – en glasbalkong ovanför vågorna där även den mest luttrade stockholmare får svindel.

6. Ät koreansk comfort food

När hungern slår till: gå till Anmok för Busans egen soppa, dwaeji gukbap – fläsk och ris i buljong som kokat i ett dygn. Det är Koreas svar på Pytt i panna, men med själ. Eller prova de kalla nudlarna milmyeon, en rätt uppfunnen av nordkoreanska flyktingar.

7. Bada i världens största spa

Inne i Shinsegae Centum City – världens största köpcentrum – ligger Spa Land, ett badhus så stort att du riskerar att gå vilse i en bastu. Här finns 13 olika typer av bastur, naprum, nudelbar och möjlighet till koreansk helkroppsskrubb. Efter två timmar känner du dig yngre än din passbild.

ANNONS

8. Åk tåg längs havet i Busan, Sydkorea

Hoppa på Haeundae Blueline Park och ta Sky Capsule-tåget längs kusten. Små färgglada vagnar svävar över havet medan du sippar på en iskaffe. Det är som att åka spårvagn i Göteborg – om spårvagnen gick på en strand.

9. Drick cocktails på koreanskt vis

I stadsdelen Millak-dong har Busans barliv blivit vuxet. Börja med risvin på Ggulggeok House, fortsätt till retrobaren Soochaehwa4rang med vinyl och highballs, och avsluta med koreanska cocktails på Hongdan, där bartendrar blandar drinkar med ingredienser som tång, röda bönor och Jeju-kiwi.

10. Bada, be och blicka ut

Söndag morgon börjar på Songjeong Beach. Surfa, simma eller bara titta på soluppgången över havet. Sedan taxi till Haedong Yonggungsa Temple, ett buddhisttempel byggt direkt i klipporna. Kasta ett mynt i brunn, önska lycka – och posta din mest spirituella selfie.

11. Avsluta med utsikt och historia

Ta en kaffe på Brown Hands Baekje, ett kafé i ett gammalt sjukhus, och gå sedan uppför Ibagu-gil. Här berättar skyltarna om flyktingarna som byggde staden, och monorailen uppför trapporna symboliserar Busans resa – från överlevnad till världsstad.

Perfect Weekend Guide till Busan, Sydkoreas charmiga lillasyster

ANNONS

• Flyg till Seoul, snabbtåg till Busan på 2,5 timmar.
• Bäst tid: september till november.
• Bo vid Haeundae Beach.
• Måsten: Gamcheon, Spa Land, Sky Capsule och soju vid havet.

“Jag ska bara ta ett dopp” – sista orden innan du flyttar till Busan. (Foto: Canva)

3 sköna hotell i mellanklassen – Perfect Weekend Busan Edition

Busan har allt från futuristiska lyxhotell till sovkapslar för surfare med noll budget. Här är tre mellanklassfavoriter där du får stil, komfort och koreansk charm – utan att ruinera dig.

1. Arban Hotel – centralt och civiliserat

Mitt i Seomyeon, Busans livligaste stadsdel, ligger Arban Hotel, ett perfekt nav för både nattliv och shopping. Rummen är rymliga, rena och har badkar med bubblor – vilket i Korea räknas som lyx. Takbaren har utsikt över neonljusen och är perfekt för ett glas vin innan du kastar dig ut i Seomyeons karaokevimmel.
Pris: från cirka 1 200 kronor per natt.
Adress: 32 Jungang-daero 691beon-gil, Busanjin-gu.

ANNONS: Boka in mig här till bästa priset.

ANNONS

2. Hound Hotel Gwangan – nära stranden

Ett kvarter från Gwangalli Beach hittar du Hound Hotel Gwangan, ett modernt boutiquehotell med dämpad belysning, diskret design och stora sängar. Här sover du gott, vaknar till havsutsikt och har gångavstånd till de bästa barerna vid stranden. Perfekt för dig som vill kombinera sol, surf och cocktails.
Pris: från cirka 1 000 kronor per natt.
Adress: 42 Gwangan-ro 62beon-gil, Suyeong-gu.

ANNONS: Boka in mig här till bästa priset.

3. Lavalse Hotel – bäst på vy

Lavalse Hotel ligger på Yeongdo Island och bjuder på en panoramavy över Busanbron och hamnen. Inredningen är minimalistisk men varm, och på översta våningen finns ett spa med bastu med havsutsikt. Perfekt för par som vill ha lite lugn efter shopping och soju.
Pris: från cirka 1 300 kronor per natt.
Adress: 82 Bongnaenaru-ro, Yeongdo-gu.

ANNONS Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com

Källa: The New York Times, Busan Tourism Organization

ANNONS

Vill du läsa mer om trender och nöjen? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Inget för blyga: så går det egentligen till i ett turkiskt hamam.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AsienresorSeoulSydkorea
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS