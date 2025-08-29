Från Tindertrötthet till bröllop – nya generationen vill på riktigt

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Från swipes till bröllop

Särskilt unga uppger att de tröttnat på dejtingapparnas ytlighet. I stället framstår äktenskapet som en modig markering av seriositet. Det är inte längre något mossigt utan snarare ett sätt att visa: jag menar allvar. Bröllopet blir också ett socialt projekt, där Pinterest-boards, TikTok-reels och Instagram-stories är lika viktiga som tårtan.

Svensexor och möhippor har i sin tur blivit små känsloritualer. Halvt flash mob, halvt terapi, där vänskaper firas och epoker avslutas. Det är lika mycket ett gruppfoto över vänkretsens historia som ett firande av själva paret.

Ett bröllop är också en livsritual, fast med bättre catering. (Foto: Canva)

Rekordsiffror i hindersprövning

Trenden syns i statistiken. Under första halvåret 2025 registrerades drygt 34 000 ansökningar om hindersprövning i Sverige – fler än både 2023 och 2024. Bara i mars kom över 6 000 ansökningar, den högsta siffran för den månaden sedan 2022. Skatteverket talar nu öppet om ett rekordår för bröllop.

Bröllop som populärkultur

På Skansen i Stockholm har drop in-bröllopen blivit allt mer populära. Och när deltagare i “Love is blind” gifte sig på Oscarsterrassen ökade bokningarna direkt. Reality-tv tycks nu påverka vigselstatistiken lika mycket som kyrkklockorna en gång gjorde.

I Ångermanland märker Björkuddens hotell samma sak. Bröllop bokas flera år i förväg, allt fler väljer höst eller vinter och borgerliga ceremonier är på uppgång. Att gifta sig utomhus med utsikt över Högakustenbron är numera ett lika starkt alternativ som kyrkan.

Kärlek, storytelling och risker

Enligt Engdahl handlar giftermål i dag lika mycket om att berätta en historia som om juridik eller romantik. “Program som Gift vid första ögonkastet visar att äktenskap kan vara en startpunkt, inte bara ett mål” säger hon. Samtidigt finns trenden “trad wife” och “soft girl” som idealiserar kärnfamiljen och hemmets sfär. Här höjs dock en varning: i för traditionella strukturer kan det bli svårt att lämna en destruktiv relation.

Från AI-skräck till äktenskapslycka – nya generationens trygghetssök. (Foto: Canva)

Ja till varandra, nej till barn

Samtidigt som fler gifter sig föds färre barn. Engdahl menar att det inte är en motsättning. “Äktenskap ses allt oftare som ett känslomässigt och juridiskt kontrakt, inte en biljett till småbarnsliv. Bostadsbrist, ekonomi och klimatångest gör att många par väljer ringar före barnvagn” säger hon.

Slutorden om bröllop

Att gifta sig 2025 är både pandemirester och kulturellt skifte. Bröllopet blir en ritual, en dag då vi säger: mitt i allt mörker vill jag ändå tro på kärleken. Kanske är det just den känslan som gjort att Tindertröttheten bytts ut mot en av de största bröllopsboomerna i modern tid.

När Tinder swipes byts mot vigselringar – kärlek 2025 edition. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Bröllop 2025

– Fler hindersprövningar än på många år, över 34 000 ansökningar första halvåret.

– Intima bröllop ersätter jättefester.

– Drop in och utomhusvigsel växer.

– Svenskar gifter sig senare i livet.

– Sociala medier styr både klänningar och festupplägg.

