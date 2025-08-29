Efter år av ändlösa swipes och dejter utan framtid väljer den unga generationen svenskar nu en helt annan väg. Allt fler vänder ryggen åt dejtingapparna och satsar i stället på bröllop – som blivit både en kärleksritual och ett statement om att man menar allvar.
Från Tindertrötthet till bröllop – nya generationen vill på riktigt
Kärleken som trygghet i kaos
Sommaren 2025 har redan kallats kärlekens sommar. Festlokaler är fullbokade, florister jobbar övertid och hotellchefer pratar om bröllopsköer som påminner om ABBA-hysterin på 70-talet. Sociologen Emma Engdahl ser flera förklaringar. Pandemin skapade en backlog av inställda vigslar, men det handlar också om samtidens kriser.
“Krig, klimatångest och AI-panik präglar vår tid. I det läget blir äktenskapet en symbol för trygghet och stabilitet” säger hon till DN.
Från swipes till bröllop
Särskilt unga uppger att de tröttnat på dejtingapparnas ytlighet. I stället framstår äktenskapet som en modig markering av seriositet. Det är inte längre något mossigt utan snarare ett sätt att visa: jag menar allvar. Bröllopet blir också ett socialt projekt, där Pinterest-boards, TikTok-reels och Instagram-stories är lika viktiga som tårtan.
Svensexor och möhippor har i sin tur blivit små känsloritualer. Halvt flash mob, halvt terapi, där vänskaper firas och epoker avslutas. Det är lika mycket ett gruppfoto över vänkretsens historia som ett firande av själva paret.
Rekordsiffror i hindersprövning
Trenden syns i statistiken. Under första halvåret 2025 registrerades drygt 34 000 ansökningar om hindersprövning i Sverige – fler än både 2023 och 2024. Bara i mars kom över 6 000 ansökningar, den högsta siffran för den månaden sedan 2022. Skatteverket talar nu öppet om ett rekordår för bröllop.
Bröllop som populärkultur
På Skansen i Stockholm har drop in-bröllopen blivit allt mer populära. Och när deltagare i “Love is blind” gifte sig på Oscarsterrassen ökade bokningarna direkt. Reality-tv tycks nu påverka vigselstatistiken lika mycket som kyrkklockorna en gång gjorde.
I Ångermanland märker Björkuddens hotell samma sak. Bröllop bokas flera år i förväg, allt fler väljer höst eller vinter och borgerliga ceremonier är på uppgång. Att gifta sig utomhus med utsikt över Högakustenbron är numera ett lika starkt alternativ som kyrkan.
Kärlek, storytelling och risker
Enligt Engdahl handlar giftermål i dag lika mycket om att berätta en historia som om juridik eller romantik. “Program som Gift vid första ögonkastet visar att äktenskap kan vara en startpunkt, inte bara ett mål” säger hon. Samtidigt finns trenden “trad wife” och “soft girl” som idealiserar kärnfamiljen och hemmets sfär. Här höjs dock en varning: i för traditionella strukturer kan det bli svårt att lämna en destruktiv relation.
Ja till varandra, nej till barn
Samtidigt som fler gifter sig föds färre barn. Engdahl menar att det inte är en motsättning. “Äktenskap ses allt oftare som ett känslomässigt och juridiskt kontrakt, inte en biljett till småbarnsliv. Bostadsbrist, ekonomi och klimatångest gör att många par väljer ringar före barnvagn” säger hon.
Slutorden om bröllop
Att gifta sig 2025 är både pandemirester och kulturellt skifte. Bröllopet blir en ritual, en dag då vi säger: mitt i allt mörker vill jag ändå tro på kärleken. Kanske är det just den känslan som gjort att Tindertröttheten bytts ut mot en av de största bröllopsboomerna i modern tid.
Perfect Weekend Guide: Bröllop 2025
– Fler hindersprövningar än på många år, över 34 000 ansökningar första halvåret.
– Intima bröllop ersätter jättefester.
– Drop in och utomhusvigsel växer.
– Svenskar gifter sig senare i livet.
– Sociala medier styr både klänningar och festupplägg.
Källa: SCB, Skatteverket, SVT, Aftonbladet, TV4, Svenska kyrkan
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
